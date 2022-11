Energiesparen: So kalt werden die Gottesdienste in diesem Winter

katholische und evangelische Kirchen

Die Kirchengemeinden im Landkreis reagieren auf die Energiekrise und drosseln die Heizungen ihrer Gotteshäuser.

Landkreis – Gut einpacken sollten sich die Kirchgänger diesen Winter, denn Energiesparen ist angesagt: „Wir haben der Gemeinde schon angekündigt, sie sollen sich warm anziehen“, heißt es etwa in Markt Schwaben vom katholischen Pfarrer Herbert Walter.

Im Winter gehe es dann bei der Heizung ans „Ausprobieren“ mit den Zeitschaltuhren, da das Heizsystem mit der in die Jahre gekommenen Anlage ein „bissl kompliziert“ sei. Temperaturgenau alles einzustellen sei da schwer. „Aber wir werden sicher Einsparungen vornehmen“, stellt er klar. Und auch beim Strom wurde sich für die anstehende Weihnachtszeit bereits Gedanken gemacht: „Wir hatten sonst immer drei Christbäume, diesmal nur einen, den wollen wir uns aber aus Gründen der Tradition erhalten.“

Zusammenrücken notwendig

„Es wird etwas kälter“, meint auch Christian Doerr, Verwaltungsleiter der katholischen Kirchen in Ebersberg und Steinhöring. Dabei sei aber zu bedenken, dass die Kirchengebäude sowieso das ganze Jahr über etwa gleich kalt sind, schon allein um den Erhalt der Kunstgegenstände zu sichern.

Während in Ebersberg in der St. Sebastian Kirche im Winter dann wie gewohnt die Sitzheizung angeworfen wird, werde man die Gasheizung in der St Gallus Kirche in Steinhöring um etwa ein Grad herunterdrehen. „Das wird aber nicht so sehr spürbar sein“, vermutet er, da die Gottesdienstbesucher im Winter meist sowieso warm eingepackt zur Kirche gehen. „Man rückt dabei eben ein wenig zusammen und das ist in diesen Zeiten notwendig“, fügt er hinzu und lacht.

12 000 statt 3000 Euro Heizkosten

In beiden Kirchen könne man zur Weihnachtszeit mit einer ähnlichen Deko wie bisher rechnen, Maßnahmen zum Stromsparen seien hierbei, abgesehen vom Einsatz sparsamerer LED-Lichter, keine diskutiert worden.

Ähnlich geht es dem evangelischen Pfarrer Edzard Everts, zuständig unter anderem für die Kirchen in Ebersberg und Kirchseeon: „Ja die Kirchen werden kälter als früher sein“, stellt er klar. Dabei gibt er jedoch zu bedenken, dass das Beheizen der Kirchengebäude nur etwa zehn Prozent der Energiekosten ausmache. Schlimmer sehe es etwa bei den Gemeindehäusern aus: „Ein Beispiel: Für das Gemeindehaus Ebersberg kommen jetzt jährliche Heizkosten von rund 12 000 Euro auf uns zu, statt bisher ca. 3000.“ Während in Kirchseeon zur „Winter-Kirche“ schon seit einigen Jahren aus Einsparungsgründen nach Weihnachten die Gottesdienste im Gemeindehaus stattfinden, sei das Konzept nun auch für Ebersberg im Gespräch.

In Anzing dagegen wurde gar nicht erst über Sparmaßnahmen diskutiert, erklärt dort der katholische Pfarrer Bernhard Waldherr: „Wir müssen eher hoffen, dass die Heizung überhaupt noch diesen Winter durchhält.“ Schließlich sei diese bereits in den letzten Zügen, bevor 2023 dann eine Neue kommt. Reduzieren gehe nicht, nur nach dem Prinzip „ganz oder gar nicht“.

Luftfeuchtigkeitsmesser statt Thermometer

Laut dem katholischen Pfarrer Philipp Werner in Poing ist beim Energiesparen nicht die Temperatur entscheidend, sondern viel mehr die Luftfeuchtigkeit. Diese müsse stets unter 70 Prozent bleiben, da sonst Wände, Ausstattung und allem voran die teure Orgel kaputt gehen: „Wir haben dafür zur Zeit eine Langzeitmessung der Luftfeuchtigkeit in der St. Michael Kirche, in der neuen Kirche gibt es eh keine Heizung“, so Werner. Mithilfe der Messergebnisse könne dann bereits für den Winter vorausgeplant werden, sodass definitiv Energie eingespart werden könne. „Kein Schaden ohne Nutzen“, bemerkt er beim Blick auf die erwarteten Ersparnisse mit einem Schmunzeln.

Darüber hinaus sei laut Werner der Einsatz der Pelletheizung sowieso nur eine kurzfristige Lösung: „Nachhaltiger wäre es, wenn wir für die einzelnen Besucher etwas machen wie beheizte Sitzkissen. Das wäre viel günstiger und für die einzelnen Gottesdienste auch gescheiter“, so sein Fazit. Generell wüssten die Poinger Kirchgänger aber sowieso: „Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung.“

Keine Diskussion: Poinger Christbaum bleibt

In Poing werde man nicht auf die weihnachtliche Beleuchtung verzichten, stellt Werner klar: „Wir haben das mal zum Spaß ausgerechnet: Der Strom für den Christbaum kostet uns jährlich 1,78. Da machen wir dann eine eigene Kollekte, vielleicht bringen wir‘s zam“, sagt er mit sarkastischem Unterton und lacht schelmisch.

