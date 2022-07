Endlich wieder Ebersberger Wiesn

Am 12. August geht‘s los!

Von Michael Seeholzer schließen

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet vom 12. bis zum 22. August das Ebersberger Volksfest statt. Festwirt Martin Lohmeyer hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Ebersberg – Das Organisieren von großen Veranstaltungen hat ihm schon gefallen, da war er erst 16 Jahre alt. „Mein Vater hatte viel Geduld mit mir“, berichtet Martin Lohmeyer. Zum Festwirt von Ebersberg kam er trotzdem „wie die Jungfrau zum Kind“. Aber als er vor über zehn Jahren erfolgreich das Gautrachtenfest managte zu aller Zufriedenheit, fiel die Wahl schließlich auf ihn.

Festwirt Lohmeyer kann Volksfest

Lohmeyer hat längst bewiesen, dass er auch Volksfest kann und brachte ein paar neue Ideen ein. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause wird das Ebersberger Volksfest wieder vom 12. bis 22. August wie gewohnt stattfinden und wartet mit einigen Highlights auf.

Die Maß Bier kostet 10.30 Euro. Bei der Bierprobe, diesmal in Unterlaufing auf dem Lohmeyer-Anwesen, stellte der Festwirt das Programm vor. Sein Motto für die Ebersberger Wiesn: „Einen triffst du immer, und zwar ohne Absprache.“ Die Schausteller seien dieselben wie im Jahr 2019 und auch die Bedienungen haben ihm die Treue gehalten.

Traditioneller Auftakt: Standkonzert und Wiesneinzug

Los geht’s am Freitag, 12. August, um 18 Uhr mit einem großen Standkonzert am Marienplatz. Um 18.30 Uhr geben die Böllerschützen den Startschuss für den Festzug, an dem auch Fahnenabordnungen und Kindergartenkinder teilnehmen. Am ersten Abend spielt die Glonner Musi.

Am Samstag, 13. August, sorgt die Ebersberger Zeitung mit einem Schafkopfrennen für einen ersten Veranstaltungshöhepunkt. Los gehts um 13.30 Uhr, Anmeldung ist bereits ab 12.30 Uhr. Von 17 bis 18 Uhr haben die Familien Vorfahrt auf dem Fuhrpark. Jede Fahrt kostet nur einen Euro. Am Abend spielt die Harthauser Musi.

Wegen Corona amtiert Wiesnmadl Anna schon seit drei Jahren

Am Sonntag, 14. August, findet um 10 Uhr auf dem Festgelände ein ökumenischer Gottesdienst statt feierlich umrahmt von der Stadtkapelle Ebersberg mit der Schubertmesse. Und weil am Montag Feiertag ist, können die Besucher am Abend zu den Klängen der „Moosner“ länger sitzen bleiben. Am Montag, Maria Himmelfahrt, wird ab 19 Uhr ein neues Volksfestmadl gekürt. Für die musikalische Begleitung sorgen dabei die Burschen von „Innblech“.

Weil zwei Jahre keine Wahl stattfinden konnte, hatte Anna Huber drei Jahre die Regentschaft inne. „Das musst du auch erst einmal schaffen“, meinte sie bei der Bierprobe.

Dienstag, 16. August, ist ab 12 Uhr Tag der Senioren. Im Fuhrpark gibt es ab 13 Uhr ermäßigte Preise für die Kinder, für die richtigen Klänge sorgt am Nachmittag die „Eichhofner Dorfmusik“. Am Abend gibt es die Maß Bier zum Preis von einem Pfiff. Es spielt die Emmeringer Musi auf.

Schützenkönig wird proklamiert

Am Mittwoch, 17. August, ist ab 19 Uhr die Proklamation des Volksfest-Schützenkönigs. Am Donnerstag, 18. August, startet um 21.45 Uhr das musikalisch gestaltete Brillant-Feuerwerk. „Das ist für uns eine Werbeveranstaltung“, sagt Festwirt Lohmeyer, „weil man es schon von der Weite sieht.“ Die Wartezeit am Abend verkürzt die Glonner Musi.

Am Freitag, 19. August, ist ab 19 Uhr Tag der Betriebe. Am Samstag, 20. August dürfen die Kartenspieler noch einmal ran beim großen Watt-Turnier ab 13.30. Beim anschließenden Tag der Vereine am Abend gilt es wieder, herausfordernde Wettspiele zu meistern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Der zweite Sonntag des Volksfestes gehört am 21. August den Frühaufstehern. Ab sechs Uhr ist Flohmarkt auf dem Festgelände angesagt. Zum Frühschoppen ab 11 Uhr spielt die Eichhofner Dorfmusik auf, am Abend dann die Blech-Bagage. Den Abschluss bildet am Montag, 22. August, zuerst ein Familiennachmittag, bei dem die Kindergartenkinder vom Volksfestverein wieder ein Gutscheinheft bekommen. Und am Abend findet dann das Bauern- und Ehemaligentreffen statt, bei dem die Besucher das Gewicht von Haflingern erraten müssten. An allen Tagen ist Barbetrieb.

