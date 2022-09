Erstmals auf der Wiesn: Mobiles CT - Diese Ärztin steckt dahinter

Von: Armin Rösl

Teilen

Die verantwortlichen Ärzte am mobilen Computertomographen auf der Wiesn (v.li.): Dominik Hinzmann, Viktoria Bogner-Flatz und Philip Kampmann. © rm

Wiesn-Krankenhaus: Chefärztin der Ebersberger Kreisklinik sorgt am Oktoberfest für Novum, um Notaufnahmen zu entlasten

Ebersberg/München – Eine Chefärztin der Kreisklinik Ebersberg hat für ein weltweites Novum gesorgt – für den Einsatz eines mobilen Computertomographie-Gerätes auf dem Münchner Oktoberfest. Die Idee: Die Notaufnahmen in Münchner Kliniken so gut es geht zu entlasten bzw. mit Oktoberfestbesuchern nicht zu sehr zu belasten. Die Rechnung scheint aufzugehen, wie Prof. Dr. Viktoria Bogner-Flatz am Dienstagnachmittag bei einem Termin im „Wiesn-Krankenhaus“ sagt. So wird die Sanitätswache der Aicher Ambulanz auf dem Oktoberfestgelände genannt.

Als Chefärztin der Zentralen Notaufnahme in der Kreisklinik Ebersberg weiß Bogner-Flatz, wie wichtig eine schnelle und optimale Versorgung sowie jegliche freie Kapazität ist. Nicht zuletzt wegen Corona – seit Beginn der Pandemie koordiniert die 41-Jährige zusammen mit Dr. Dominik Hinzmann (45) aus Kirchheim die Verteilung schwerkranker Covid-Patienten auf Intensivstationen Münchner Kliniken. Beide sind außerdem Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes München und München-Land.

Immer wieder Verletzungen durch Stürze, Schlägereien und Masskrüge

Im Sommer, berichtet Bogner-Flatz, habe es sehr viele Notaufnahmen in den Kliniken gegeben, nicht nur corona-bedingt. Nachdem die Stadt München endgültig entschieden hatte, das Oktoberfest durchzuführen, haben sie und ihr Kollege Hinzmann überlegt, wie man einer möglichen Überbelastung der Notaufnahmen vorbeugen könne. Sie kamen auf die Idee für ein mobiles CT. Computertomographie (CT) fertigt binnen weniger Sekunden Schnittbilder vom Gehirn an – eine Untersuchung, die Notfallmediziner bei Kopfverletzungen in der Regel anordnen.

Der Gedanke von Bogner-Flatz und Hinzmann: Bei derartigen Verletzungen – etwa nach Stürzen, Schlägereien oder durch Masskrüge – gleich auf der Wiesn feststellen, ob eine lebensbedrohliche Gehirnblutung vorliegt. Ob ein Patient tatsächlich in ein Krankenhaus gebracht werden muss, oder auf der Wiesn behandelt werden kann. Bei schweren Kopfverletzungen wurden Patienten vom Oktoberfest bislang immer in Krankenhäuser eingeliefert.

Bereits über 100 Untersuchungen

Mit der mobilen CT-Anlage der Firma Siemens, die auf Leihbasis auf der Wiesn steht, konnte in diesem Jahr die Zahl der Abtransporte deutlich verringert werden. „Wir haben bislang über 100 Untersuchungen durchgeführt und dabei etwa 20 schwere Fälle rausgefischt“, berichtet Dr. Philip Kampmann. Er ist Chefarzt der Aicher Ambulanz und damit auch Chefarzt des „Wiesn-Krankenhauses“. Dieses verfügt über etwa 60 Betten, zwei Eingriffsräume für Operationen, einen Schockraum, einen Ruheraum sowie über ein Isolationszelt für Patienten mit Corona-Symptomen.

20 „rausgefischte“ Fälle von Gehirnblutungen, die der Rettungsdienst dann ins Krankenhaus gebracht hat. Mitsamt einer Bilder-CD der CT-Aufnahmen und der Diagnostik – damit die Kliniken schnell weiterbehandeln können. Für Viktoria Bogner-Flatz spielen die anderen 80 Fälle ohne Gehirnblutungen oder schwere Kopfverletzungen die entscheidende Rolle: „Diese 80 waren unsere Idee.“ 80 Patienten, die nicht in Kliniken gebracht werden mussten.

Weltweite Premiere

„Wir haben von den Krankenhäusern schon erste positive Rückmeldungen erhalten“, berichten Bogner-Flatz und Hinzmann. Die Zahl der Notaufnahmen während eines Oktoberfestes sei merklich zurückgegangen.

Erst sieben Tage vor dem Wiesn-Start habe Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zugesagt, dass das mobile Gerät für die Zeit des Oktoberfests angeschafft und dort aufgestellt wird, erzählen die Initiatoren Bogner-Flatz und Hinzmann. Ihres Wissens zufolge weltweit das erste Mal, dass ein mobiles CT-Gerät bei einer derartigen Großveranstaltung zum Einsatz kommt.

Arbeitsintensivste Zeit des Lebens

Die Wochen davor hätten sie bei der Stadt- und Landespolitik einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen, erzählen die beiden. „Das war die bislang arbeitsintensivste Zeit meines Lebens“ – sagt die Chefärztin der Zentralen Notaufnahme an der Kreisklinik Ebersberg, die Corona-Krankenhaus-Koordinatorin für München, die Ärztliche Leiterin des Rettungsdienstes München und München-Land sowie die dreifache Mutter Viktoria Bogner-Flatz, die mit ihrer Familie in Neubiberg lebt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.