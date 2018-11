Stiller Alarm der Taxifahrer

Manche Taxen haben einen „stillen Alarm“. Doch kaum jemand weiß davon. Wir sprachen mit dem Ebersberger Taxi-Fahrer Armin Tschanter über das Notfallsystem

Ebersberg – Zwischen Rosenheim und Bruckmühl ist es damals passiert. Irgendwo außerhalb der Ortschaft. Armin Tschanter ist mit drei Fahrgästen in seinem Taxi unterwegs. Es kommt zum Streit, weil sie im Taxi rauchen wollen. Plötzlich zückt einer der Männer ein Messer und bedroht den Taxiunternehmer. Tschanter hält den Wagen an, öffnet die Tür und flüchtet aus dem Auto.

Damals war dem 49-jährigen Taxifahrer nichts passiert. Der stille Alarm soll helfen: Mit einer diskreten Fußbewegung kann Tschanter ein rotes Blinken auf dem Taxischild auslösen, und so in einer Notsituation auf sich aufmerksam machen. Etwa bei einer Bedrohung mit einer Waffe. Von dem Hinweis auf dem Taxischild weiß jedoch kaum jemand.

Armin Tschanter steht mit seinem Taxi vor dem Bahnhof in Ebersberg. Mit einer leichten Drehung seines linken Fußes drückt er den Auslöser für den Alarm. Auf dem Dach des Autos blinkt das Taxischild in grellem Rot. Im besten Fall wären jetzt Passanten oder andere Verkehrsteilnehmer herbeigeeilt. Die Menschen am Bahnhof aber, gehen an dem Taxi vorbei.

„Fast niemand weiß von dem Warnsystem“, sagt der Ebersberger Taxiunternehmer. Die Warnung bringe dann auch nichts. „Wenn einem die Situation verdächtig vorkommt, sollte die Polizei gerufen werden“, erklärt der Taxifahrer. Die Polizei in Ebersberg ist der gleichen Meinung: „Kennzeichen des Taxis notieren und die Polizei anrufen“. Die Polizisten rufen das Taxiunternehmen an und überprüfen den Verdacht.

Drückt Tschanter den Knopf ein zweites Mal, wird es laut: Warnblinker, Fernlicht und Hupe geben intervallartig Licht- und Tonsignale von sich. „Das bekommt jeder mit“, sagt Unternehmer Tschanter.

Jedes Taxi muss zumindest den lauten Alarm eingebaut haben. Der stille Alarm ist freiwillig, sagt der 49-Jährige.

Zum Glück haben Tschanter und seine Angestellten den Alarm bisher nur versehentlich gedrückt. Auch die anderen Taxiunternehmen im Landkreis mussten den stillen Alarm noch nicht auslösen. Im Ernstfall aber, müssen sich die Taxifahrer auf die Passanten und Verkehrsteilnehmer verlassen können.

Max Wochinger