WM-Public-Viewing: Wirte im Landkreis rechnen kaum mit Fußballfans

Von: Raffael Scherer

Das waren noch Zeiten: Mitfiebernde Kinder 2014 beim Public Viewing in Forstinnig, als die deutsche Fußballnationalmannschaft den Weltmeistertitel in Brasilien holte. Vor Katar ist die Stimmung eher gedrückt. © Jürgen Rossmann

Im Gegensatz zu den vergangenen Meisterschaften will dieses Jahr für die Fußball WM in Katar kaum Stimmung und Vorfreude aufkommen.

Landkreis – Große Vorfreude will für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Landkreis nicht aufkommen. Reihte sich bei der vergangenen WM 2018 noch ein Public-Viewing-Angebot an das nächste, egal ob mit großer Leinwand oder kleinem Fernseher, ist diesmal der Wille zur Vorbereitung auf das Großereignis eher verhalten. Während in ganz Deutschland so mancher gastronomische Betrieb die Spiele sogar aktiv wegen der Menschenrechtsverletzungen in Katar unter dem Hashtag #KeinKatarinmeinerKneipe boykottiert, scheint das im Ebersberger Landkreis eher an dem erwarteten niedrigen Interesse der Gäste zu liegen.

„Wir machen jetzt keine explizite Werbung dafür oder werden einen extra Fernseher aufstellen“, heißt es etwa von Korbinian Kugler von der Kugleralm in Ebersberg. Die Spiele werden dort zwar im Hintergrund laufen, großes Tamtam dazu erwartet er jedoch nicht. Ähnlich plant es das Café Mocca in Grafing.

Keine Leinwand im Poinger Biergarten

Beim Wilderer im Anzinger Forsthof, wo bei den letzten Weltmeisterschaften noch groß mit Public-Viewing im Hof geworben wurde, hat man ebenfalls schon resigniert: „Sie sind bisher der Erste, der mich darauf angesprochen hat. Das Märchen von 2006 hat sich verloren durch Corona“, erklärt dort Genowefa Löbel. Die Leute hätten kein Interesse mehr am großen gemeinsamen Erleben der WM, sondern schauen die Spiele wenn dann gemütlich daheim, so ihre Voraussicht.

Dementsprechend habe man nicht vor, die Spiele zu zeigen. Dem kann sich ein paar Kilometer weiter die Poinger Einkehr nur anschließen: „Wir übertragen in unserem Wirtshaus generell keine Fußballspiele“, stellt Jennifer Huber dort klar. Mit einem Public-Viewing im Biergarten, wie es bei vergangenen Meisterschaften noch Usus war, ist dort also auch nicht zu rechnen.

Auch Fußballfan Bachmeier vom Alten Kino plant keine WM-Veranstaltungen

„Wir wissen noch nicht genau, ob wir es wegen dem Ort wo es stattfindet auch aktiv boykottieren werden, aber interessieren tut die WM hier eh keinen“, lautet auch das Statement von Uwe Denk, selbst ernannter Fußballbeauftragter im Markt Schwabener Soundcafé.

Auch Markus Bachmeier, Chef vom alten Kino in Ebersberg, der bei den vergangenen Meisterschaften schon große Events im Alten Speicher organisiert hatte, hat für dieses Jahr „bewusst keine Pläne gemacht“. Obwohl selbst Fußballfan, habe er nicht vor die WM zu zeigen. Hauptgrund sei dabei aber eher die Jahreszeit, schließlich sei bei ihm von Herbst bis zum Frühjahr stets das Hauptgeschäft mit den Auftritten und Veranstaltungen. Dann noch der moralisch mehr als fragwürdige Austragungsort: „Da fällt einem die Entscheidung sehr leicht“, so Bachmeier.

Oldies in Poing: Mannschaft spielt für Pokal, nicht für Menschenrechte

Am meisten Vorfreude herrscht noch in den Kneipen, allem voran jenen, die auf Fußball ausgerichtet sind: „Bei uns läuft schon der Fernseher, keine Diskussion, wir sind ja ein Sportheim“, heißt es etwa von Georg Riedhofer in seiner Gaststätte „Anstoss“ in Oberpframmern.

Und auch Wirt René Tiefnig von der Oldies Bar in Poing hat auf jeden Fall vor die Spiele zu zeigen: „Ja logisch.“ heißt es prompt. Wäre es zu der Jahreszeit nicht so kalt draußen, wäre bei ihm sogar eine Leinwand im Gespräch, bei den erwarteten Minusgraden werde man sich aber drinnen mit dem Fernseher begnügen. „Die Spieler der Teams spielen ja nicht für Menschenrechte, sondern um den größten Pokal in ihrer Sportart“, sagt Wirt Tiefnig.

