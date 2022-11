Landratsamt: „Mit viel Papier in die digitale Zukunft“

Arbeiten am Aktionsprogramm 2030 (v.l.): Wirtschaftsförderer Augustinus Meusel, Christopher Prange und Ludwig Karg (beide B.A.U.M. Consult GmbH). © Peter Kees

Landkreis will, dass sich Bürger über neue Online-Plattform an Aktionsprogramm beteiligen – ändern können sie damit jedoch nichts.

Ebersberg – Vernetzte Mobilität, Chancengerechtigkeit für alle, bezahlbares Wohnen, nachhaltige Digitalisierung. Diese Themen, und noch viele mehr, sind Projekte des so genannten „Aktionsprogamms 2030 für nachhaltige Entwicklung des Landkreises Ebersberg“, das der Kreistag einstimmig beschlossen hat und das von Landrat Robert Niedergesäß (CSU) in höchsten Tönen gelobt wird: „Wenn wir uns an den Leitlinien im Aktionsprogramm orientieren, werden wir sicher den richtigen Weg in die Zukunft finden.“

Ab sofort können sich auf der Suche nach diesem „richtigen Weg“ Bürger aktiv beteiligen. „Eine ganz spannende Geschichte“, fand Augustinus Meusel, Wirtschaftsförderer im Landratsamt. Dafür stellte Meusel zusammen mit Ludwig Karg, von der B.A.U.M. Consult GmbH München, am Montag den Grundstein der startenden Bürgerbeteiligung im Landratsamt vor: die digitale Plattform „Agora“.

Landratsamt als reiner Vermittler

Über das Forum erhalten Bürger fortan einen Überblick über alle aktuellen Projekte des Aktionsprogramms, können sich informieren und bei Interesse mitwirken. Über den Button „Interessiert mich“ können Einzelpersonen oder Unternehmen dann bei einem bestimmten Projekt ihre Beteiligung anbieten. Im nächsten Schritt prüft ein Gremium im Landratsamt die Anfrage und stellt bei Bedarf Kontakt zum Interessenten her. Für die konkrete Umsetzung erfolgt allerdings die Weiterleitung an den jeweiligen Verantwortlichen des angefragten Projektes. Das Landratsamt selbst dient in dem Prozess als reiner Vermittler. Dies solle die Verwaltung entlasten, sagte Karg.

Im alten Griechenland war die Agora ein Ort des politischen Geschehens, eine Art Volksversammlung, bei der sich Bürger in den Meinungsbildungsprozess einschalten, bei der sie mitbestimmen konnten. Auf der vom Landratsamt „Agora“ genannten Plattform läuft die Sache etwas anders: Meinung erwünscht, allerdings weitgehend folgenlos.

Forum als „Hausaufgabenbuch des ganzen Landkreises“

„Wir wollen keine Plattform, bei der die Leute am Landratsamt nörgeln“, sagt Karg. Bürger können zwar ihre Meinung zum Aktionsprogramm abgeben, dieses werde jedoch in den nächsten Jahren nicht mehr vom Kreistag abgeändert. Eine Diskussion über die jetzigen Handlungsfelder sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gewollt.

Klar im Fokus stehe eher die Umsetzung der Konzepte mit Hilfe der Bevölkerung. „Die Projekte sind das Hausaufgabenbuch des ganzen Landkreises“, erklärt Karg weiter. Das hat fast 50 Seiten und wird trotz des Leitziels „nachhaltige Digitalisierung“ auch in Papierform unter die Leute gebracht. Ziel sei es in erster Linie den Bürgern die Aufgabe der Umsetzung der Konzepte zu übertragen. Auf diese Weise könne auch die Bevölkerung am Prozess des Aktionsplans teilhaben.

Trotz der nach Meinung von Landrat Niedergesäß enormen Bedeutung des Aktionsprogramms 2030 hat es dieses noch nicht auf die Homepage des Landratsamts geschafft. „Das müssen wir noch machen“, kündigte Wirtschaftsförderer Meusel an. Wer das nicht abwarten möchte findet nähere Informationen hier: ap2030.lra-ebe.de

Von Anna Liebelt

