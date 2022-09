Profi-Betrüger bei Theorieprüfung - Auftraggeber vor Gericht

Von: Raffael Scherer

Statt selbst zu erscheinen, ließ ein Iraker lieber einen anderen seine theoretische Führerscheinprüfung ablegen (Symbolbild). © Westend61/Imago

Männer geben sich bei schriftlicher Führerscheinprüfung in Ebersberg als andere aus - und bestehen gleich mehrmals hintereinander täglich.

Ebersberg – Keine Lust auf Prüfungsstress: Weil ein Iraker angeblich seinen Ausweis einem anderen Mann gegeben hatte, damit der für ihn in Ebersberg die theoretische Führerscheinprüfung ablegt, musste er sich nun vor dem Amtsgericht verantworten.

Da der Angeklagte selbst keine Angaben machen wollte, berichtete ein Münchner Polizeibeamter dem Gericht von dem Vorfall im Oktober 2021. In München habe man in den vergangenen Jahren bereits über 150 ähnliche Fälle beobachtet, erklärte der Zeuge. Das Prozedere sei dabei jedes mal das gleiche gewesen, weswegen die Beamten den falschen Prüfungsschreiber bereits im Visier gehabt und observiert hatten.

Betrüger wechseln sich mit ablegen der Prüfung mehrmals ab

Vor dem Ebersberger TÜV-Gebäude fiel der Blick der Beamten gleich auf das Fahrzeug des Verdächtigen: „Ein BMW mit Münchner Kennzeichen in einem Wohngebiet, wo sonst nur Anwohner parken, ist uns sofort aufgefallen“, so der Polizist. Die beiden Insassen stiegen aus, der Observierte zeigte dem anderen das Gebäude, danach legte der Verdächtige die theoretische Prüfung unter falschem Namen ab, während sein Bekannter im Auto wartete.

Nach dem Bestehen wechselte der Schreiber den Platz mit seinem Kollegen, der sich an die zweite Runde „Bestehen der Prüfung unter falschem Namen“ machte. Unterdessen tauschte der Erste im Auto seine Kleidung, um in der dritten Runde erneut für jemand anderen die Prüfung abzulegen.

Fremden Pass und Ausweisdokumente in Unterhose gefunden

Die Polizisten hatten sich mittlerweile aufgeteilt, der Beamte im Zeugenstand gab sich damals als Prüfling aus und beobachtete in der Schlange, wie der falsche Schreiber bei der Anmeldung den Ausweis des Angeklagten vorzeigte. Als die Beamten nach der erneut bestandenen Prüfung den Fälscher festnahmen und durchsuchten, fanden sie in dessen Unterhose Pass, Aufenthaltstitel und Prüfungsergebnis des Angeklagten.

„Er meinte nur mit süffisantem Lächeln, dass er nichts sagen wolle. Ich habe ihn schon mehrmals festgenommen“, so der Münchner Polizist. Dank der Mundschutzmaske sei es dem Mann immer wieder gelungen, sich bei der Identitätsüberprüfung als ein anderer arabisch-stämmiger Mann auszugeben.

Absichtlich kleine Fehler eingebaut

Für so eine Prüfung müsse man ja ordentlich geübt sein, hakte Richterin Vera Hörauf nach. „Das ist immer der selbe Prüfungskatalog“, erklärte der Polizeibeamte. „Die Antworten kann er definitiv auswendig.“ Der Mann sei ein Profi auf dem Gebiet, sodass er bewusst immer wieder an einer anderen Stelle Fehler einbaue, dass es nicht so verdächtig wirke. Pro bestandener Prüfung könnten auf dem Schwarzmarkt bis zu 2500 Euro verlangt werden, so der Polizist.

In der Verhandlung kam es dennoch zu keinem Urteil. Denn sowohl der falsche Schreiber wie auch der damals zuständige Prüfer erschienen nicht als Zeugen. Der Verteidiger argumentierte, dass die Beamten möglicherweise seinen Mandanten damals in der Prüfung beim TÜV nicht gesehen haben könnten. Darum wird der Prozess Anfang November noch einmal komplett neu aufgerollt.

