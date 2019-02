Zu wenige Parkplätze in der Kreisstadt

Eng und enger wird es für die Autos in Ebersberg. Nicht nur wegen der momentanen Schneeberge braucht es oft eine Portion Glück für Einheimische wie Besucher, in der Kreisstadt überhaupt einen Parkplatz zu finden. Gerade auch, weil an vielen Stellen auf früheren Einfamilienhausgrundstücken Wohnungsbauten hochgezogen werden, also immer mehr Menschen immer enger leben.

Ebersberg – Müssen darum künftig bei Neubauprojekten mehr Parkplätze als bisher geschaffen werden? Mit dieser Frage beschäftigten sich Grafinger Stadträte schon und jetzt auch die Ebersberger. Damit nicht die Anwohner schon den gesamten Straßenrand blockieren, sollen sie in der Kreisstadt auf ihrem eigenen Grundstück parken. Eigentlich. Darum muss jeder Bauherr für ausreichend Plätze auf seinem Grund sorgen. Wie viele das sein sollen, das regelt die Stellplatzsatzung. Deren Novelle hatte die CSU im Stadtrat beantragt. Daraufhin hat sich die Stadtverwaltung Gedanken gemacht.

Duplexparkplätze zählen nicht mehr voll

In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses hat Bauamtsleiter Christian Stöhr nun den Stadträten den Satzungsentwurf präsentiert. Zum einen regte Stöhr an, dass Duplexparkplätze künftig nicht mehr als volle Parkplätze, sondern nur noch mit dem Faktor 0,75 eingerechnet werden sollten. Außerdem könnten Besucherparkplätze grundsätzlich nicht mehr in Tiefgaragen, sondern nur oberirdisch nachgewiesen werden. Bei größeren Projekten könnte der Bauträger laut Satzungsentwurf durch ein vernünftiges Mobilitätskonzept wie beispielsweise Car-Sharing erwirken, dass die geforderte Stellplatzanzahl verringert wird.

Besonders setzte Stöhr seinen Stift an der Zahl der Stellplätze an. Bisher müssen in Ebersberg für jede neu entstehende Wohneinheit rechnerisch 1,5 Parkplätze nachgewiesen werden, bei Einfamilienhäusern zwei Stellplätze. Neuerdings könnte, so der Entwurf der Stadtverwaltung, bei Sozialwohnungen grundsätzlich nur noch ein Stellplatz pro Wohneinheit geschaffen werden. Andererseits würden für normale Wohnungen statt 1,5 nun zwei Parkplätze notwendig, ab einer Größe über 100 Quadratmetern sogar drei Stellplätze.

Grüne kritisieren Vorschlag

„Auf keinen Fall mitgehen“ könne mit diesem Vorschlag die Grünen-Fraktion, stellte Philipp Goldner klar: „Dann wären ja für eine 30-Quadratmeter-Wohnung zwei Stellplätze gefordert, das erhöht den Quadratmeterpreis schnell um 1000 Euro. Das geht nicht, da muss nochmal eine Abstufung rein, vielleicht bei 50 oder 60 Quadratmetern.“

Gerd Otter von den Freien Wählern kritisierte die Satzungsnovelle grundsätzlich: „Die Parkplatzproblematik wird dadurch nicht verbessert“, sagte er. Stattdessen sollten die Stadträte lieber „mehr Selbstdisziplin“ an den Tag legen und neue Projekte grundsätzlich „kritisch durchdiskutieren“. Denn über den Bebauungsplan habe man prinzipiell ohnehin ein wirksames Werkzeug an der Hand. „Das müssen wir nur konsequent nutzen“, so Otter. Auch Hans Mühlfenzl (SPD) betonte, dass andere Ansätze weitaus mehr zur Verkehrsverbesserung beitragen könnten, wie etwa innerstädtische Buslinien oder ein Leih-Fahrräder-Konzept. In einigen Gemeinden des Landkreises Ebersberg gibt es das Modell der Autoteiler etwa in Grafing. In Vaterstetten soll ein Seniorenfahrdienst ältere Menschen mobil machen.

Alte Satzung verträgt eine Neuauflage

„Keiner glaubt, dass wir dadurch unsere Verkehrsprobleme endgültig lösen“, setzte Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) dagegen. Aber die zuletzt im Jahr 2007 angepasste Satzung vertrage durchaus eine Neuauflage. Inwieweit diese dem Entwurf der Stadtverwaltung entsprechen wird, wird im Frühjahr noch einmal diskutiert. Bis dahin machen sich die Fraktionen intern darüber Gedanken.

VON UTA KÜNKLER

