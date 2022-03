Porsche-Taycan-Fahrer erfüllt bei Blitzmarathon jedes Klischee: „Schreib’s einfach auf, ist mir egal“

Von: Josef Ametsbichler

Im Visier der Polizei: Beamtin Elena Kraich zielt bei Oberpframmern (hinten) mit dem Laser-Messgerät. Ins Netz ging ihr unter anderem ein Porsche Taycan (r., Symbolbild). © Stefan Roßmann/Imago

24 Stunden Blitzmarathon in Bayern: Auch die Polizei Ebersberg hat kontrolliert. Trotz klarer Ansage erwischten die Beamten Tempo- und Überholsünder.

Landkreis – Der Porsche-Fahrer müht sich redlich, bloß kein Klischee auszulassen. „Schreib’s einfach auf, ist mir egal“, blafft er aus dem Elektro-Taycan mit Stuttgarter Kennzeichen hervor, die Haare über der verspiegelten Sonnenbrille nach hinten gegelt. „Aber bitte schnell!“ Polizeimeister Erion Blakai (21) nimmt den Unmut mit professioneller Gelassenheit zur Kenntnis. Während er am Dienstauto die Personalien des Mannes notiert, wütet dieser lautstark im Telefongespräch mit einem Unbekannten über „diese Scheiße“.

Verbotenerweise Überholt: Porsche-Taycan-Fahrer hat bei Polizeikontrolle sogar Glück

Der Porsche ist der Ebersberger Polizei von Oberpframmern Richtung Zorneding ins Netz gegangen. Dort hat Polizeiobermeisterin Elena Kraich (27) beobachtet, wie er auf der holprigen, engen Landstraße Richtung Gewerbegebiet einen Lkw geschnupft hat – im Überholverbot. Macht 70 Euro Bußgeld, 25 Euro Gebühr und 3,50 Euro Schreibkosten.

Im Visier der Polizei: Beamtin Elena Kraich zielt bei Oberpframmern (hinten) mit dem Laser-Messgerät auf ein Auto, das gerade den Baum in der Bildmitte passiert. Das Gerät hat eine Reichweite von gut einem Kilometer. © Stefan Roßmann

Glück hatte der Fahrer auch noch, dass das Auto, dem Kennzeichen nach ein Werkswagen, bei der Lasermessung vom Lastwagen verdeckt wurde. Dass er vermutlich auch sauber schneller als die erlaubten 70 Sachen unterwegs war, kostet ihn darum nichts extra.

Blitzmarathon in Bayern: Wer hier zu schnell fährt, riskiert was

Anlässlich des bayernweiten Blitzmarathons am Donnerstag haben die vier Beamten ihr Laser-Messgerät an der Stelle aufgebaut. Die Ebersberger Zeitung hat eine Stunde lang zugeschaut. Die Strecke sei zwar kein direkter Unfallschwerpunkt, aber kurvig, eng und es seien viele Lastwagen und Radfahrer unterwegs – so begründet Stephan Mittermaier (49), Sachgebietsleiter Verkehr bei der Polizeiinspektion Ebersberg, weshalb er die Messstelle ausgesucht hat.

Eingespieltes Duo: Elena Kraich misst die Verstöße, ihr Kollege Erion Blakaj nimmt die Fahrer-Personalien auf. © Stefan Roßmann

Am Vormittag haben sie schon in Moosach Richtung Altenburg gemessen, aber nur eine Handvoll Verwarnungen zu je 40 Euro verteilen brauchen. Einzige Ausnahme: Ein Auto mit Anhänger, das 15 km/h zu schnell dran war – gleich teuer wie sich im Porsche nicht ans Überholverbot zu halten.

Polizei winkt mit der roten Kelle: „Ach Gott, jetzt hat‘s mi derwischt!“

In Oberpframmern ist mehr los. Polizeioberkommissar Bernhard Schweida (38) kommt zwischenzeitlich kaum mehr dazu, die rote Kelle aus der Hand zu legen. „Ich war mit dem Kopf woanders“, sagt ein älterer Fordfahrer, der auf dem Weg zu einem Arzttermin 15 Sachen zu schnell gefahren ist. „Ach Gott, jetzt hat’s mi derwischt!“, ärgert er sich. Verständnis für die Kontrolle habe er irgendwie aber auch.

Anhalten, Sie waren zu schnell! – Polizist Bernhard Schweida winkt einen Temposünder mit der Kelle raus. © Stefan Roßmann

Eine Cabrio-Fahrerin ärgert sich mit einem lauten „Scheibenkleister!“ – sie habe einen Radfahrer überholen müssen, deswegen die 92 km/h. Dass der Blitzmarathon medial groß angekündigt und sogar die Messstellen veröffentlicht wurden, hat sie mitbekommen. „Ich dachte, die stehen woanders“, sagt sie und muss lachen, weil sie ertappt wurde.

Blitzmarathon Ebersberg: Die meisten ärgern sich mehr über sich selbst als über die Polizei

Richtig krasse Ausreißer sind in jener Stunde nicht dabei. Die meisten der acht Temposünder in der Zeit sind eher grummelig über sich selbst als verärgert. Vielleicht, weil sie wissen, dass sie es hätten wissen können, mutmaßt Polizistin Kraich. Sie ist an dem Tag die eingetragene Messbeamtin.

Sollte etwa der Porsche-Fahrer gegen seinen Bußgeldbescheid klagen, muss sie vor Gericht als Zeugin aussagen – der Mann gibt den Verkehrsverstoß nicht zu. Außerdem sei der Laster „mit 30 dahingeschlichen“. Aber wenigstens kann Kraich draußen an der Sonne arbeiten. „Besser als viele Einsätze“, findet die Frau in Uniform, bevor sie wieder durch die Linse spechtet, wo ihr das Messgerät Entfernung und Geschwindigkeit jedes anvisierten Fahrzeugs anzeigt.

Schwierige Tempomessung bei Motorrädern – Wer überholt, zahlt trotzdem

Schwierig ist es bei Motorrädern, eine reflektierende Fläche zu treffen, weil die vorne keine Kennzeichen und nur kleine Leuchten haben. So entgeht ein Biker dem Ticket wegen zu schnellen Fahrens. Zahlen muss er am Ende trotzdem – auch er hat im Überholverbot überholt.

„Wir zocken nicht ab“, betont Polizeihauptkommissar Mittermaier. Seine Beamten kassierten nur bei Verstößen ab 11 km/h zu schnell. Außerdem stünden die Einsatzwagen weithin sichtbar am Straßenrand. „Wir erwischen trotzdem welche.“ Im Vorbeifahren winkt ihm ein Kind vom Rücksitz aus zu, die Mama ist nicht zu schnell dran, sagt der Laser. Der Polizist lächelt und winkt zurück.