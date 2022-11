Klimadebatte, Schneesicherheit, Energiekrise: Schulen überdenken Skilager

Was tun bei weniger Schnee und steigenden Preisen: Manche Schulen im Landkreis sehen bereits Sommersportwochen als Alternative.

Landkreis – Kühle Luft, strahlende Sonne und Pulverschnee. Der Winter in den Bergen ist in den Startlöchern und damit auch die Skisaison. Der alljährlichen Fahrt ins Skilager einiger Schulen steht also nichts im Weg – insofern ihnen der Klimawandel und die Energiekrise keinen Strich durch die Rechnung machen.

Skifreizeiten sind bei den Schülern seit jeher beliebt und somit für vielen Schulen im Landkreis Ebersberg fest eingeplant. „Wir haben nur einen, der nicht mitfährt, maximal zwei“, sagt stellvertretender Schulleiter Stefan Mühlfenzl vom Gymnasium Kirchseeon. Allerdings hinterlässt der Klimawandel allmählich seine Spuren. Einen passenden Ort für das Skilager zu finden, sei in den letzten Jahren immer problematischer geworden.

Skilager weiterhin als fester Bestandteil

„Die Schneeverhältnisse machen es immer schwieriger“, erklärt auch Stefan Gasior, Leiter der Realschule Vaterstetten. Denn die Gebiete mit hoher Schneesicherheit werden immer rarer. An der Realschule Vaterstetten gibt es das Skilager im klassischen Sinn daher schon seit einigen Jahren nicht mehr. Die Schüler der siebten Klasse dürfen nun an den Wintersporttagen andere saisonale Sportarten ausüben wie etwa Schlittschuh laufen, Wandern und Rodeln.

An anderen Schulen im Landkreis sind die Fahrten ins Skilager allerdings noch immer ein fester Bestandteil des Schuljahres. Doch nicht nur der Klimawandel stellt die Skilager vor eine Existenzfrage. Auch die derzeitige Energiekrise wirft die Frage auf, ob und inwieweit es sich Eltern noch leisten können, ihre Kinder auf die Piste zu schicken.

Kostenexplosion dank Corona

„Die Kosten für Schulfahrten sind 30 Prozent höher als vor Corona“, erklärt Gasior weiter. Bezahlen müssen das die Eltern. Den Schulen sei jedoch bewusst, dass es dieses Jahr aufgrund der Energiekrise wohl schwieriger werden könnte, die Schulausflüge des Kindes zu finanzieren. „Unser Ziel ist es, alle Schüler mitzunehmen“, sagt Mühlfenzl vom Kirchseeoner Gymnasium. Für Eltern, die knapp bei Kasse sind, sei der Elternbeirat Anlaufstelle Nummer eins. Dort können sich betroffene Familien über finanzielle Unterstützung durch den Staat informieren.

Aber was wäre nun eine zukunftsfähige Alternative fürs Skilager? Am Max-Mannheimer Gymnasium in Grafing steht Schulleiterin Nicole Storz bereits in regem Kontakt mit dem Elternbeirat. „Konkret haben wir noch kein Ersatzprogramm geplant, aber wir werden für die Zukunft eine Alternative schaffen“, sagt Storz.

Sommercampangebot in Kirchseeon bereits Realität

Was in Grafing noch in Planung ist, ist in Kirchseeon schon längst Realität. Am dortigen Gymnasium gibt es neben den Wintersporttagen mit den üblichen Gleitsportarten Ski und Snowboard auch eine Sommersportwoche. Je nach Veranstaltungsort können die Schüler in der Erlebniswoche Bouldern, Wandern oder die Turnhalle zur sportlichen Aktivität nutzen.

Ob die Sommersporttage das Skilager in Zukunft vom Thron stoßen, können bleibt ungewiss. Denn eine einheitliche Handhabung zum Thema Wintersportwoche gibt es an den Schulen im Landkreis noch nicht – Energiekrise und Klimawandel hin oder her.

Von Anna Liebelt

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.