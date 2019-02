„Mein Wunsch an die Bischöfe ist, dass sie auch jetzt den Mut haben, Veränderungen anzugehen“, betonte der stellvertretende Landrat und Ebersberger Bürgermeister Walter Brilmayer bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen des Dekanatsrates in der Kreisstadt. Er erinnerte damit an den Mut der damaligen verantwortlichen Bischöfe während des 2. Vatikanischen Konzils, etwas Neues zu probieren.

Ebersberg – Brilmayer war der erste Gastredner, den der Dekanatsratvorsitzender Jonathan Fuchs und seine Stellvertreterin Anita Thil beim Festakt anlässlich des Jubiläumsfestes „50 Jahre Räte im Dekanat Ebersberg“ im Alten Speicher begrüßen konnte. „Jung und Alt -- Vergangenheit und Zukunft der Räte“ war das Motto des Abends, das sich auch mit den bisherigen Erfahrungen des Dekanatsratvorsitzenden Fuchs deckte: „Denn nur, wer mitarbeitet, kann Dinge anstoßen und verändern.“ Den Auftakt des Jubiläums bildete ein Festgottesdienst mit Weihbischof Bernhard Haßlberger. Angeführt durch den Spielmannszug der Ebersberger Kolpingfamilie zogen 200 Ehrengäste zum Alten Speicher. Der Pastoraltheologe und Rektor Hans Hobelsberger betonte in seinem Impulsvortrag, dass „die Sendung der Kirche wieder in den Mittelpunkt rücken muss“, und erinnerte an das Recht und die Pflichten eines Getauften, daran mitzuwirken. Diese müssten die Sendung auch immer wieder verändern, anpassen und erneuern. „Die Kirche selbst ist das allumfassendste Sakrament zur Verteilung der Liebe Gottes an die Menschen“, so Hobelsberger. Sie müsse deswegen dort präsent sein, wo existenziellen Fragen gestellt werden.

Diesen Veränderungsbedarf bestätigte auch Alois Baumgartner, langjähriger Vorsitzender des Diözesanrat und Professor für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilian-Universität München: „Die Pfarrgemeinden sind kein Selbstzweck, sie müssen wieder mehr lernen wahrzunehmen, was in ihrem Umfeld geschieht.“

Mit Baumgartner und der stellvertretenen Diözesanratsvorsitzenden Katharina Maier konnten die anwesenden ehemaligen und aktuellen Pfarrgemeinderäte dann diskutieren. Fuchs übermittelte auch Grüße seines Vorgänger Hans Rombeck, der krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte.

Rombecks Wirken wurde an diesem Abend gewürdigt. sn