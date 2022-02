Großes Sommerfest zum 100-Jährigen geplant: Ebersberg feiert seinen Klostersee

Von: Josef Ametsbichler

„See mit Badeanstalt“ steht auf dieser historischen Postkartenansicht des Klostersees. Das Seebad am Nordufer wird heuer 100 Jahre alt. © Stefan Roßmann

Das Seebad am Nordufer des Klostersees wird im Sommer 100 Jahre alt. Die Vereine aus Ebersberg tun sich zusammen und organisieren ein großes Festwochenende.

Ebersberg – Als am 11. Juni 1922 die neue Badeanstalt am Nordufer des Klostersees in Ebersberg eröffnete, lautete die erste Mahnung in der Badeordnung: „Es ist streng darauf zu achten, dass in die Herrenabteilung keine Frauen, und in die Damenabteilung keine Herren gelangen.“ Ferner zitierte der mittlerweile verstorbene Heimatpfleger Markus Krammer aus den Regularien: „In den Kabinenbädern sind die zahlreichen Astlöcher zu verschließen; es sind Klagen laut geworden, dass sich Besucher durch neugierige, kahnfahrende Personen belästigt fühlten.“ Offenbar ging es von Beginn an recht sittsam zu, an Ebersberg beliebter Badestelle. Im Sommer wird das Seebad 100 Jahre alt.

Feiermeile Nordufer: 3000 Besucher am ersten Juliwochenende in Ebersberg erwartet

Für die „Freunde des Klostersees“ ein Anlass, das Bad und die ganze Weiherkette hinauf Richtung Egglburg groß zu feiern: Mit 3000 Besuchern kalkulieren die Organisatoren eines Festwochenendes, das am 2. und 3. Juli das nördliche Seeufer zur Feiermeile für die ganze Familie machen soll. „Dieser Erholungsraum mitten in der Stadt ist ein Ebersberger Alleinstellungsmerkmal. Das ist tief in der Bevölkerung verankert“, sagt Gregor Schober, Vorstand der „Freunde des Klostersees“. So ein See ist eine Sause wert.

Fischerstechen, Modenschau und vieles mehr

Vom Fischerstechen über eine Modenschau mit Badebekleidung von früher bis hin zum Kinderschminken, Lagerfeuer und Musik – die Ebersberger wollen es im Sommer krachen lassen. Möglichst mit gleichzeitigem Badebetrieb. „Wir könnten das nicht ansatzweise schultern“, sagt Schober aber auch. Dafür sei der Verein mit seinen vorwiegend inaktiven rund 200 Mitgliedern viel zu klein. Doch wäre Ebersberg nicht Ebersberg, wenn nicht alle zusammenhelfen würden.

Ein Mann, ein See: Gregor Schober ist Vorstand der „Freunde des Klostersees“. Ihm ist wichtig, dass bei aller Gaudi auch der Naturschutz ein Thema ist. © Stefan Roßmann

Die „Freunde des Klostersees“ sind eng verdrahtet mit dem Verschönerungsverein. Gemeinsam haben die beiden Ebersberger Institutionen etwa den TSV, die Wasserwacht, den Faschings-, Gartenbau- und Burschenverein sowie den Bund der Selbstständigen, das Rathaus und die Feuerwehr an Bord geholt. Weitere sollen folgen.

Bei aller Feiergaudi: Auch Wasser- und Naturschutz sollen Thema sein

„Das ist super!“, sagt Vereinsvorstand Schober über diese Kooperation. Ihm sei bei aller Vorfreude ein Anliegen, auch die Ziele des Vereins bei den Festlichkeiten präsentieren zu können: Die Wasserqualität und den Naturschutz hochzuhalten. So gelte es, die Schadstoffeinträge zu reduzieren um Blaualgenplagen wie zuletzt im vergangenen Sommer zu vermeiden. Auch sei beispielsweise der Langweiher total verschlammt. „Viele kleine Maßnahmen“, fasst Schober zusammen, seien an der Weiherkette nötig. Dass die angepackt werden, dafür trommelt der Verein seit rund zwei Jahrzehnten.

1922, als das Seebad eröffnete, hatten die Ebersberger andere Probleme. „Wiederholt haben Herren in der Badehose das Bad verlassen und sind auf dem neben dem Bad hinziehenden Weg und der angrenzenden Wiese herumgelaufen“, empörte sich damals das Regelwerk. „Hiergegen ist energisch einzuschreiten!“ Hoffentlich wird die Ebersberger Gendarmerie im Sommer, falls das Wetter bei der Jubiläumsfeier solches Fehlverhalten zulässt, ausnahmsweise mal ein Auge zudrücken.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.