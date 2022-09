Vor allem was für junge Eltern: Lastenradschau in Ebersberg

Von: Raffael Scherer

Kann auch Personentransport: Auf dem Lastenrad probiert sich Ebersbergs Dritte Bürgermeisterin Lakhena Leng (Grüne), die Landratsstellvertreterin Elisabeth Platzer (SPD) „auf die Schippe nimmt“. © Stefan Roßmann

Die Cargo Roadshow machte Halt in Ebersberg. Über vier Stunden lang konnten Interessierte 12 der neuen Kulträder Probefahren.

Ebersberg – Jeden Tag liegt die Ebersbergerin Richardis Stuck ihrem Mann wegen eines Lastenrads in den Ohren: „Im Frühjahr wird unsere Jüngste anderthalb, da ist der Kinderwagen dann nicht mehr interessant“, erklärt die zweifache Mutter. Als sie dann hörte, dass die „Cargo Roadshow“ am Dienstag in den Ebersberger Altstadtpassagen Halt macht, schrieb sie sich den Termin sofort in den Kalender.

Das Berliner „Roadshow-Team“ stellte dort im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Bayern mit Unterstützung des Landratsamts, der Kreisstadt und den Einkaufspassagen zwölf verschiedene E-Lastenradmodelle vor und ließ Interessierte probefahren. Dabei beraten die Profis, firmenunabhängig, welche Räder für die jeweiligen Bedürfnisse geeignet wären.

Mehrere Gemeinden verleihen bereits Lastenräder

Beraten lassen hat sich auch Richardis Stuck, da die 38-Jährige gerne im Alltag auf ein Auto für die Fahrt zum Kindergarten und zum Einkaufen verzichten möchte. Drei Räder ist sie schon zum Klosterbauhof und zurück gefahren: „Am Anfang waren die Kinder noch am Schreien, aber als ich losgefahren bin wurden sie ruhig“, berichtet sie und strahlt. Doch langsam werden die beiden quängeliger, das Versprechen auf ein späteres Eis sorgt für Ruhe.

Seit der Landkreis im Januar das Zertifikat „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ erhalten hat (wir berichteten), habe man sich im Landratsamt daran gemacht, die Roadshow nach Ebersberg zu holen, sagt die Radverkehrsbeauftragte Alexandra Holzfurtner. Denn im Landkreis sind die Lastenräder keine Rarität mehr und immer wieder im Straßenbild zu beobachten. So bieten etwa Kommunen wie Poing, Pliening oder Grafing bereits welche zum Ausleihen an.

Kosten von 5000 bis 8000 Euro

Zur Halbzeit der viereinhalbstündigen Schau haben sich bereits 15 Probefahrer eingetragen, berichtet Charlie Gilliard am Cargo-Roadshow-Stand: „Aber es waren bestimmt doppelt so viele, weil viele in Gruppen kommen oder ihre Kinder dabei haben.“ Interessiert seien vorwiegend Eltern mit jungen Kindern. „Aber ich hatte heute auch schon einen 82-Jährigen, der mit seinem Zelt zum Bodensee radeln möchte“, so Gillard. Bei einer Preisspanne von 5000 bis knapp 8000 Euro will eine Anschaffung gut überlegt sein.

Auch Richardis Stuck hatte bereits vor ihrem Besuch ein paar Modelle im Kopf. Davon war zwar keines dabei, trotzdem habe sie sich hier gut weiter inspirieren lassen können. Eigentlich wollte sie auf der Teststrecke inklusive Hügel in Richtung Bahnhof noch zwei weitere Räder ausprobieren, aber den Kindern reicht es wirklich. Na gut: Dann eben runter mit dem Helm und her mit dem versprochenen Eis.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.