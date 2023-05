Nach dem Blitzmarathon: Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an

Von: Robert Langer

Teilen

Nach dem Blitzmarathon stehen erneut massive Polizeikontrollen im Landkreis an. © DPA

Kaum ist der Blitzmarathon 2023 vorüber, schon steht der nächste große Polizeieinsatz an: Eine Aktion zur Erhöhung der Verkehrssicherheit läuft von Dienstag, 9. Mai, bis Sonntag, 14. Mai.

Landkreis – Kaum ist der Blitzmarathon 2023 vorüber, schon steht der nächste große Polizeieinsatz: Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord führt mit zehn seiner nachgeordneten Dienststellen aus den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg in der Zeit von Dienstag, 9. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Dachau und den Verkehrspolizeien aus Freising und Hohenbrunn eine Verkehrssicherheitsaktion durch.

Bekämpfung der Hauptunfallursachen

Eine tragende Säule polizeilicher Verkehrssicherheitsarbeit bleibe die Verkehrsüberwachung mit Bekämpfung der Hauptunfallursachen. Seit jeher seien in diesem Zusammenhang die Aspekte Vorfahrt und Vorrang im weitesten Sinne, die Geschwindigkeit, der Sicherheitsabstand, das Überholen und der Einfluss berauschender Mittel auf den Fahrzeugführer bedeutsam, so das Polizeipräsidium in einer Mitteilung. Nach wie vor im Fokus des bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 stünden die Landstraßen, auf denen sich seit Jahren die meisten der Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen und tödlichem Ausgang ereigneten.

Förderung des Gefahrenbewusstseins

Die Erfahrungen des Blitzmarathons und anderer Schwerpunktaktionen zeigten, dass sich durch wiederkehrende Geschwindigkeitsüberwachungsaktionen die gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeiten durch Förderung des Gefahrenbewusstseins senken lassen. Zugleich werde für den Verkehrsteilnehmer auch das Entdeckungsrisiko erhöht, so ein Sprecher der Polizei. Wichtige Zielgruppen für die Ordnungshüter seien außerdem all jene, die erfahrungsgemäß von schweren Unfällen häufiger betroffen sind, z. B. Kinder, Senioren, Rad- und Kradfahrer.

Aus diesen Gründen führt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord die Verkehrssicherheitsaktion im Mai durch.

Konkrete Aktionen werden kurzfristig bestimmt

Schwerpunktmäßig seien Geschwindigkeitsmessaktionen mit und ohne Anhaltung der Verkehrsteilnehmer, Fahrrad- und Schwerverkehrskontrollen, Überwachung der Gurtanlegepflicht und des Handybenutzungsverbotes ohne Freisprecheinrichtung sowie Alkohol- und Drogenkontrollen geplant. Mit verstärkter polizeilicher Aktivität ist in diesen Bereichen daher zu rechnen. „Kerngedanke ist die schwerpunktmäßige Ausrichtung von polizeilichen Maßnahmen an den individuellen Verkehrssicherheitsbedürfnissen der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche der örtlichen Polizeiinspektionen unter täglichem Einsatz von Unterstützungskräften. Die konkreten Einzelaktionen und -örtlichkeiten werden kurzfristig von der jeweiligen Polizeiinspektion bestimmt“, so das Präsidium.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.