Parkhaus an der Kreisklinik wird aufgestockt

Von: Peter Kees

Eine offene Holzkonstruktion soll auf das bestehende Gebäude in der Pfarrer-Guggetzer-Straße aufgesetzt werden. Repro: PKE © Repro: pke

Fast 70 Parkplätze mehr sollen es mehr werden: Die Kreisklinik will das bestehende Parkhaus in der Pfarrer-Guggetzer-Straße der Kreisstadt um ein Stockwerk erhöhen.

Ebersberg - Die ersten Planungen wurden jetzt dem Technischen Ausschuss des Stadtrats vorgestellt. Demnach soll eine offene Holzkonstruktion auf das bestehende Gebäude aufgesetzt werden. Offen, weil eine geschlossene Variante nur aus Beton möglich wäre – und das würde das Fundament nicht tragen, sagt der Planer.

Massivität des Gebäudes soll nicht gesteigert werden

Außerdem möchte man nachhaltiges Material verwenden und die Massivität des Gebäudes nicht noch weiter verstärken. Die Fassade im Süden und im Norden soll begrünt werden, zum Teil auch das Dach; auf der nördlichen Seite soll dort allerdings eine Photovoltaikanlage angebracht werden.

Schalltechnisch könnte dieses offene Geschoss Probleme für die Anwohner mit sich bringen. Zwar stimmten alle Räte dem Bauvorhaben zu, doch nicht nur mit lachenden Augen.

Hans Hilger (CSU): Läsung geht auf Kosten der Anwohner

Hans Hilger (CSU) etwa bedauerte, dass eine solche Lösung auf Kosten der Anwohner gehe. „Besser wäre es gewesen, wäre man bereits vor Zeiten beim Schwesternwohnheim in die Tiefe gegangen. Nun müssen wir wohl oder übel zustimmen.“ Auch Bernhard Spötzl (FPD) mahnte den Lärmschutz an. Dämpfende Materialien wolle man durchaus verwenden, entgegnete der Planer: Holz und einen leisen Asphalt. Außerdem soll die Einfahrt in das neue Parkdeck nur bis 21 Uhr möglich sein.

Im Rahmen des Bauvorhabens setzt man darauf, die enge Einfahrtssituation zumindest optisch so aufzuwerten, dass das Hineinfahren künftig komfortabler wird.

