Neue Formate gegen leere Gotteshäuser

Von: Robert Langer

Ein Symbol des Angebots: Die leeren Kirchen wie hier beim Ortstermin in Kirchseeon sollen sich wieder füllen: Pfarrerin Renate Zorn-Traving und Bernd Keßeler. © Artist S.ROSSMANN

Protestanten im Landkreis gehen neue Wege – zum Beispiel mit abendlichen Gottesdienstangeboten für Langschläfer

Ebersberg/Kirchseeon – „Wir können auch darauf warten bis keiner mehr kommt“, sagt die evangelische Pfarrerin Renate Zorn-Traving. Sie will aktiv mit neuen Angeboten Menschen in den Kommunen Ebersberg, Kirchseeon, Hohenlinden und Steinhöring zum Glauben in der Gemeinde motivieren. „Nicht hektisch und voller Angst, sondern mit Überzeugung.“ Stichworte sind dabei Erlebnisgottesdienste mit gemeinsamen Essen oder Meditationsgottesdienste mit ruhiger Musik.

Planen mit Teams

„Wir wollten von Anfang an mit Teams planen und gestalten“, sagt die Pfarrerin. Zur Gruppe der Mitarbeiter gehört Bernd Keßeler. Der ist eigentlich schon vor vielen Jahren aus der Kirche ausgetreten. „Wir waren keine großen Kirchgänger. Weihnachten, Ostern.“ Die Konfirmation seiner Tochter brachte ihn der Gemeinde wieder näher. „Wir wollten ihr diesen Weg nicht verbauen. Aber es war ihre Entscheidung.“ Dabei hätten natürlich das Gruppengefühl und die Freundinnen eine Rolle gespielt. Er selbst sieht sich als gläubiger Mensch, sagt Keßeler. „Ich bin mit Tischgebeten und Nachtgebeten aufgewachsen.“ Die Konfirmation seiner Tochter mit all den Vorbereitungen machten auf ihn einen großen Eindruck. „Das war einfach toll.“ Deshalb engagiert er sich jetzt in der Kirchengemeinde und wirbt um weitere Unterstützer.

„Wir wollen einladen.“

„Wir wollen niemandem etwas vorschreiben. Wir wollen einladen“, sagt Pfarrerin Zorn-Traving. Was die Menschen sich erwarteten und was sie mitnähmen, sei sehr individuell. Man könne nicht mit Druck überzeugen. Und Überzeugen sei sowieso das falsche Wort. „Wir wollen anbieten, einen Weg zu finden. So sehe ich auch Gottesdienst. Wir laden ein, Erfahrungen zu machen, mit der christlichen Botschaft, die da drin steckt.“ Wichtig sei, zusammen Gottes Nähe zu spüren. Die Kirche müsse auf die Menschen zukommen, andere Formate finden. Dazu habe sich die evangelische Kirchengemeinde in ihren Gremien Gedanken gemacht und auch die Jugendlichen, die Konfirmanden gefragt. Ein Punkt war die Uhrzeit der Gottesdienste. Die Jugendlichen wollten am Sonntag ausschlafen. Die Lösung: Angebote am frühen Abend. Zudem soll es weitere Formen der Gottesdienste geben, beispielsweise mit gemeinsamen Essen in der Kirche in Ebersberg im Rahmen des Gottesdienstes in einem Nebenraum mit einem passenden Tischgesprächsthema, oder ruhig mit Meditation in Kirchseeon. Nachgedacht wird auch über andere Musik, nicht nur Orgel, sondern auch Klavier und Geige oder eine Band.

Geplante Abendgottesdienste

Zehn Mal im Jahr soll es diese Abendgottesdienste geben. „Dass ist schon sehr begrenzt“, sagt Pfarrerin Zorn-Traving. „Mehr schaffen wir aber trotz aller Unterstützung personell nicht.“ An den Tagen der Abendgottesdienste würden die Sonntagsgottesdienste an den jeweiligen Orten am Vormittag ausfallen.

Tradition soll dennoch erhalten bleiben

Traditionen sollen aber trotz aller geplanter Änderungen erhalten bleiben. „Wir haben viele Menschen in der Gemeinde, die genau daraus ihre Kraft ziehen“, sagt die Pfarrerin. „Das soll nicht aufgegeben werden.“

Konfessionsübergreifende Kontakte

Kontakte gibt es zu diesem Gesamtkonzept offenbar auch konfessionsübergreifend. Es gebe auf katholischer Seite Signale, sich einzubringen, so die Pfarrerin.

Neben den bereits bestehenden Angeboten der evangelischen Kirchengemeinde wie Mini-Gottesdienste für die ganz Kleinen und ihre Familien, Kindergottesdiensten, Gottesdienste für Klein und Groß, Gottesdienst für dich und mich, kurz GoDiMi in Kirchseeon, sind neue Termine für Abendgottesdienste (jeweils 18 Uhr): 10. September und 12. November zu experimentellen Abendgottesdiensten in Ebersberg sowie 15. Oktober und 1. Januar zu meditativen Abendgottesdiensten in Kirchseeon.

