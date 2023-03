„Verkehrsminister“ der Reichsbürger zu Geldstrafe verurteilt

Von: Robert Langer

Klares Urteil im Prozess vor dem Amtsgericht Ebersberg um Urkundenfälschung und illegalen Waffenbesitz. © Stefan Roßmann

Fast hätte die Richterin die Beteuerung des Angeklagten, er habe sich vom „Bundesstaat Bayern“ distanziert, positiv angerechnet. Doch in seinem Schlusswort wandte sich Reinhard F. an eine Besuchergruppe von Schülern im Gerichtssaal. Er predigte, dass Deutsche keinen Nachweis für ihre Staatsbürgerschaft hätten. Ein Personalausweis oder ein Reisepass reiche nicht.

Ebersberg/Pliening - „Wir sind staatenlos“, so Reinhard F.. Politiker, Richter oder andere Staatsbedienstete hätten ein gelbes Dokument. Reaktion des Staatsanwaltes: Das einzige gelbe Dokument, das er habe, sei sein Impfpass.

Das Urteil: 9100 Euro Geldstrafe

Das Urteil: 9100 Euro Geldstrafe für das Ex-Mitglied der Führungsebene des „Bundesstaates Bayern“. „Distanzierung gleich Null“, bescheinigte Richterin Vera Hörauf dem Angeklagten nach seiner Schlussaussage: „Reichsbürgertum in seiner Reinform.“

Reinhard F. hatte bei der Gruppe des „Bundesstaates Bayern“ in Pliening/Landsham einen „Führerschein“, einen „Heimatschein“ und ein „Staatsangehörigkeitszeugnis“ bestellt. Er schickte damit Briefe an Behörden und Fernsehsender, ohne Reaktion. Das war unstrittig. Reinhard F. sah in seiner Aktion eine Art Test. Er habe die Behörden aber nicht zu einer Prüfung aufgefordert, wurde ihm vor Gericht vorgehalten. Geprüft wurden am Richtertisch eine ganze Reihe von Beweismittel aus einer Aservatenkiste und aus Akten, laut Gutachten echten Dokumenten ähnlich. Dem Staatsanwalt galten die Aussagen des 62-Jährigen als Schutzbehauptungen.

Illegale Waffen gefunden

Reinhard F. gehörte in den Jahren 2016/2017 zur Führungseben des „Bundesstaates Bayern“. Er war quasi „Verkehrsminister“, will aber nie etwas unterschrieben haben. Sein Haus in Nürnberg wurde im Februar 2017 durchsucht. Gefunden wurden etwa ein Würgeholz (Nunchaku), ein Springmesser und ein Revolver. Alles illegale Waffen. Das eine sei ein Sportgerät aus seiner Kampfsportzeit mit offiziellen Wettkämpfen und 40 Jahre alt, verteidigte sich der Angeklagte. Das Messer habe im Werkzeugkasten gelegen und die Pistole gehöre ihm nicht. Sie sei nicht schussfähig gewesen. Seine eigenen, angemeldeten Waffen seien gepflegt. Die Pistole könnte jemand in der Garage abgelegt haben, so seine Anwältin.

Ausweise in Altdeutscher Schrift

Reinhard F. beteuerte zudem, er habe nie gesagt, dass die Ausweise in der BRD Geltung hätten. Die Dokumente seien zudem in altdeutscher Schrift geschrieben. „Das kann doch keiner lesen.“ Es sei kein Schaden entstanden.

Richterin Hörauf fand das alles wenig harmlos und verurteilte ihn wegen Urkundenfälschung und illegalen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe von 260 Tagessätzen a 35 Euro.

