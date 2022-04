Weil Anwohnerin gegen Neubau klagt: Baulücke klafft vor sich hin

Von: Michael Acker

Die Baulücke an der Sieghartstraße in Ebersberg, wo einst das Lokal „El Macho“ stand. © Stefan Rossmann

Stillstand an der Sieghartstraße in Ebersberg: Eine Anwohnerin hat mit ihrer Klage dort den Neubau von Wohnungen zur Nachverdichtung gestoppt - vorerst. Nicht das erste Problem für das Projekt.

Ebersberg – Von Anfang an stand dieses Bauvorhaben im Herzen von Ebersberg unter keinem guten Stern. Allein drei Anläufe brauchte der Technische Ausschuss des Stadtrats, um endlich sein Plazet geben zu können. Stets drehte sich alles um die Frage: „Wie viel Haus verträgt ein Grundstück?“. Als die Baugenehmigung dann schließlich Ende Oktober vom Landratsamt erteilt worden war, folgte der nächste Schlag für die Investoren: Eine Nachbarin klagte vor dem Verwaltungsgericht gegen die Baugenehmigung. Das Verfahren ist immer noch anhängig. Für die Häuser, die eigentlich längst stehen sollten, ist noch nicht einmal die Baugrube ausgehoben.

Ebersberg: Anstelle des ehemaligen Restaurants „El Macho“ sollen 14 Wohnungen entstehen

Die Rede ist von dem Grundstück an der Sieghartsstraße, wo einst das mexikanische Restaurant „El Macho“ samt Biergarten stand. Der Investor „LaVilla-Bau GmbH“ kaufte das Fleckchen Erde, um hier zwei Mehrfamilienhäuser mit 14 Wohnungen und einem Ladengeschäft zu realisieren. Gleich mit Bekanntwerden der Pläne hatte sich Widerstand in der Nachbarschaft geregt, von einem „Monstrum“ war die Rede.

Auch einigen Stadträten erschien die geplante Bebauung anfangs zu mächtig, weswegen der Ebersberger Architekt Matthias Garbe und Bauherr Markus Schliffenbacher so lange nachbesserten, bis der Plan den Technischen Ausschuss schließlich passieren konnte und zum Landratsamt wanderte. Auch von dort kam ein Okay. Doch damit wollte sich eine Nachbarin nicht zufrieden geben. Sie klagte gegen den Bescheid. Zwar könnte der Investor dennoch mit dem Bau beginnen, doch täte er das auf eigenes Risiko. Das will die „LaVilla-Bau GmbH“ nicht, wie Geschäftsführer Markus Schliffenbacher der Ebersberger Zeitung am Telefon sagt.

Planung in Ebersberg erst auch dem Stadtrat zu mächtig - Unternehmen fürchtet Kostensteigerung

Für ihn ist besonders ärgerlich, dass sich das Vorhaben durch den Stillstand wohl deutlich verteuern wird. Erst Corona, jetzt der Ukraine-Krieg treibt die Preise für Baumaterial in ungeahnte Höhen. Schliffenbacher hofft, dass es bald zum Ortstermin des Verwaltungsgerichts kommt, damit endlich eine Entscheidung gefällt wird. Wenn es ganz dumm laufe, könne aber auch noch das ganze Jahr ins Land gehen, bis mit dem Bau begonnen werden könne. So etwas habe er, Schliffenbacher, „noch nie erlebt, und ich bin schon lange im Geschäft“.

Die 14 Wohnungen sind noch nicht verkauft, rund 40 Kaufinteressen hätten sich bei LaVilla gemeldet, sagt der Investor. Der Preis der Wohnungen werde sich „den üblichen Marktpreisen entsprechend entwickeln“, sagt er auf die Frage, um sich die Quadratmeterpreise aufgrund des langen Stillstands erhöhen würden.

Gewollte Innenverdichtung in Ebersberg wegen Platzmangels: Bürgermeister lobt Bauprojekt

Bürgermeister Ulrich Proske bedauert die aktuelle Situation. Gegenüber der Ebersberger Zeitung lobt er das Projekt als gelungenen Beitrag zur Innenstadtentwicklung. Das sagt der Rathauschef vor dem Hintergrund, dass die Kreisstadt möglichst wenig in die Fläche wachsen soll. Der mögliche Baugrund an den Stadträndern geht langsam zur Neige, es soll nicht zu viel Fläche versiegelt werden, Grün erhalten bleiben. Stattdessen lautet das Zauberwort Innenverdichtung. Bestehende Baulücken sollen verschwinden, Neubauten im Stadtkern möglichst viel Wohnfläche bieten. Ein Zauberwort, das seine Magie nicht immer sofort entfaltet und nicht überall.

