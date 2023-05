Mediatoren: Sie schlichten Streit in der Nachbarschaft

Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske (li.) und sein Kirchseeoner Amtskollege Jan Paeplow (re.) mit den neuen Mediatorinnen und Mediatoren. F: KBW © KBW

Seit März gibt es Mediatoren in Ebersberg und Kirchseeon. Sie sollen Konflikte in der Nachbarschaft oder im ehrenamtlichen Umfeld begleiten.

Landkreis – Im März hat der erste Ausbildungsjahrgang Gemeinwesenmediation seine Basisausbildung erfolgreich abgeschlossen. Damit steht nun ein professionell ausgebildetes, ehrenamtliches Mediatoren-Team für die Begleitung von Konflikten in der Nachbarschaft oder im ehrenamtliche Umfeld zur Verfügung. Das Angebot ist für die teilnehmenden Kommunen sowie die Pfarrgemeinden im Landkreis Ebersberg kostenfrei, berichtet das Kreisbildungswerk (KBW) Ebersberg.

Anfang 2022 wurde die Idee geboren, einen Pool gut ausgebildeter, ehrenamtlicher Streitschlichter zu generieren, die für Konfliktparteien kostenlos zur Vermittlung zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit Anja Huber, Leiterin der Gemeinwesenmediationsstelle (SteG) der Landeshauptstadt, wurde ein Konzept entwickelt, das auf die Bedürfnisse im Landkreis Ebersberg zugeschnitten ist. Bundesweit werden Mediationsausbildungen meist mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Familie angeboten. Es gibt zwar verschiedene Spezialisierungen, der Zuschnitt auf die Gemeinwesenmediation für die Ausbildung in Ebersberg ist jedoch bisher einzigartig.

Zweistufige Ausbildung

In zwei Stufen wurden die Ehrenamtlichen für ihre Tätigkeit ausgebildet. Im ersten Teil erfolgte die 80-stündige Grundausbildung als Gemeinwesenmediator. Diese Ausbildung wurde von der Katholischen Erwachsenenbildung Bayern gefördert. Ergänzt durch 40 weitere Ausbildungsstunden, konnte die Zertifizierung zum Mediator erreicht werden. Anja Huber und Bart van Eijk , Mediator und Ausbilder BM (Bundesverband Mediation), leiteten gemeinsam die Ausbildung.

Die Übergabe der Ausbildungszertifikate fand Rathaussaal in Ebersberg mit Grußworten der Bürgermeister der teilnehmenden Gemeinden und des Kreisbildungswerks statt. Das Netzwerk wird von Janika Gaßner, Mitarbeiterin des KBW, koordiniert und ist ab sofort einsatzbereit.

Ansprechpartner in Ebersberg und Kirchseeon

Prozedere für die Inanspruchnahme der Mediatoren: Erste Anlaufstelle für Nachbarschaftskonflikte ist die Gemeinde. Aktuell gibt es Ansprechpartner in den Rathäusern in Ebersberg und Kirchseeon. Für Konflikte im Bereich Ehrenamt können sich die Pfarrgemeinden direkt an das KBW wenden. Die Koordinatorin des KBW, Janika Gaßner, führt ein Telefonat mit den Parteien und wählt das passende Mediatoren-Tandem aus. Das Angebot ist kostenfrei.

