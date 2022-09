Schubser statt Pfand: Rangelei in Getränkemarkt endet vor Gericht

Von: Raffael Scherer

Eigentlich wollte der Angeklagte damals nur sein Pfand zurückgeben, beteuerte er im Gerichtssaal (Symbolbild). © Gottfried Czepluch/imao

Ein ehemaliger Mitarbeiter wollte in Oberpframmern seine Flaschen zurückgeben. Dabei geriet er in Streit mit einem seiner früheren Kollegen.

Oberpframmern/Ebersberg –Wegen einer Rangelei in einem Oberpframmerner Getränkemarkt musste sich ein ehemaliger Mitarbeiter vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten. Der 35-jährige aus dem südlichen Landkreis wollte dort im Mai seine leeren Mineralwasserflaschen zurückgeben. Der zuständige Mitarbeiter wollte diese jedoch nicht annehmen und schickte ihn zum nahe gelegenen Edeka. Dort musste der Mann jedoch feststellen, dass bei jenem die Flaschen nicht verkauft und deshalb nicht zurückgenommen werden, also marschierte er zurück in den Getränkemarkt.

Nach einigem lautstarken verbalen Hin und Her, bei dem der Verkäufer den Ex-Kollegen „Dieb“ nannte, schubste der 35-Jährige den Zornedinger, es kam zur Rangelei. Laut Aussage des Diensthabenden habe er dabei einen Tritt gegen das Knie und mehrere Schläge in den Magen abbekommen.

Ex-Mitarbeiter in Toilette eingesperrt

Der Angeklagte erklärte dagegen, dass er ihn lediglich geschubst habe, Tritte und Schläge habe es keine gegeben. Er sei über drei Jahre lang in dem Betrieb tätig gewesen, wo es jedoch zu mehreren Vorfällen mit dem Mitarbeiter gekommen sei, mit dem er nun als Kunde aneinandergeraten war. So habe dieser ihn etwa einmal mit einer Getränkepalette in der Toilette eingesperrt und ihn immer wieder grundlos als Dieb beschuldigt. Darum habe er beschlossen von selber zu kündigen, bevor es böses Blut gibt.

Als Kunde habe er lediglich seine Flaschen zurückgeben wollen, beteuerte der Angeklagte mehrmals im Gerichtssaal. Wegen einer Jacke, die er dem Getränkemarkt noch nicht zurückgegeben hatte, habe der Mitarbeiter ihm jedoch anstatt das Pfand zurückzunehmen Hausverbot erteilt, erklärte daraufhin der Geschädigte dem Gericht.

Geschädigter nach Vorfall mehrere Wochen krank geschrieben

Während der Diskussion sei hinter dem Angeklagten die Schlange immer länger geworden, weswegen er versucht habe, die Kunden weiter zu bedienen. Der ehemalige Mitarbeiter habe sich jedoch immer wieder dazwischen gedrängelt, weshalb der Verkäufer die Polizei rief.

Noch bevor diese eintraf habe der Ex-Kollege ihn geschubst, getreten und geschlagen. Da sein Knie sowieso schon in schlechtem Zustand war, sei er daraufhin für „zwei, drei Wochen“ krankgeschrieben gewesen. „Vor lauter Aufregung“ habe er am selben Abend noch starke Kopfschmerzen und „leichte Übelkeit“ mit mehrmaligem Übergeben gehabt, so der Zeuge.

Videoaufnahmen bringen wenig neues

Die Aufnahmen der Überwachungskameras gaben dem Gericht nur einen bedingten Einblick in das Gerangel. Der Schubser war zu erkennen, auf das weitere Geschehen versperrte jedoch eine Getränkepalette die Sicht, der Tritt konnte nur erahnt werden, Schläge waren keine zu sehen.

Nach dem letzten Wort des Angeklagten: „Ich will nur nicht weiter als Dieb bezeichnet werden“, verurteilte ihn Richterin Vera Hörauf schließlich zu einer Geldstrafe von 2400 Euro.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.