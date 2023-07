Bürgermeister gibt Entwarnung fürs Baden im Klostersee: „Kein Grund zur Panik“

Von: Helena Grillenberger

Keine Angst vor dem Wasser: (v. li.) Agnes Gehrer, Bürgermeister Proske und Agnes Lang werben fürs Baden im Klostersee. © Stefan ROssmann

Immer weniger Leute baden im Ebersberger Klostersee. Dabei gibt es keinen Grund, das Gewässer zu meiden, betont Bürgermeister Ulrich Proske.

Ebersberg – Freitagabend, brütende Hitze: Die Liegewiese am Klostersee ist leer, im Wasser ziehen zwei einsame Schwimmer ihre Bahnen. Immer weniger Besucher zieht es an die Ebersberger Badegelegenheit – ihre Angst: schlechte Wasserqualität, Blaualgen im See. Dabei ist diese Angst unbegründet, erklärt Bürgermeister Ulrich Proske.

Immer wieder bekomme er zu hören, die Wasserqualität des Klostersees sei zu schlecht. Seit 2010 gebe es aber überhaupt keine Probleme mehr mit der Qualität des Wassers. Davor seien durchaus Schwierigkeiten mit Fäkalbakterien aufgetreten, gibt der Bürgermeister zu. 2006 wurde der See aber ausgebaggert, der Schlamm entsorgt, seitdem wendet die Stadt jährlich ca. 20 000 Euro auf, um die Qualität zu erhalten. Mit Erfolg.

Blaualgen sind keine unsichtbare Gefahr

„Blaualgen sind keine unsichtbare Gefahr“, erklärt auch Umweltwissenschaftlerin Agnes Lang. „Auch Laien können sie erkennen.“ Grünlich-bläuliche Schlieren im Wasser, oder wenn man bis zu den Knien im Wasser steht und seine Zehen nicht mehr erkennen kann, seien Indikatoren, die auf die Bakterien hinweisen können.

Alle zwei Wochen werde eine Probe aus dem Klostersee genommen; vor sechs Wochen war die Konzentration an Blaualgen sehr hoch, vor zwei Wochen war sie komplett negativ.

„Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt uns, wenn heuer noch mal was kommt, dann erst im Herbst“, sagt Proske. Denn die Blaualgen kommen nicht von heute auf morgen, sie brauchen einige Zeit, sich zu entwickeln. Warmes, ruhiges und nährstoffreiches Wasser begünstigt ihre Bildung.

Blaualgen bedeuten nicht automatisch Toxine

Aber nur, weil Blaualgen vorhanden sind, heißt das noch nicht, dass auch Toxine vorhanden sind, erklärt Agnes Gehrer von der Stadt. Die Warnungen rund um den See wurden aufgestellt, weil Toxine vorhanden sein könnten. „Man kann auch durchaus einiges an Blaualgen-Wasser schlucken“, sagt Lang. „Auch mehrfach täglich.“ 100 Milliliter am Tag, bei einer Konzentration von 30 Mikrogramm pro Liter seien ungefährlich – auch für Kinder. Vielleicht bekomme der ein oder andere Ausschlag, aber nichts Bedrohliches, betont sie.

„Man braucht vor nichts Angst haben“, zieht Proske als Fazit. „Wir haben eine hervorragende Wasserqualität. Es besteht kein Grund zur Panik.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.