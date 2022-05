Verbot für Schottergärten in Ebersberg? Bürgermeister Proske zwiegespalten.

Von: Josef Ametsbichler, Michael Acker

Etliche Kommunen haben Schottergärten verboten. „Pro Ebersberg“ will, dass das Ebersberg auch tut © BB

Die Gruppierung „Pro Ebersberg“ fordert der Umwelt zuliebe eine Freiflächengestaltungssatzung.

Ebersberg – Sie bieten weder Tieren noch Pflanzen eine Heimat, heizen die Siedlungen auf und sind ästhetisch umstritten: Schottergärten. Etliche Städte und Gemeinden haben solche großflächig mit Steinen, Kies, Geröll oder Splitt bedeckten Gartenflächen verboten. Ebersberg soll das auch tun, fordert zumindest die im Stadtrat vertretene Gruppierung „Pro Ebersberg“.

Während sich über den ästhetischen Aspekt der als „Gärten des Grauens“ im Internet zu unrühmlichen Ehren gekommenen Flächengestaltung letztlich streiten lässt, ist unstrittig, dass die Schottergärten ein Fiasko für die Artenvielfalt sind. Summt und brummt, flattert und wuselt es in einem vielfältig angelegten Garten, fühlen sich dem Naturschutzbund NABU zufolge noch nicht einmal Reptilien auf den monotonen Flächen wohl.

Verbot von Schottergärten soll laut „Pro Ebersberg“ in die „Freiflächengestaltungssatzung“

Außerdem heizen sich die Steinwüsten bei Sonneneinstrahlung stark auf, während zugleich der kühlende Effekt der Pflanzen fehlt, die dann auch nicht für das Filtern von Feinstaub zur Verfügung stehen. Zudem lassen die hoch verdichteten – meist mit einem Vlies unterlegten – Schottergärten kaum Wasser versickern, was etwa bei starkem Regen zu Überschwemmungen führen kann. Das sind alles Aspekte, die mit Blick auf den Klimawandel als Problem gelten.

Die bayerischen Stadt- und Gemeinderäte stützten sich also auf gute Argumente, wenn sie Schottergärten verbieten. In Nürnberg etwa gilt diese Regelung ab Juni für alle Neubaumaßnahmen – und zwar nicht nur für neue Bebauungspläne, sondern auch bei der Bebauung von Baulücken. „Pro Ebersberg“ will, dass auch die Kreisstadt handelt und eine „Freiflächengestaltungssatzung“ erlässt, die „insbesondere ein Verbot von Schottergärten beinhaltet“.

Dezimieren der Lebensräume für Insekten und Kleinststiere durch Schottergärten

Der Stadt Ebersberg sei im vergangenen Jahr durch den Bezirk Oberbayern eine Auszeichnung als bienenfreundliche Gemeinde verliehen. Viele Maßnahmen, wie die insektenfreundliche Umgestaltung von städtischen Flächen oder verschiedene Aktionen durch das Museum Wald und Umwelt, würden bereits umgesetzt, sagt Pro-Ebersberg-Chef Josef Peis, der im Stadtrat sitzt und auch in der Kreisstadt etliche Schottergärten ausgemacht haben will. Damit diese nicht mehr werden, sei die geforderte Freiflächengestaltungssatzung unerlässlich.

Lange Trocken- und Hitzeperioden wechselten sich immer häufiger mit Starkregenereignissen ab. Lebensräume für Insekten und Kleinsttiere würden weiter dezimiert oder verschwänden ganz, sagt Peis. Durch die Nachverdichtung im Ortszentrum und die Ausweisung immer kleinteiligerer Baugebiete einschließlich der zugehörigen Straßen und Stellflächen minimierten sich die Freiflächen für Flora und Fauna. Die Gestaltung und Bepflanzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke bestimme zudem wesentlich über das Ortsbild.

Verbot von Schottergärten: Bürgermeister Ulrich Proske mit Abstrichen aufgeschlossen

Der Freistaat Bayern räumt daher den Kommunen die Möglichkeit ein, über die Gestaltung und Bepflanzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke örtliche Bauvorschriften zu erlassen. „Ebersberg als grüne Perle des Münchner Ostens soll hier dem Vorbild vieler oberbayerischer Kommunen folgen und eine entsprechende Freiflächengestaltungssatzung für Neubauten und Änderungsvorhaben erlassen“, formuliert Peis in seinem Antrag an Bürgermeister Ulrich Proske.

Dieser zeigt sich dem Anliegen grundsätzlich aufgeschlossen, aber mit Abstrichen. „Eher schon als nicht“ werde er den Antrag unterstützen, sagt Proske zur EZ. Momentan könne man die Schottergärten in Ebersberg zwar noch an einer Hand abzählen, aber „sie nehmen mit Sicherheit zu“. Dabei spielten auch die enge Bebauung und schrumpfende Grundstücke eine Rolle, so der Bürgermeister: Mülltonnenhäuschen, Gartenweg, Terrasse und vielleicht noch ein Sandkasten – da bleibe nicht viel Platz für Blühwiesen. „Wir müssen Flächen sparen“, sagt Proske über die Nachverdichtung in Ebersberg. „Darunter leidet die Biodiversität.“

Problem beim Verbot: Fehlendes Personal zur Kontrolle

Gegen ein Schottergärten-Verbot spricht aus Sicht des Bürgermeisters, dass es momentan nicht das Rathauspersonal gebe, um es auch zu kontrollieren und durchzusetzen. „Kein schöner Gedanke“ sei, dass es möglicherweise zu Denunziantentum unter Nachbarn animiere. Auch sei es ein empfindlicher Eingriff ins Eigentum des Grundstücksbesitzers. Grundsätzlich sei für Rathauschef Proske der Naturschutz das vorrangige Ziel, auch wenn sich Ebersberg damit möglicherweise ein „Bürokratiemonster“ schaffe. Bei dem Pro-Ebersberg-Antrag sieht der Bürgermeister daher noch Redebedarf und sagt, um im begrünten Bild zu bleiben: „Das ist noch keine gmahde Wiesn.“

