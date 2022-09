Bierflaschen-Attacke: Notorischer Trinker geht ins Gefängnis

Von: Raffael Scherer

Mit einer Bierflasche schlug der Mann in der Sbahn nach einer Mitfahrerin (Symbolbild). © picture alliance / dpa / Sven Hoppe

In der Sbahn Hund getreten, eine Frau geschlagen und Helfer gewürgt - Prozess um Poinger Asylbewerber beendet.

Ebersberg – Gut zwei Jahre hatte es gedauert, bis Richterin Vera Hörauf endlich den Prozess um einen pakistanischen Asylbewerber verhandeln konnte. Denn bei den bisherigen Verhandlungsterminen war er entweder unauffindbar oder in so schlechter Verfassung, dass er kaum sprechen konnte.

Der 39-Jährige hatte im April 2019 in einer S-Bahn von Vaterstetten Richtung Baldham nach dem Hund einer Mitfahrerin getreten, schlug ihr mit der Faust in den Nacken und hob eine Bierflasche zum Angriff. Ein Mann kam der Frau zu Hilfe – und wurde von dem Angreifer gewürgt.

Auch der Hund hat psychische Schäden davongetragen

Der Betrunkene wurde in Baldham von der Polizei festgenommen, wobei er die Beamten beleidigte und drohte sie umzubringen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille.

Die angegriffene Garchingerin erklärte als Nebenklägerin dem Gericht, dass seit diesem „traumatischen Erlebnis“ nicht nur sie, sondern auch ihr Haustier unter massiven psychischen Problemen leide. Ihr Assistenzhund, den sie wegen einer Störung ihres Gleichgewichtssinnes brauche, um am öffentlichen Leben teilzunehmen, traue sich seitdem nicht mehr aus dem Haus, geschweige denn in die S-Bahn. Sie könne nur noch mit ihm im Wald spazieren gehen, klagte die Zeugin unter Tränen. Zudem habe sie nach dem Angriff anderthalb Jahre lang Kopfweh gehabt.

Sinnlose Notrufe - Polizei und Rettungswagen rücken umsonst aus

Doch nicht nur diese Tat stand beim Prozess auf dem Plan: Der Asylbewerber hatte aus seiner Unterkunft in Poing 2021 immer wieder grundlos Notrufe abgesetzt: Mal rief er die Polizei und behauptete, jemand habe seine Uhren gestohlen und seine Jacke beschädigt, mal hieß es er habe „illegale Substanzen“ gefunden. Bei einem Anruf drohte er jemanden umzubringen. Zudem rückte auch mehrmals der Rettungsdienst aus, da der Anrufer angab, er habe sich verletzt oder wolle sich selbst verletzen.

Als die Beamten am 28. Oktober vergangenen Jahres zum zweiten Mal am selben Tag wegen seiner Anrufe ausrückten und der Mann angab, neben Alkohol dutzende Schlaftabletten genommen zu haben, brachten sie ihn wegen Selbstgefährdung in die Kreisklinik, wo ihn die Polizisten ans Bett fixierten. Trotz Handschellen trat der Angeklagte weiter um sich.

Trotz 15 Bier noch schuldfähig

Er habe damals täglich 15 Bier oder etwas über eine Flasche Vodka getrunken, erklärte der Angeklagte dem Gericht. Etwa 30 bis 40 Mal sei er bereits für einen oder zwei Tage wegen seines Alkoholproblems in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Nun sei er jedoch seit drei Monaten trocken. Vor Gericht gab er nun sämtliche Vorwürfe zu. Mit der Nebenklägerin ließ er sich auf einen Vergleich ein: 2500 Euro Schadensersatz. Zudem entschuldigte er sich bei allen Beteiligten.

Eine Fachärztin erklärte dem Gericht, dass der Angeklagte trotz hoher Promillewerte sich bei den meisten Taten im Zustand eines „mittelgradigen Alkoholrausches“ befand, da er hohe Mengen gewohnt war – und somit immerhin vermindert schuldfähig. Nur beim letzten Ausrücken wegen der Kombination aus Schlaftabletten und Schnaps sei ihm ein fahrlässiger Vollrausch und schuldunfähigkeit vorzuwerfen.

Über zwei Jahre Gefängnis

Seit der Asylbewerber 2017 nach Deutschland kam, wurde er bereits sechs Mal verurteilt, eine Bewährungsstrafe von fünf Monaten steht noch offen.

Richterin Vera Hörauf addierte diese zum Verfahren wegen der Bierflaschenattacke hinzu und summierte das Geschehen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Mit: „Die Polizei und Rettungsdienste haben auch etwas besseres zu tun, als mehrmals am Tag nach Ihnen zu schauen“, verurteilte Hörauf ihn zudem zu einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe für die acht unnötigen Notrufe, sowie nach dem Gefängnis zu einer Unterbringung in einer Entzugsklinik.

