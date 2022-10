Steigende Fallzahlen: Kreisklinik Ebersberg macht Corona-Station wieder auf

Von: Josef Ametsbichler

Strikte Hygienevoraussetzungen gelten bald wieder auf der Isolierstation für Corona-Infizierte in der Kreisklinik Ebersberg; das Personal arbeitet mit umfangreicher Schutzkleidung. Das Archivbild stammt von November 2020. © sro

Eine steigende Zahl stationärer Covid-Patienten und eine geschwächte Personaldecke machen der Kreisklinik Ebersberg zu schaffen. Nun reagiert das Haus und richtet wieder eine eigene Corona-Station ein.

Ebersberg – Die Kreisklinik Ebersberg wird nach einem ruhigen Sommer wieder eine Corona-Station einrichten. Der entsprechende Isolationsbereich mit 28 Betten geht bereits am Donnerstag, 13. Oktober in Betrieb – das bestätigt der Chef-Intensivmediziner und Pandemiebeauftragte der Klinik, Dr. Peter Lemberger. Er hat zudem seit September turnusgemäß das Amt des Ärztlichen Direktors inne, im Wechsel mit Dr. Peter Kreissl, der nun an Lembergers Stelle auf den Stellvertreterposten gerückt ist.

Wegen oder mit Corona in der Klinik - nicht immer ist das klar abzugrenzen

Die steigende Zahl an Corona-positiven Patienten mache die erneute Umfirmierung der Station 1a (Innere Medizin) zur Corona-Station nötig, so Lemberger auf EZ-Anfrage. Am gestrigen Mittwoch zählte er 35 Infizierte, darunter drei auf der Intensivstation. Ein Covid-Patient mit Begleiterkrankungen müsse invasiv beatmet werden. „Ein klassischer Fall wie in der ersten Welle“, sagt der Chefarzt über diesen. Bei anderen sei nicht immer klar abzugrenzen, ob die Corona-Infektion der Anlass für die stationäre Aufnahme sei – viele Patienten seien wegen anderer Erkrankungen in der Klinik, oder es komme mehr zusammen. „Es kann sein, dass Covid den Ausschlag gibt“, sagt der Ärztliche Direktor. Dann wieder gebe es Fälle, bei denen die Infektion erst durch den vorgeschriebenen Test bei der Aufnahme festgestellt werde. Tendenziell verlaufen Omikron-Infektionen milder als jene mit früheren Varianten, dennoch gibt es schwere Fälle und solche mit Langzeit-Folgen.

Corona-Patienten dürfen in Ebersberg keinen Besuch bekommen - außer es geht um Leben und Tod

„Die Betten werden nicht ganz reichen“, sagt Lemberger auch über die wieder eröffnete Covid-Station und die Patientenzahlen. Es müssten voraussichtlich einzelne Infizierte wie bisher auf anderen Stationen isoliert werden – „unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen!“ Dazu zählt etwa, dass nun wieder das gesamte Klinik-Personal, auch jenes, das nicht in der Pflege arbeitet, FFP2-Maske tragen muss. Das gelte auch für Besucher, die zudem einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen müssen. Mit Corona infizierte Patienten dürfen keinen Besuch bekommen, außer die persönlichen Umstände erfordern es, etwa, weil sie im Sterben liegen.

Lücken beim Personal: „Grenzwertig!“

Beim Pflegepersonal der Klinik reißen die steigenden Infektionszahlen ebenfalls wieder mehr vorübergehende Lücken, schildert Lemberger. „Es ist nicht allzu dramatisch“, sagt er einerseits über die rund zehn Fälle am Mittwoch. Andererseits seien manche Dienste schwierig zu besetzen. „Die Pflege auf den Stationen ist gerade so noch grenzwertig zu schaffen“, subsumiert der Ärztliche Direktor. Keine Rolle mehr spiele dabei die Impfpflicht fürs Pflegepersonal. Einige Kräfte, berichtet Lemberger, hätten von sich aus gekündigt. Ungeimpft seien ohnehin nur noch ganz wenige, doch auch für diese habe es keine behördlichen Konsequenzen gegeben, sie könnten normal weiterarbeiten. „Das Thema ist in der Versenkung verschwunden“, sagt Lemberger.

Er bricht eine Lanze für die Impfung gegen die dominierende Omikron-Variante BA.5. „Ich glaube, dass das eine große Rolle spielen wird“, sagt der Chefarzt über die Patientenzahlen. Darauf deuteten etwa klinische Studien hin. Umgekehrt sei in Ebersberg kein einziger stationärer Fall wegen Impfkomplikationen bekannt.

Coronavirus im Landkreis Ebersberg: Gesundheitsamt geht von hoher Dunkelziffer aus

Auch wenn offenbar viele Infizierte gar nicht mehr zum PCR-Testen gehen, steigen die Corona-Zahlen wieder in Richtung des Allzeit-Hochs vom 28. März 2022. Damals lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2332,6, am Mittwoch lag sie bei 1507,3. Das Gesundheitsamt geht angesichts der „extrem starken Zunahme“ der Virusbelastung im beprobten Abwasser von Grafing, Ebersberg und Glonn davon aus, dass die tatsächliche Zahl angesichts einer hohen Dunkelziffer weitaus höher liegt.

