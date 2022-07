Erstmal sacken lassen: Neue, aber deutlich teurere Entwürfe für Oberndorfer Feuerwehrhaus

Von: Peter Kees

Teilen

Das Oberndorfer Feuerwehrhaus soll erweitert werden. Die Frage ist nur: Wie? © Peter Kees

Doch Abreißen und neu bauen? Die Kosten für die Erweiterung des Oberndorfer Feuerwehrhauses bereiten Ebersberger Stadträten Kopfzerbrechen.

Ebersberg/Oberndorf – Das mit dem Feuerwehrhaus im Ebersberger Ortsteil Oberndorf ist so eine Sache. Im Oktober 2021 hatte der Technische Ausschuss der Kreisstadt dem Stadtrat empfohlen, sich für einen bestehenden Entwurf zur Erweiterung des Feuerwehrhauses auszusprechen. Doch der Stadtrat entschied, vor Einreichung des Bauantrags erst einmal die Oberndorfer Feuerwehr anzuhören. Und der gefiel der Entwurf des Architekten gar nicht.

Man wolle keine Stützen im Raum, wie in der Planung vorgesehen und wünschte sich einen zusätzlichen Schulungsraum. Daraufhin wurde der Architekt beauftragt, eine entsprechende Planungsvariante auszuarbeiten und dem einstigen Entwurf gegenüberzustellen. Jetzt präsentierte er diese sowie eine dritte Alternative im Technischen Ausschuss. Da war nun guter Rat teuer.

Undichtes Dach bei Kosten noch nicht eingerechnet

Denn: die beiden Alternativen sind kostenintensiver als die ursprüngliche Version. Nun merkte man den Feuerwehrbezug mancher Entscheidungsträger. Stadtrat Martin Schechner (CSU) etwa machte deutlich, dass das Anliegen der Feuerwehr unbedingt Berücksichtigung finden müsse und erklärte, dass das mit den Kosten sowieso nicht wirklich glaubwürdig sei, das Dach etwa wäre undicht und die Reparaturkosten dafür nicht berücksichtigt.

Sicher sollte die Feuerwehr Spaß haben, entgegnete ihm Gerd Otter (Pro Ebersberg), aber die Kosten stünden den Alternativen eben doch entgegen. Er kam zu Grundsatzfragen: „Können wir uns solche Maßnahmen überhaupt leisten?“ Was sei eigentlich überhaupt erforderlich? Und: gäbe es nicht noch bessere Lösungen?

Abriss und Neubau als Alternative

Da ergriff der Bürgermeister das Wort. Ulrich Proske (parteilos) war einst Feuerwehrkommandant in Ebersberg. Das 1993 eingeweihte Oberndorfer Feuerwehrhaus sei schon damals an seine Grenzen gestoßen, erklärte er. Außerdem sei es für die Seele der Feuerwehrleute nicht gut, wenn sie ihre Besprechungen unter Neonlampen abhalten müssen. Deshalb, so Proske: „Wenn man das anpackt, dann richtig.“ Dann würde das Haus auch für die nächsten 70 bis 90 Jahre funktionieren. Alternative: Abriss und Neubau. Wenn dann richtig, war schnell allgemeiner Tenor.

Doch: die Kosten, mahnte Otter, „irgendetwas muss man weglassen.“ Es helfe nichts, wenn man etwas plant, das am Ende nicht finanzierbar ist. Die Diskussion war durchaus von großer Emotionalität geprägt. Christoph Münch (SPD), heutiger Kommandant der Ebersberger Feuerwehr, machte schließlich den Vorschlag, das alles erst einmal sacken zu lassen und in kleinen Gruppen zu besprechen. So kam es dann auch. Das Thema wurde vertagt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.