Kreispolitik schockiert: Freie-Wähler-Chef Wilfried Seidelmann (69) plötzlich gestorben

Von: Josef Ametsbichler

Wilfried Seidelmann ist mit 69 Jahren verstorben. © sro

Wilfried Seidelmann war Hausarzt in Kirchseeon und Chef der Freien Wähler im Landkreis Ebersberg. Am Wochenende ist er überraschend gestorben.

Ebersberg/Kirchseeon – Der langjährige Hausarzt und Freie-Wähler-Vorsitzende Dr. Wilfried Seidelmann ist tot. Der Ebersberger starb am Samstag im Alter von 69 Jahren an einem plötzlichen Herzinfarkt. Seinen Patienten war er als einfühlsamer, gewissenhafter Internist bekannt, der gemeinsam mit seiner Frau Hildegard bis zum Ruhestand eine Praxis in der Wasserburger Straße in Kirchseeon betrieb.

Arbeit als Mediziner prägte politisches Wirken

Seidelmanns Arbeit als Mediziner prägte auch sein politisches Wirken mit. Seit 2014 saß er für die Freien Wähler im Kreistag, zuletzt als Fraktions- und Kreisvorsitzender. Er widmete sich einem breiten Themenspektrum, von der Entwicklung der Kreisklinik und der wohnortnahen medizinischen Versorgung über die Haushaltsentwicklung des Landkreises bis hin zu zahlreichen sozialen Themen wie etwa der Situation der Vertriebenen im Landkreis und jüngst den Geflüchteten des Ukraine-Kriegs. Seit rund 20 Jahren initiierte er über die evangelische Kirchengemeinde ein jährliches interkonfessionelles Friedensgebet mit Vertretern aller Religionen.

Versöhnlichkeit und Durchsetzungsvermögen: Seidelmann scheute nicht die Kritik

Dieses Versöhnliche, Integrative war ein Wesenszug, den er mit Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen verband, wenn es um die Sache ging. Er scheute dabei weder den Konflikt mit anderen politischen Lagern, noch mit dem eigenen. Oft mussten sich Landrat und Landratsamt seinen kritischen Fragen stellen.

Wilfried Seidelmann gestorben: Ex-Vize-Landrat Toni Ried (FW): „Er war keiner, der Sachen liegen gelassen hat“

Toni Ried, ehemals Landratsstellvertreter und langjähriger politischer Weggefährte bei den Freien Wählern, äußert sich betroffen über Seidelmanns Tod. „Ich habe ihn als sehr aktiven Mann an der Spitze des Kreises erlebt, der sich auch vor Problemen nicht gescheut hat. Er war keiner, der Sachen liegen gelassen hat. Wir sind mit ihm an der Spitze sehr gut gefahren.“

Landrat Niedergesäß spricht von „Schock für uns alle“

Landrat Robert Niedergesäß (CSU) erreichte die Nachricht im Urlaub. „Das ist ein großer Schock für uns alle“, sagt er. Seidelmann habe sich für die Themen und Bürger des Landkreises Ebersberg eingesetzt. „Er hat die Debatte sehr ernstgenommen.“ Menschlich wiederum sei der Ebersberger ein geschätzter Kollege gewesen. Parteiübergreifend als angenehm und einfühlsam bekannt, so der Landrat. „Das Miteinander war ihm wichtig.“

Familienmensch und begeisterter Arzt

Das bestätigt sein Sohn Stephan, evangelischer Pfarrer in München-Freimann: „Er war stolz, wenn seine Hilfe bei den Menschen ankam.“ Als Arzt habe Seidelmann unglaublich hart gearbeitet, erst als Internist in der Kreisklinik, dann in der eigenen Praxis, die sich immer weiter vergrößerte. Habe etwa Krebskranke in ihren letzten Tagen zu Hause behandelt, damit sie dort sterben konnten. Oder sich bei allem Stress auch mal die Zeit für einen Ratsch genommen. Ihm sei der Vater ein „unglaublich toller Gesprächspartner“ gewesen, der immer wieder „Papa-Zeit“ für die insgesamt fünf Kinder gefunden habe. Auch wenn Wilfried Seidelmann so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, hatte er seine Frau und seine Kinder in den letzten Stunden um sich, so sein Sohn Stephan. „Wir waren alle bei ihm.“

Die Beerdigung findet voraussichtlich am Samstagvormittag, 10. September, in Ebersberg statt.

