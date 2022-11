Hausaufgaben an die Politik: Neuer Ebersberger „8er-Rat“ macht Ansagen

Teilen

Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske am Dienstag im Alten Speicher im Gespräch mit zwei Schülerinnen. © KEES

Ebersberger Jugend beklagt Vielzahl an Mängeln. Aussicht der Landkreisschüler für Bürgermeister Uli Proske „schockierende Sache“.

Ebersberg – „Wenn wir groß sind, wollen wir vielleicht nicht mehr in Ebersberg wohnen“, heißt es in Fettdruck auf einem Plakat zweier Schülerinnen der Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg. Beim Lesen dieser Zeilen muss Bürgermeister Ulrich Proske erst einmal schlucken. „Eine schockierende Sache ist das“, sagt er.

Im Rahmen des neu gegründeten „8er-Rats“, der der Jugend eine Beteiligung an der Kommunalpolitik ermöglichen soll, konnten Schüler der Ebersberger Realschule und der Mittelschule am Dienstag alle für sie relevante Themen und Ideen an Bürgermeister Proske und andere politische Verantwortliche der Stadt herantragen. Auf insgesamt 16 Plakaten schilderten die Achtklässler im Alten Speicher in Ebersberg ihre Probleme: Kaum vorhandene Radwege, schlechte Busverbindungen, veraltete Schulausstattung, abgenutzte Sportanlagen, fehlende Veranstaltungsangebote. Die Jugendlichen des 8er-Rats sehen viel Verbesserungsbedarf in der Kreisstadt. Dafür haben die Achtklässler einige Vorschläge.

Schlechter Zustand der Schule bemängelt

„Auch mit Kleinigkeiten kann man viel bewirken“, sagt 2. Bürgermeister Günter Obergrusberger (links im Bild). Rechts neben ihm die Stadträtinnen Susanne Schmidberger (Grüne) und Marina Matjanovski (CSU). © PETER KEES

Ein besonders relevantes Thema ist der teils schlechte Zustand der Dr.-Wintrich-Realschule. Auf gleich drei Tafeln beschreiben die Schüler ihr Leid: verschmierte, teils poröse Wände und kaputte Stühle prägen das Bild vieler Klassenzimmer. „Das ist die Realität“, gibt Schulleiter Markus Schmidl seinen Schützlingen recht.

Die beiden 13-Jährigen Schülerinnen der Projektgruppe wollen das so aber nicht hinnehmen. „Wir könnten unsere Klassenzimmer selbst verschönern, mit Graffiti zum Beispiel“, bringt eine der beiden Realschülerinnen als Vorschlag. Für neue Stühle und Tische wollen sie sich beim Landratsamt, dem Sachaufwandsträger, einsetzen. Denn inwieweit das umgesetzt werden kann, hängt vom dort vorgegebenen Budget für die Schule ab.

Schulbusverbindung ist „eine Frechheit“

„Eine Frechheit“ ist für Proske die schlechte Schulbusverbindung von Ebersberg aus in den Südwesten des Landkreises. Jeden Morgen fahren fünf Busse von Oberpframmern zur Realschule Ebersberg, am Nachmittag fährt jedoch nur einer zurück. Dass viele Kinder dann im Bus stehen oder gar auf dem Boden sitzen müssten, sei nicht verwunderlich, so Proske.

Dabei wäre für die Schüler die Lösung so einfach: Der täglich fast leere Schulbus der Mittelschule Ebersberg könne auf seinem Weg in den Südosten eine Stopp an der Realschule Ebersberg einlegen. So müsse die Stadt keinen extra Schulbus für die Realschüler organisieren und könne Ressourcen sparen. „Da muss ich jetzt nicht Mathe studiert haben, damit ich merke, dass da was nicht passt“, räumt Proske ein und möchte den Vorschlag der jeweiligen Projektgruppe baldmöglichst umsetzen.

Fehlende Treffpunkte: Landkreis befürchtet Vandalismus

Auch der Forderung einiger Mittelschüler, den „eierförmigen Basketballkorb“ auf dem Spielplatz an der evangelischen Kirche zu erneuern, möchte die Stadt nachkommen. Dies gelte zudem für die Umsetzung von mehreren jugendgerechten Veranstaltungen in Ebersberg, wie etwa Konzerten, Kinoabenden oder Weihnachtsveranstaltungen. Dafür können die Schüler des 8er-Rats auch auf die Hilfe von Markus Bachmeier, Chef des alten kinos in Ebersberg, zählen.

Doch nicht immer zeigen sich die politischen Vertreter der Kreisstadt so offen. Bei der Forderung nach mehr öffentlichen Treffpunkten für Jugendliche geben sich die Stadträte eher zurückhaltend. Wegen Vandalismusgefahr und entsprechender Kostenfrage sei die Überdachung von Bänken im E-EinZ oder der Bau eines Pavillons am Klostersee schwierig umzusetzen. Auch beim Thema „Sicherheit durch mehr Beleuchtung in der Nacht“, verweist Proske auf die Polizei als Ansprechpartner für öffentliche Sicherheit.

Kleinere Anliegen zu erst

Der Stadtrat wolle sich jetzt erst einmal auf die kleineren Anliegen der Schüler konzentrieren: „Auch mit Kleinigkeiten kann man viel bewirken“, sagt 2. Bürgermeister Günter Obergrusberger.

Von Anna Liebelt

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.