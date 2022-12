Nach zwei Jahren Feuerwerks-Verbot: Große Vorfreude auf Silvester - mit einer Einschränkung

Heilige Maria! – Die Mariensäule im Grafinger Dobelwald, umrahmt von Silvesterfeuerwerk. Naturschützern wäre es lieber, wenn das Böllern nicht in freier Natur stattfände. © Stefan Roßmann

Der Kundenansturm auf das Feuerwerks-Angebot im Landkreis Ebersberg lässt auf ein anstehendes Pyrotechnik-Spektakel schließen.

Landkreis – Wer am 1. Januar auf die Straße geht, stolpert vielerorts über zerrissene Kartonagen, leere Plastikverpackungen, abgebrannte Raketenstiele und verkohlte Reste gezündeter Feuerwerkskörper. In der Luft hängt ein Rauchgeruch, der an eine bunte Silvesterparty erinnert und sich nur langsam verzieht.

Während sich das Ausmaß der Straßen- und Umweltverschmutzung laut Ebersbergs Zweitem Bürgermeister Günter Obergrusberger (CSU) in den vergangenen Jahren in Grenzen gehalten hat, könnte sich dieses Silvester wieder mehr Müll ansammeln. Denn zum heurigen Jahreswechsel sind, nach zweijährigem coronabedingtem Verkaufsverbot, wieder Feuerwerkskörper im Handel erhältlich.

Grafing: Pyrotechnik-Händler berichtet von „brutaler Nachfrage“

Von Knallfröschen, Wunderkerzen und Schüssen bis hin zu Silvester-Raketen: Das Angebot an Feuerwerkskörpern bei Pyrotechnik-Händler Andreas Büttner aus Grafing ist groß – ganz zur Freude seiner Kunden. Die für Silvester schon fleißig am Einkaufen sind. „Die Nachfrage ist brutal!“, sagt Büttner, den das hörbar freut. Schon seit Monaten würden Menschen aus ganz Bayern und Österreich bei ihm Pyrotechnik für die Silvesternacht vorbestellen. „Die großen Boxen sind schon ausverkauft“, sagt der Geschäftsführer. In den kommenden Tagen gehen daher nur noch kleinere Sets über die Ladentheke.

In seinem Feuerwerks-Lager: Andreas Büttner verkauft in Grafing Pyrotechnik. © Stefan Roßmann

Dass die Corona-Pandemie mit dem bundesweiten Verkaufsverbot für pyrotechnische Gegenstände die Nachfrage in der Bevölkerung nicht gebremst hat, sei dem Grafinger dabei schon von vornherein klar gewesen: „Der Andrang war ununterbrochen. Nur haben die Leute in den letzten beiden Jahren entweder gar nicht oder eben im Ausland eingekauft“, erklärt der Fachhändler und seufzt.

Feuerwerks-Müll

In Kraft getreten war die Beschränkung wegen der bundesweiten Überlastung von Krankenhäusern aufgrund vieler schwerer Covid-19-Fälle. Einer weiteren Belastung durch Silvesterunfälle sollte so entgegengewirkt werden. Das sei für Andreas Büttner und sein Geschäft damals ein Schlag ins Gesicht gewesen. „Die meisten Leute müssen an Silvester wegen Alkohol, Drogen oder weil sie sich am Glas geschnitten haben ins Krankenhaus“, argumentiert der Pyrotechnik-Händler, der sich dazu beim Ebersberger Krankenhaus erkundigt habe. Verletzungen wegen Feuerwerkskörpern seien eher selten. Damit das so bleibe, habe die Beratung zum Gebrauch der Pyrotechnik in seinem Grafinger Geschäft einen hohen Stellenwert. „Wir erklären genau, wo und wie die Boxen und Raketen gezündet werden sollen.“ Dabei richte der Grafinger immer wieder den Appell an seine Kunden: „Räumt’s den Müll auch wieder weg!“

Voller Müll: So sah der Ebersberger Marktplatz vor einigen Jahren nach der Silvesternacht aus. © Stefan Roßmann

Naturschützer fordert Böllerverbot außerhalb der Siedlungsbereiche

Denn dieser bildet ein Konfliktthema, wenn es ums Silvesterfeuerwerk geht: Laut Landesverband für Vogelschutz (LBV) beinhalten die Überbleibsel gefährliche Schadstoffe, die für die Umwelt stark belastend sind. Doch das sei nicht das einzige Problem: Die Silvesterkracherei erzeuge neben der Lichtverschmutzung vor allem Lärm. Und der schade den Wildtieren. „Plötzliche Explosionen beunruhigen die Tiere“, erklärt der Vorstand der Kreisgruppe Ebersberg, Benedikt Sommer. „Sie versuchen zu flüchten und greifen auf ihre Energiereserven zurück.“ Er selbst befürworte daher ein Böllerverbot außerhalb der Siedlungsbereiche.

Für Fachhändler Andreas Büttner wäre der Vorschlag des LBV durchaus denkbar. „Ich halte ein eingeschränktes Böllerverbot in bestimmten Gebieten für sinnvoll“, betont der Fachhändler. So könne der Umweltaspekt mit dem Spaßfaktor unter einen Hut gebracht werden. Doch konkret ausgeschriebene Verbotszonen für Feuerwerke gibt es dieses Jahr im Landkreis noch nicht. Einzig die Gemeinde Markt Schwaben und die Stadt Ebersberg richten einen Appell an die Bürger, nicht im Schwabener Moos oder in der Nähe des Klostersees zu schießen.

von Anna Liebelt

