Abgezockt und alleingelassen: Pflegebedürftiger Rentner fürchtet Obdachlosigkeit

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Enge Verbündete: Hans Fischer (vorn) und Herbert Westermair siezen sich zwar, doch für seinen Schützling kämpft der Betreuer mit den Behörden und vor Gericht – der Papierkrieg füllt schon einen ganzen Ordner. Irgendwie muss es weitergehen. Hans Fischer Fischer schluckt 33 Tabletten am Tag Auf Kontovollmacht folgt Strafanzeige © stefan Roßmann

Hans Fischer ist nicht nur ein Pflegefall, auch sein Konto ist leergeräumt. Nun fürchtet er, seinen Heimplatz zu verlieren. Doch sein gesetzlicher Betreuer kämpft für ihn.

Ebersberg – Hans Fischer geht es zurzeit ziemlich dreckig. Sein Unterkiefer ist zahnlos, beide Bügel seiner Lesebrille sind mit Klebeband geflickt. Bei den Rechnungen des Ebersberger Seniorenheims, in dem der 74-Jährige lebt, ist er zwei Monate im Rückstand, macht 3741,10 Euro. Nun hat er Angst, dass er irgendwann rausfliegt. Wenn es ganz blöd läuft, dass er obdachlos wird. Hinter seinem Rollstuhl steht Herbert Westermair, 59, legt die Hand an den Griff und sagt: „Es hilft nix. Wir haben kein Geld.“

Über 37.000 Euro sind verschwunden - Betreuer spricht von „Abzocke“

Seit dem Sommer ist der Vaterstettener Westermair gesetzlicher Betreuer von Hans Fischer. An dem Tag, als er ehrenamtlich die Verantwortung für den Mann übernahm, den er zuvor gar nicht gekannt hatte, schlug er die Hände überm Kopf zusammen. Fischers Konto war leer geräumt, der Dispokredit von 5000 Euro bis auf 25,29 Euro ausgeschöpft. Insgesamt verschwunden: Über 37 000 Euro, auch die Lebensversicherung, sind futsch. So meldet es Westermair dem Ebersberger Amtsgericht. Es hat ihn bestellt, weil sich sonst niemand kümmert. Der Erstbericht liegt der EZ vor. Im Verdacht: eine Person aus Fischers persönlichem Umfeld, die eine Kontovollmacht hatte. „Das war Abzocke“, sagt Westermair.

Heim kann er nicht, das Heim zahlen kann er auch nicht

Hans Fischer, seit kurzem Pflegestufe drei, sitzt an diesem Novembertag draußen im Rollstuhl. Das Bein, die Wurzel allen Übels, dick bandagiert. Seit anderthalb Jahren muss er sitzen. Davor sei sein Ebersberger Rentnerleben ganz normal gewesen. „Mir hat nichts gefehlt.“ Dann kam eine chronische Lendenwirbelentzündung. Der Krankenhaus-Aufenthalt geht vorüber, dann die Reha, ohne dass Fischer wieder gehen kann. „Ich musste irgendwohin“, sagt er. Sein Umfeld könne oder wolle ihm nicht helfen.

Deshalb ist Hans Fischer nun im Heim. „So wie es ausschaut, wird das nichts, dass ich wieder heimkomme“, sagt er. Nur ein paar Kalenderblätter trennen sein früheres Leben von dem als Pflegefall. Jetzt schluckt er 33 Tabletten am Tag. „Das hätte ich mir nie gedacht, dass das so kommt“, sagt er und schüttelt den Kopf.

33 Tabletten am Tag, doch das leere Konto ist das größte Problem

Fischer wirkt fit, gestikuliert, als er erzählt, nennt Zahlen und Daten aus dem Effeff. „Irgendwie muss es weitergehen“, sagt er. Mit seinem Elektro-Rolli ist er manchmal in der Kreisstadt unterwegs. Wenn er an einer Parkbank stoppt, dauert es nicht lang, bis wer zum Ratschen stehen bleibt. „Das hilft“, sagt Fischer. „Ins Wirtshaus gehen, das kann ich mir nicht leisten.“

Das liebe Geld. Bei allen Gebrechen ist sein leeres Konto sein größtes Problem. „Fußpflege: 18 Euro. Friseur: 21 Euro“, rechnet er vor. Es sind Notwendigkeiten, auf die er verzichten muss. Sein Betreuer Westermair sagt: „Ich muss irgendwie die Rechnungen bezahlen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Verständnis fürs Heim, aber Ärger auf Vertrauensperson mit Kontovollmacht

Dabei haben beide Verständnis dafür, dass das Heim sein Geld will. „Die kümmern sich um mich, sind nett, das passt“, sagt der Senior. Der heilige Zorn packt seinen Betreuer aber, wenn er über die Person spricht, der Fischer sein Konto anvertraut hatte, und die das Geld für eigene Zwecke verbraten haben soll. „Mir ist niemand anderes eingefallen“, sagt Fischer geknickt. Als die EZ anruft, bestreitet die Person, auch nur irgendetwas falsch gemacht zu haben. Solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermutung.

Strafanzeige zoeht sich - und der Bezirk zahlt keine Sozialhilfe

Betreuer Westermair glaubt nicht an Unschuld. Selbst ehemaliger Innenrevisor einer großen Geschäftsbank, hat er für Fischer Strafanzeige gestellt: wegen Vollmachtsmissbrauchs und Untreue. Denn nur weil einer eine Kontovollmacht hat, heißt das nicht, dass er das Geld verprassen darf. Der Betreuer blättert Fischers Kontoauszüge auf. Kaum war im Februar die Vollmacht ausgestellt, tauchen Abhebungen auf. 1000, dann 4000, dann 5000 Euro binnen weniger Tage. So geht es weiter, schildert Westermair: Amazon-Abbuchung, Kartenzahlung im Baumarkt, Rechnung fürs Auto-Tuning. „Was ein Pflegeheim-Bewohner halt so braucht“, frotzelt der Betreuer und verzieht das Gesicht.

Bis die Staatsanwaltschaft in die Gänge kommt, hat Westermair noch andere Probleme, zudem zweifelt er daran, dass bei der betreffenden Person viel zu holen ist. Viel dringender: Das Pflegeheim von der Notlage zu überzeugen, damit es Zahlungsaufschub gibt. Schon für die laufenden Rechnungen reicht Fischers Rente, er war Drucker und Schriftsetzer, nicht aus. Vom Landespflegegeld hat Westermair für ihn wenigstens Rückstände abgestottert, bei der Apotheke und beim Sanitätshaus zum Beispiel.

Regierung von Oberbayern spricht von „beschleunigtem Verfahren“

Doch solange die schon im Februar beantragte Sozialhilfe nicht fließt, kann Westermair nur Rechnungen und Mahnungen jonglieren. „Der Bezirk kommt nicht in die Pötte“, sagt er. Die EZ fragt mit Fischers und Westermairs Einverständnis bei der zuständigen Regierung von Oberbayern nach, weshalb dieser Sozialfall seit gut neun Monaten nicht gar wird. Diese Fragen seien „Gegenstand eines laufenden Gerichtsverfahrens“, lautet die Begründung. Das kann beispielsweise heißen, das vor dem Sozialgericht hinter verschlossenen Türen um Ansprüche gegen Dritte gestritten wird – der Bezirk nennt zum Rechtsstreit keine Details. „Die Angelegenheit wurde bereits beschleunigt und wird derzeit im Eilverfahren bearbeitet“, heißt es nur. Und: „Nach unserem Kenntnisstand steht derzeit auch insbesondere nicht zu befürchten, dass Herr F. seinen Heimplatz verlieren oder gar obdachlos werden wird.“

Das soll beruhigen, liegt aber wohl nicht in der Hand des Bezirks. Während sich das Eilverfahren zieht, läuft für Fischer die Uhr, fürchtet Herbert Westermair. Betreuer und Betreuter wollen gar nicht betteln, nur alles dafür tun, dass der Bezirk endlich zahlt. „Dann ist alles gut“, sagt Westermair. Und Fischer nickt. Auch wenn Geld ihm nicht die Gesundheit wiederbringen kann. Seinen Optimismus hat er nicht verloren.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.