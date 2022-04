Prozess um Grapscher-Vorwürfe: „Antätscheln“ und „Arschhauen“

Von: Robert Langer

Wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung muss sich ein 65-jähriger Geschäftsmann derzeit vor dem Amtsgericht Ebersberg verantworten. © pke

Fünfte Runde im Prozess gegen den 65-jährigen Inhaber von Trachtenmodegeschäften in der Region, der sich wegen sexueller Belästigung von Mitarbeiterinnen verantworten muss. Eine Zeugin belastete den Mann, zwei andere entlastetet ihn.

Ebersberg – Weiter vor Gericht steht der 65-jähriger Inhaber von Trachtenmodegeschäften in der Region. Der Vorwurf: sexuelle Belästigung. Er soll unter anderem Mitarbeiterinnen begrapscht haben. Angezeigt worden war er von zwei Frauen. Am Montag, 11. April, war bereits der fünfte Verhandlungstag vor dem Ebersberger Amtsgericht. Ein weiter Termin Anfang Mai ist schon angesetzt.

Zeugin: „Arschhauen“ und Sprüche unter der Gürtellinie

Auch diesmal zeigte sich ein ähnliches Bild, wie in den vergangen Verhandlungen. Einige Zeugen beschuldigten den Angeklagten, andere nahmen ihn in Schutz. Eine ehemalige Mitabeiterin sprach am Montag von Umarmungen, „Antätscheln“ und „Arschhauen“ durch den Chef. Zudem berichtete sie über WhatsApp-Nachrichten und -Sprüche „unter der Gürtellinie“. Sie habe sich gewehrt, so die Zeugin. „Andere hätten dies nicht getan.“ Von den „Führungspersonen vor Ort“ hätte sie sich Unterstützung erwarte. Diese habe es jedoch nicht gegeben. „Ich bin ihm entgegengetreten“, sagte die Zeugin. Damit habe er nicht gerechnet. Die Verteidigung versuchte Unstimmigkeiten in der Aussage nachzuweisen.

Mitarbeiter sagt: Es hat nichts Auffälliges gegeben

Ein weiterer Mitarbeiter, er arbeitet in der Herrenabteilung des Trachtengeschäfts, erklärte hingegen, er könne nicht viel sagen. Es habe nichts Auffälliges gegeben. Gefragt nach den erwähnten Sprüchen, meinte er, er spreche kein Bairisch. Wenn es um Nuancen gehe, verstehe er das nicht. Richterin Vera Hörauf frage den Zeugen ganz direkt, ob er Angst um seinen Job habe, was dieser verneinte. Der Staatsanwalt war skeptsich. Er erinnerte den Zeugen daran, dass er vor Gericht die Wahrheit sagen müsse. „Sonst sitzen Sie als Nächster auf der Anklagebank.“ Doch der Zeuge blieb beim seiner Aussage.

„Ich kann gar nichts sagen“, meinte eine weitere Zeugin am Montag. Der Chef sei immer nett und freundlich gewesen, betonte die ehemalige Mitarbeiterin. Sie habe allerdings nur am Samstag im Geschäft gearbeitet und den Inhaber nur selten gesehen. Dass Mitarbeiterinnen den Chef bewusst gemieden hätten, habe sie nicht mitbekommen.

