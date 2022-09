Friede, Dinos und Wasserrutschen: Die Wunsch-Stadt der Kinder

Sommerferien-Programm

Von Raffael Scherer

Die Ebersberger Jugend zeigt in der Grundschule mit dem Modell ihrer „Spaß-Stadt“, wie sie sich die Kommune ihrer Träume vorstellt.

Ebersberg – Schon am Ortseingang hängt das Schild: „Kinder haften für ihre Eltern.“ Denn in der „Spaß-Stadt“ hat die Ebersberger Jugend das Sagen. Nach und nach stellen die 24 Heranwachsenden, zwischen 7 und 15 Jahren, in der Aula der Ebersberger Grundschule an einem selbst gebastelten Modell ihre Vorstellung der Stadt vor, in der sie gerne leben würden. Auf ein paar Zetteln auf dem Boden und ein paar Schultischen steht ihr Stadt-Modell.

Zusammengesetzt aus bekritzelter Pappe, Farbe, Bastelutensilien und Legosteinen steht die Aula an diesem Nachmittag für die kindliche Wunschvorstellung einer Stadt: Vom Spielplatz zur Lagerfeuerstätte zum Regenbogen zur Werkstatt oder zum Springbrunnen bewegt sich jeder entweder via Wasserrutsche oder mit einem schwimmenden E-Zug, erklären die Kinder stolz. Es gibt ein Rathaus, eine Umweltbehörde, eine Touristeninfo „für die Eltern“, einen Kulturplatz, ein „Museum des Glücks“ und einen „Dino-Park“. „Die sind alle friedlich“, erklärt einer der Buben. „Außer der eine, der flippt manchmal aus, darum ist er eingesperrt“, korrigiert ihn ein Sprössling und deutet auf einen Lego-T-Rex, umgeben von Lego-Wänden.

Hoffnung auf echte Mini-Stadt 2023

Lakhena Leng (Grüne), 3. Bürgermeisterin in Ebersberg und Leiterin des eintägigen Ferienprogramms „Wir bauen eine Miniatur-Stadt“, hatte in größeren Städten wie München schon mehrmals von dem Konzept gehört und war begeistert: „Vor allem, weil die Kinder während der Corona-Zeit schon sehr gelitten haben“, weiß die Mutter.

Deshalb hat sie heuer eine eintägige Ideensammelrunde veranstaltet in der Hoffnung, im Sommer 2023 für ein paar Ferientage die Kinder unter Aufsicht tatsächlich eine „Mini-Stadt“ bauen und basteln zu lassen. Dafür braucht es jedoch viel Planung, personelle wie finanzielle Mittel und Platz, weiß Leng. Vor und in der Ebersberger Volksfesthalle wäre ein möglicher Standort, soweit die bisherige Idee. Egal ob Handwerker, Schreiner, Maler, Politiker, Fotografen oder Journalisten, jeder der Lust und Zeit hat den Kindern seinen Beruf ein wenig näher zu bringen, ist willkommen, erklärt sie.

„Spaß-Stadt“ samt Pass und Wappen

+ Anton Ball (13) vor dem Stadt-Logo mit dem von ihm kreierten Spaß-Stadt-Pass. © Raffael Scherer

Schulen lassen hat sich bereits der 13-jährige Anton Ball. Er ist nun selbsternannter Fotograf der Stadt, erklärt er, legt kurz die ihm von Leng übertragene rosa Sofortbildkamera beiseite und präsentiert stolz seinen selbstgemalten „Spaß-Stadt-Pass“: ein Lachgesicht. Nicht nur von jedem der Einwohner hat er für die Pässe ein Foto gemacht, erklärt er stolz, sondern auch vom 2. Ebersberger Bürgermeister Günter Obergrusberger (CSU).

Der lässt sich von den 24 Kindern ebenfalls einmal sagen, was der Jugend an ihrer Stadt wichtig ist. Als Antwort bekommt er eine Menge „Keins“: „Keine Aschenbecher und Zigaretten, keine E-Zigaretten, kein Alkohol, keine Flaschen auf den Boden schmeißen, kein Klauen, kein Verletzen oder Sterben“, zählen die Kinder durcheinander auf. „Eben nur fröhliche Menschen“, fasst ein Bub zusammen. „Ja das wäre schön“, antwortet Obergrusberger und lächelt. Mal sehen, was sich davon vielleicht nächstes Jahr in der Mini-Stadt dann in die Tat umsetzen lässt.

Dinos als Zeichen-Herausforderung

Als einer der Unterstützer mit an Bord ist Flo Treitner, Mitglied des Elternbeirats und Grafikdesigner aus Egmating. Der 45-Jährige hat nach den genauen Anweisungen der Kinder das Stadtlogo skizziert. „Der Dino hat mich herausgefordert“, gibt er zu, immerhin kommt so etwas in seinem Berufsalltag nicht allzu oft vor. Dennoch mache es ihm irrsinnig Spaß betont er, lacht und zeichnet noch ein paar Wolken rund um das „Spaß-Stadt-Wappen“.

Lange schwappte die Diskussion zwischen „Reich des Lachens, Lach-Stadt und Spaß-Stadt“, erinnert sich Christian Zeisel, Chef der offenen Ganztagsschule und ebenfalls Unterstützer des Programms. Da käme, genau wie beim Pass, klar hervor, wo bei der Jugend die Prioritäten liegen. Deswegen zeigt das Stadtlogo auch einen großen lachenden Mund in der Mitte, umgeben von Bäumen, Häusern, Türmen, Springbrunnen, Eis, Bier – und natürlich einem Dino.

