Erneut für Wahlkampf nominiert: SPD-Kandidatin Doris Rauscher im Interview

Von: Armin Rösl

„Wir brauchen eine klügere Politik“: Doris Rauscher, 55, bewirbt sich erneut für die SPD um einen Sitz im Landtag. © Stefan Rossmann

Hoffnung auf Abwahl der CSU: Doris Rauscher geht für die SPD erneut ins Rennen um den Landtag.

Ebersberg – Doris Rauscher sitzt seit 2013 für die SPD im Landtag. Im nächsten Jahr wird sie erneut kandidieren. Gestern Abend wurde sie dafür von ihrer Partei nominiert. Wir sprachen mit der Ebersbergerin.

Frau Rauscher, auf Ihrer Internetseite schreiben Sie, dass auch im „eigentlich so wohlhabenden Landkreis Ebersberg Menschen in Not geraten und Unterstützung brauchen. Auch den ganz normalen Lebensstandard zu halten wird zunehmend schwieriger.“ Angesichts der aktuellen Krisen und dem bevorstehenden Winter mit hohen Energiepreisen: Was muss getan werden, damit sich jeder Mensch das Leben im Landkreis Ebersberg leisten und hier lebenswert leben kann?

Zum einen brauchen wir mit Blick auf Herbst und Winter auch ein bayerisches Entlastungspaket – auch der Freistaat verfügt noch über ausreichend finanzielle Spielräume, die nun genutzt werden müssen. Zum Beispiel in Form eines Winter-Wärme-Fonds zur Unterstützung von privaten Haushalten, Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen oder einen bayerischen Kinderzuschlag von 200 Euro pro Kind. Zum anderen muss die Staatsregierung endlich die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass sich die Menschen das Leben bei uns leisten können. Zum Beispiel durch gute Arbeit mit einer fairen Entlohnung für Männer und Frauen, einer stärkeren Tarifbindung der Unternehmen, einer guten sozialen Infrastruktur für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Zugang zu Bildung schon ab der Kita. Zentral wichtig wäre auch endlich mehr bezahlbarer Wohnraum – mit ihm steht und fällt die Frage, wie viel Geld im Monat übrig bleibt für Nebenkosten, Kleidung, Kultur- oder Freizeitangebote.

Sie fordern eine „klügere Politik“. Wie müsste diese aussehen?

Damit meine ich zum Beispiel, politische Entscheidungen nicht nach dem nächsten Wahltermin auszurichten, sondern Entscheidungen zu treffen, die langfristig sinnvoll sind. Jeden Euro können wir nur einmal ausgeben – da muss ich mich schon fragen, ob damit das teure Wahlgeschenk finanziert wird oder nicht doch besser die Weichen gestellt werden für eine vorausschauende Politik. Gerade in der Familien- und Sozialpolitik wäre das wichtig. Und: Politik muss die Menschen in den Blick nehmen und vor allem die Schwächsten einer Gesellschaft unterstützen. Nicht die lauteste Lobby sollte Gehör finden, sondern die, die es am meisten brauchen.

„Auch in Bayern kann man etwas bewegen, es dauert nur länger“.

Die Landtagswahl 2023 verspricht spannend zu werden – ist Bayern bereit für eine CSU, die künftig nicht mehr in der Regierung, sondern in der Opposition sitzt? Warum?

Zunächst einmal ist es immer ein großes Geschenk, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu bekommen - das sollte niemand als selbstverständlich ansehen. Demut ist für mich entsprechend eine wichtige Sache in der Politik – das schadet keiner Partei, sicherlich auch der CSU nicht. Gerade auch nach den Skandalen und Desastern der letzten Jahre wie der Maskenaffäre oder dem Debakel rund um die S-Bahn-Stammstrecke. Ich erlebe immer wieder großes Unverständnis, zum Teil auch Wut über diese Vorgänge und den Wunsch nach Veränderung. Dazu kommt: Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, die Kitas steuern auf den Kollaps zu, der Ausbau der Barrierefreiheit kommt nicht voran und bezahlbarer Wohnraum ist ein hart umkämpftes Gut. Hier hat es die CSU versäumt, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen und effektiv gegenzusteuern. Das merken die Menschen im eigenen Alltag – und viele sind nicht mehr bereit, das einfach so hinzunehmen. Auch deshalb ist die Zeit reif für einen Regierungswechsel.

Andererseits bekommt die SPD seit Jahrzehnten keinen Fuß in die Regierungstür in Bayern: Haben Sie sich für die falsche Partei entschieden, um tatsächlich etwas bewegen und verändern zu können?

Ich bin der SPD beigetreten, weil ich von ihren Werten und Zielen überzeugt bin. Für mich wäre es keine Option gewesen, einer Partei beizutreten, hinter der ich inhaltlich nicht stehen kann, zum Beispiel mit Blick auf das Frauenbild oder die Ansichten zum Thema Migration und Integration. In der SPD bin ich daher schon richtig. Und auch in Bayern kann man etwas bewegen – es dauert halt länger. Nur ein Beispiel: Ich habe mich 2014 für eine Reform der Erzieherausbildung eingesetzt, weil wir dringend mehr Erzieherinnen und Erzieher brauchen und die bisherige lange, unbezahlte Ausbildung nicht so attraktiv ist. Weil klar war, dass so ein Antrag nie die Zustimmung der Mehrheitsfraktion finden würde, habe ich einen Modellversuch gefordert – um mal auszuprobieren, ob das eine gute Idee sein könnte. Und siehe da, der Modellversuch war sehr erfolgreich, sodass er jetzt als reguläres Angebot der Erzieherausbildung angeboten wird und in die Fläche ging. Ein Puzzlestück gegen den Fachkräftemangel im Bereich Kita – darauf bin ich stolz!

„Die Menschheit entscheidet“

Apropos entscheiden: Sie sind 55 Jahre alt. In dem Alter denken viele Menschen an eine Veränderung, einen Neuanfang. Etwas machen, dass man schon immer tun wollte. Angenommen, Sie hätten die Möglichkeit, etwas komplett anderes machen zu können - mit der einzigen Vorgabe: keine Politik. Was wäre das?

Ich würde gerne in die Entwicklungshilfe gehen. Ich würde Kinderprojekte in Drittländern unterstützen, z.B. für Unicef, das UN-Kinderhilfswerk, tätig sein und mich für die Umsetzung der Kinderrechtskonvention und nachhaltige Entwicklung einsetzen.

Sie sind gelernte Erzieherin, Sie sind im Landtag Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie und Mitglied der Kinderkommission des Landtags. Erklären Sie in fünf einfachen Sätzen einem Kindergartenkind, was genau ein Mitglied des Landtags tut und warum es wichtig ist.

Als Politikerin arbeite ich an Regeln und Gesetzen, damit alle Menschen in Bayern gut zusammenleben können. Das ist ungefähr so, wie wenn Ihr in Eurer Kita eine Kinderkonferenz macht, um zu besprechen was ihr so alles machen wollt und wie ihr miteinander umgeht, ob ihr eine Rutschbahn oder doch lieber ein Klettergerüst kauft, ob die Schulanfänger eine Übernachtung in der Kita oder einen Ausflug machen sollen, ob ihr Laternen bastelt oder vielleicht lieber die vom letzten Jahr verwendet. Dann wird abgestimmt und die Mehrheit entscheidet. Außerdem helfe ich Menschen, wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn es etwas gibt, was ihnen sehr wichtig ist – dann versuche ich ihm Landtag eine Mehrheit dafür zu finden, damit zum Beispiel mehr Kindergärten gebaut werden oder mehr Züge fahren. Mir ist es wichtig, dass es allen Menschen gut geht, vor allem auch denen, die nicht so viel Geld haben oder sich schwer tun, weil sie zum Beispiel nicht so gut Deutsch sprechen können oder eine Krankheit haben, denn sie müssen die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben wie alle anderen auch!

