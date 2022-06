Ebersberg: Auto durchbricht Hauseingang

Von: Josef Ametsbichler

Pkw Haus Ebersberg © Ametsbichler

Einen ungewöhnlichen Einsatz mit glücklicherweise glimpflichem Ausgang hatten Feuerwehr und Rettungsdienst am Freitagmittag in Ebersberg: Ein Pkw steckte in einem Hauseingang.

Ebersberg - Durch die Blümchen im offenen Kofferraum des Unfallwagens mutet die Szene besonders seltsam an: Am Freitagmittag, 17. Juni, gegen 13 Uhr finden zahlreiche alarmierte Rettungskräfte im Ebersberger Paulhuberweg ein Auto vor, das in einer Hauseinfahrt feststeckt. Das Wichtigste zuerst: nach Informationen der Polizei vor Ort hat sich die Fahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Unfallstelle am Katharinenhof in Ebersberg. © Stefan Roßmann

Vorwärtsgang und Rückwärtsgang verwechselt: Kleinwagen durchbricht Hauseingang

Offenbar hatte die ältere Frau am Steuer des Kleinwagens den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt, als sie vom Parkplatz des Praxishauses gegenüber dem Bauhof ausparken wollte. Statt auszuparken, durchbrach die Seniorin mit dem Fahrzeug einen schmalen Grünstreifen, räumte dabei ein Schild und etwas Begrünung ab und verkeilte ihr Auto in dem Hauseingang.

Der zerstörte Praxis-Eingang am Katharinenhof. © Stefan Roßmann

Großeinsatz endet für alle Beteiligten glimpflich

Durch das Lenkmanöver steckte das Fahrzeug so in dem durchbrochenen fest, das es zunächst bis zur Befreiung der Fahrerin dort verbleiben musste. Die Höhe des Sachschadens an dem Kleinwagen sowie dem Gebäude ist derzeit noch unklar.

Eine Vielzahl von Einsatzkräften des Rettungsdienstes samt Notarzt sowie der Feuerwehr und der Polizei eilten zu der Unfallstelle. Der ausgelöste Großeinsatz konnte nach kurzer Zeit heruntergestuft werden, da zum Glück niemand schwerer verletzt wurde. Welche Konsequenzen der Fahrerin drohen, ist nun Sache der weiteren Ermittlungen.

