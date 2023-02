„Krieg normalisiert sich“: Schulleiter berichtet aus dem Unterricht für ukrainische Kinder

Von: Josef Ametsbichler

„Schön, dass du da bist!“, steht in Deutsch und Ukrainisch auf einer Bastelvorlage. Mit diesem Übersetzungsbüchlein haben die Ebersberger Grundschüler im März 2022 ihre neuen ukrainischen Mitschüler willkommen geheißen – die Aufnahme der Kinder wurde über eilig zusammengestellte Willkommensklassen gestemmt. © Josef Ametsbichler

Ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs zieht der Leiter der Ebersberger Grund- und Mittelschule Bilanz zum Unterricht für geflüchtete Kinder. Er sagt: „Wir haben nicht den schlechtesten Job gemacht.“

Ebersberg – Kaum einen Monat nach Beginn des Ukraine-Kriegs vor einem Jahr, standen die ersten geflüchteten Kinder in der Grund- und Mittelschule Ebersberg auf der Matte. Mittlerweile besuchen dort 13 Grund- und neun Mittelschüler den Unterricht. Im Interview erzählt Schulleiter Alexander Bär von einem anstrengenden Jahr – mit Licht- und Schattenseiten.

Alexander Bär, Schulleiter der Mittelschule spricht über das, was seitdem, in einem Jahr Krieg, an seiner Schule passiert ist. Über den Integrationsprozess sagt er: „Das ist sportlich!“ © Stefan Roßmann

- Herr Bär, Sie sind seit gut 30 Jahren Lehrer. Seit einem Jahr herrscht Krieg in Europa. Ihre Schule hat von einem Tag auf den anderen geflüchtete Kinder unterrichtet. War das zurückliegende Jahr eins Ihrer schwierigsten?

Nein, nicht zwangsläufig. Es gab immer wieder schwierige Zeiten. Während der Balkankrise sind zum Beispiel viele Migrationskinder zu uns gekommen. Das hat es immer schon gegeben. Unsere Lehrkräfte sind flexibel, das ist unser Job.

Willkommen, Brücke, Deutsch und Sprengel: Nach diesen Prinzipien werden die Schüler unterrichtet Die Aufnahme geflüchteter ukrainischer Kinder erfolgte zunächst über „Willkommensklassen“, in denen schwerpunktmäßig Deutsch unterrichtet wurde. Dieses System wurde vereinheitlicht in die „Brückenklassen“ weiterentwickelt, die die Kinder weiterhin mit Schwerpunkt Sprache für den regulären Unterricht vorbereiten sollen – vergleichbar mit den bestehenden „Deutschklassen“, für Zuwandererkinder. Eine Ausnahme bilden ukrainische Kinder im Grundschulalter: Sie werden nach dem „Sprengelprinzip“ direkt in die Regelklassen integriert. ja

„Corona war noch mal eine andere Hausnummer.“

- Sind Integration und Umgang mit dem Unvorhersehbaren Spezialitäten der Mittelschule?

Ja, schon. Bei uns ist immer Flexibilität gefragt, das Einstellen auf schwierige Situationen. Als herausragend würde ich da eher die Corona-Zeit sehen. Die hat fast drei Jahre gedauert, mit so vielen unterschiedlichen Facetten. Das war noch mal eine andere Hausnummer. Der Ukraine-Krieg bedeutet für uns an der Schule wieder einen neuen Integrationsprozess. Leicht ist das nie. Aber wir sind einen Schritt voraus, weil wir seit Jahren Deutschklassen im Haus haben und die Thematik kennen.

- Im März 2022 hatten zwölf ukrainische Kinder ihren ersten Schultag. Das Konzept dafür mussten Sie aus dem Ärmel schütteln. Wie viel ist davon noch übrig?

Am Tag Eins war wichtig, ins Handeln zu kommen. Die Kinder in die Schule zu bringen und ihnen Unterricht anzubieten. Das Konzept ist in den Folgemonaten gewachsen. Niemand wusste schließlich, wie sich die Kriegslage entwickelt. Ob die Kinder dableiben. Wie viele neu dazukommen. Zum Jahreswechsel kam der Systemwechsel. Statt der Willkommensklasse kamen die Grundschüler in die Regelklassen – und für die Mittelschüler kam die Brückenklasse. Die Hauptthematik war sicherlich, welche geeigneten Lehrerinnen das leisten können. Die größte Barriere war die Sprache.

„Die Familien sind sehr hin- und hergerissen.“

- Kinder tun sich mit dem Einreißen dieser Barriere leichter als Erwachsene.

Es ist schwierig. Im Vergleich zu vielen Migrationskindern, die wir sonst im Haus haben, ist die Situation bei den Ukrainern eine andere: Die Familien sind sehr hin- und hergerissen, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren soll und stellen sich immer neu die Frage: „Gehe ich wieder nach Hause oder bleibe ich da?“ Das hat massive Auswirkungen auf den Integrationsprozess. Nicht nur was die Sprache betrifft, sondern auch das Knüpfen von Kontakten und Freundschaften. Das ist Kopfsache, und wir merken vielen ukrainischen Kindern eine gewisse Zurückhaltung an.

- Wie erleben das Ihre anderen Schüler?

In der Grundschule, wo immer ein, zwei ukrainische Kinder mit in einer Klasse sitzen, ist es leichter. Dort spielen die Kinder miteinander und tauschen sich aus. Bei der Brückenklasse in der Mittelschule ist es eine andere Situation, weil es eine in sich geschlossene Gruppe ist, die nur partiell in den normalen Unterricht geht. Je nachdem, wie der Sprachstand so ist.

Lernfortschritte sollen Integration in Regelunterricht zulassen

- Sie haben vorhin vom Personal gesprochen.

Wir haben eine Lehrerin aus der Ukraine bei uns, eine zweite ist eine Deutsche, die Russisch spricht. Die beiden Damen konnten wir zum Glück recht schnell für uns gewinnen und anstellen; das hat uns massiv weitergeholfen. Die meisten der Kinder sind mit Ukrainisch als Muttersprache aufgewachsen und können Russisch. Vom reinen Dolmetschen sind wir mittlerweile eher in Richtung Förderstunden und Einzelförderung gegangen. Die Kinder mal rausnehmen aus dem Unterricht, Themen in Ruhe nachbesprechen – da helfen uns auch Ehrenamtliche. Das sind die Angebote, die wir peu à peu aufbauen konnten. Und jetzt wieder peu à peu abbauen.

- Das Lernangebot wird zurückgefahren?

Wir hatten nur noch einen Neuzugang seit Beginn des Jahres, die Ukrainer werden eher weniger. Und die Lernfortschritte sollten zulassen, dass wir die Kinder immer mehr in den normalen Unterricht integrieren können. Unsere Erfahrung aus den Deutschklassen zeigt, dass das mindestens ein Jahr, eineinhalb Jahre dauert. Der Plan ist, die Schüler bis dahin auf einen für sie geeigneten Schultyp und in die für sie geeignete Klasse einzustufen. Es gab und gibt auch relativ eindeutige Gymnasialkinder, zum Beispiel.

„Einige sind ja in dem Alter, in den sie sich fragen, wie lang die Schule noch dauert.“

- Was unterrichten Sie da genau?

Wir versuchen, zusätzlich zu den Deutschgrundkenntnissen unser mathematisches Basiswissen anzubringen und ein bisschen Englisch obendrein. Das ist sportlich, weil es schon ein kurzer Integrationsprozess ist. Im Einzelfall wird das funktionieren, bei anderen wird es sicher noch Schwierigkeiten geben. Was die Fächer angeht, tun sich die Kinder bei Naturwissenschaften natürlich leichter als in Geschichte oder Erdkunde. Sport machen sie wahnsinnig gern. Vielleicht schaffen wir mit Blick auf eine mögliche Berufsorientierung noch den Zugang zu arbeitspraktischen Fächern wie Technik, Ernährung, Soziales. Einige sind ja in dem Alter, in den sie sich fragen, wie lang die Schule noch dauert.

- Was haben Sie über das ukrainische Schulsystem gelernt?

Viele unterschiedliche Sachen! Am ersten Tag hat mich eine Mutter gefragt, wo unsere ganzen Zusatzangebote sind: Tennis, Klavierstunden und so weiter. Das System dort ist mehr auf den ganzen Tag angelegt als bei uns. Und wir hatten die Vorstellung, dass es ein sehr zentriertes und leistungsfähiges System ist. Ob das tatsächlich so ist, lässt sich schwer nachvollziehen. Zumindest scheint es regionale Unterschiede und Abstufungen zwischen Stadt und Umland zu geben. Was die Ukraine allerdings in der Onlinebeschulung unter Kriegsbedingungen leistet, ist höchst anerkennenswert.

„Schule ist wichtig, Abschlüsse sind wichtig.“

- Manche Schüler sind sogar in Deutschland von der Ukraine aus weiter beschult worden.

Ja, die größeren fahren bis jetzt teils doppelgleisig: erst bei uns, am Nachmittag dann an der eigenen ukrainischen Schule online. Sie wollen sich hier qualifizieren und gleichzeitig einen Abschluss in der Ukraine machen – das ist schon eine heftige Doppelbelastung. Die Eltern und die Kinder sind ehrgeizig und leistungsorientiert. Schule ist wichtig, Abschlüsse sind wichtig. Also kann ich mir gut vorstellen, dass sie sehr fix in unser System integriert werden. Für viele Eltern hängt die Entscheidung, vorerst zu bleiben, auch daran, den Kindern ein andauerndes Hin und Her zu ersparen.

- Die schulische Belastung ist das eine. Das andere ist der Krieg. Wie präsent ist der im Alltag der Kinder?

Vor einem Jahr war das natürlich für alle Kinder ein Riesenthema und sehr beängstigend. Aber der Krieg normalisiert sich gezwungenermaßen mit der Zeit und wird zur Begleiterscheinung im Alltag. Das gilt jedenfalls für die deutschen Kinder. Für die ukrainischen ist das Geschehen durch die Kontakte in die Heimat natürlich noch sehr präsent und belastend. Teils sind die Väter ins Kriegsgeschehen involviert.

„Die Kinder haben teils schon massive Flucht- und Gewalterfahrungen gemacht.“

- Woran merken Sie die psychische Belastung?

Die Kinder haben teils schon massive Flucht- und Gewalterfahrungen gemacht. Waren mit bewaffneten Auseinandersetzungen konfrontiert oder sind in Zügen ausgereist, die beschossen wurden. Da gibt es Erlebnisse, die erst jetzt hochkommen und verarbeitet werden. Für unsere Lehrkräfte ist es schwierig zu erkennen, wie es den Kindern wirklich geht, weil sie das meist nicht nach außen oder in die Klassen tragen. Bei unseren afghanischen Kindern ist das ein ähnliches Thema. Hinweise gibt das Verhalten. Schweigen, sich zurückziehen oder vereinzelt auch eine unangemessen heftige emotionale Reaktion auf vermeintlich Banales.

- Wie können Sie helfen?

Unsere Zugriffsmöglichkeiten über klassische Anknüpfungspunkte wie die Schulsozialarbeit sind begrenzt, nicht nur wegen der Sprache. Die Familien sind sehr für sich und fragen das gar nicht an. Andererseits haben wir bis jetzt nicht den Eindruck, dass ganz akut dramatische Fälle dabei sind.

„Wir haben nicht den schlechtesten Job gemacht“

- Sind sie zufrieden mit dem, was Sie in dieser Kriegslage tun konnten?

Das System Schule wird häufig als starr und unflexibel kritisiert. Hier hat es gut und schnell reagiert und funktioniert. Wer kann sich in so einer Situation schon hinstellen und sagen: Das ist richtig, das ist falsch. Man muss es einfach machen und im Alltag schauen, was die Möglichkeiten hergeben. Klar bleibt das Thema schwierig, aber wir haben nicht den schlechtesten Job gemacht.

