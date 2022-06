Ebersberg baut Meditationsweg mit Kunstwerken, die rosten

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Den Durchblick auf Pfarrer Josef Riedl hat man durch eine der Stelen. Sie soll später an der Haselbacher Kirche den Wendelstein in den Fokus rücken. © Stefan Rossmann

Die Ebersberger Pfarrei St. Sebastian baut einen Meditationsweg aus Metall-Stelen ins Grüne. Von der Antoniuskapelle wird der Weg über Haselbach zur Kumpfmühle führen, dann Richtung Langwied und über die Jesuitengasse hinauf zur Pfarrkirche.

Ebersberg – Der Zahn der Zeit muss noch ein wenig nagen, damit die Kunstwerke für den Ebersberger Meditationsweg den letzten Schliff bekommen. Zurzeit stehen die bis zu drei Meter hohen Metallsäulen aus zwölf Millimeter dickem Cortenstahl grauglänzend auf dem Hof der Kunstschmiede Bergmeister in Langwied. Der Rost soll sie packen, das ist Absicht, für die materialcharakteristische rotbraune Patina.

Wie ein Mandala wirkt dieses filigrane Muster. © Stefan Rossmann

„Das sind schon irre Teile“, sagt Stadtpfarrer Josef Riedl, geistliches Oberhaupt der Stadtpfarrei St. Sebastian. Er schaut an den Stahlkonstrukten empor, die ihn locker überragen, und fährt mit dem Finger über eine blanke Schweißnaht. Neun Stationen soll der Meditationsweg am Ende umfassen. Seit 2014 ist das Projekt in der Mache. Damals hatte die Pfarrei einen Pastoralplan entwickelt, Ziel unter anderem: „Den Glauben sichtbar machen.“

Verkürzter Weg für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Von der Antoniuskapelle wird der Weg über Haselbach zur Kumpfmühle führen, dann Richtung Langwied und über die Jesuitengasse hinauf zur Pfarrkirche St. Sebastian. Ein verkürzter Weg für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder mit Kinderwagen wird am Ortseingang von Langwied kommend starten. Dafür wird dort eigens eine zweite Fertigung der Startsäule aufgestellt, macht also zehn Stelen in der Summe.

Die Stelen warten auf den Rost, das ist gewollt. © Stefan Rossmann

„Beweggründe“, so nennt die Pfarrei das Thema des Wegs, „InneHalten“ heißen die einzelnen Stationen. Gestaltet von einer Projektgruppe in der Pfarrei und ausgearbeitet von Kunstschmied Matthias Larasser-Bergmeister, Mitglied der Kirchenverwaltung, greifen die Stelen künstlerisch das Thema der jeweiligen Station auf – etwa mit wellenförmigen Ausprägungen den Fluss des Wassers am Ufer der Ebrach. Den Schriftzug „Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mit zum Ruheplatz am Wasser“, hat die Kunstschmiede per Laser darunter ins Metall geschnitten.

Orte, die zum Nachdenken und Durchschnaufen anregen sollen

An der Haselbacher Dorfkirche St. Margaretha wird eine Serie angeschweißter Ringe, angeordnet wie zu einem Teleskop, den Blickfokus auf den Gipfel des Wendelsteins richten. Und eine Stele erinnert in Absprache mit der Ebersberger Erbengemeinschaft daran, wie Franz Otter, Architekt der Ebersberger Kreisklinik, den Krieg überlebte – nur zwei weitere Beispiele der ausgetüftelten Orte zum Nachdenken und Durchschnaufen an dem beliebten Spazierweg.

Die Planung für den Meditationsweg läuft nun seit acht Jahren. „Eigentlich wollten wir 2016 fertig sein“, sagt der Pfarrer heute. Doch die Gestaltung und die Absprachen, Fragen von Landschafts-, Natur- und Denkmalschutz sowie die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern an den Aufstellungsorten hätten einfach gedauert, ganz abgesehen von der Corona-Pandemie, die dann auch noch dazwischen kam. Der offizielle Eröffnungstermin soll nun am Sonntag, 18. September 2022, stattfinden.

Per Laser sind Schrift und Muster eingeschnitten. © Stefan Rossmann

„Es muss etwas Haltbares sein“, sagt Josef Riedl mit Blick auf die massive Stahlkonstruktion mit den dicken Schweißnähten. Schließlich sollten die Konstruktionen lange Jahre Wind und Wetter standhalten – und auch Gelegenheitsvandalen, wie sie auf freier Flur bedauerlicherweise manchmal unterwegs sind, was auch Kapellen immer wieder ausbaden müssen. Zudem wird es eine Begleitbroschüre der Pfarrei geben, und mit dem Smartphone scannbare QR-Codes leiten auf die Homepage des Sparziergangs – meditationsweg-ebersberg.de – für zusätzliche Infos zu den Stationen.

Die Kosten für die zehn Stelen schätzt der Pfarrer auf etwa 3000 Euro pro Stück. Die Gesamtkosten für die zehn Metallschwergewichte könne die Pfarrei aus eigenen Kräften nicht stemmen. Ein Teil der Mittel werde aus einer vor Jahren gemachten Erbschaft aufgebracht. Darüber hinaus hofft Riedl auf Spenden. Erste Zusagen dafür gebe es schon.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.