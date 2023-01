Schaufenster eingeschlagen: Einbrecher machen teure Beute in Handyladen

Von: Anna Liebelt

Die zerstörte Glasfront des Handyladens Fonland in Ebersberg ist notdürftig mit Holzplatten verbaut. © Anna Liebelt

Die Einbruchserie im Landkreis Ebersberg geht weiter: Vergangene Nacht stieg ein bisher noch Unbekannter in einen Ebersberger Handyladen ein. Dabei konnte der Täter mindestens zehn Smartphones erbeuten.

Ebersberg – In den frühen Morgenstunden des 3. Januar mussten die Beamten der Polizeiinspektion Ebersberg erneut wegen eines Einbruchs ausrücken. Diesmal aber in der Kreisstadt. Laut Polizeibericht verschaffte sich eine bisher noch unbekannte Person in der Altstadtpassage in Ebersberg Zutritt zu dem dortigen Handyladen. Dafür schlug der Täter die Schaufensterscheibe des Ladens mit einem Pflasterstein ein.

Ausmaß des Raubzuges noch nicht bekannt

Durch das so entstandene Loch im Fenster stieg der Einbrecher ein. Im Laden angekommen plünderte der Unbekannte den Kassen- und Lagerbereich. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Ebersberg mitteilen, erbeutete der Täter bei seinem Raubzug mindestens zehn hochwertige Smartphones, ehe er den Laden über den Notausgang verließ. Die genaue Höhe des verursachten Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Nicht der erste Einbruch im Landkreis

Und dieser Fall ist nicht der Erste. Seit dem vergangenen Silvesterwochenende meldeten die Polizeiinspektionen Ebersberg und Poing immer wieder Einbrüche, schwerpunktmäßig im nördlichen und westlichen Landkreis Ebersberg. Den Anfang machten zwei Einbrüche in einem Wohngebiet in Kirchseeon am 30. Dezember. Es folgten weitere: In der Nacht zu Silvester verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in ein Markt Schwabener Busunternehmen. Kurz darauf stieg ein Täter in Poing in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Für die Neujahrsnacht meldeten die Beamten einen weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in Markt Schwaben.

