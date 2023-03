Waldmuseum: Comeback nach Großbrand - Brunnen-Schatz ist schon da

Von: Josef Ametsbichler

Das Alte erhalten... Förderkreis-Vorsitzender Hans Vollhardt begutachtet die brandversehrte Fassade des Jagerhäusls, die in dieser Form konserviert wurde. © Stefan Roßmann

Das Museum für Wald und Umwelt Ebersberg arbeitet nach dem verheerenden Großbrand weiter am Comeback – mit Unterstützung vom Förderkreis.

Ebersberg – Hannes Müller tippt mit den Fingern an eine anstrichweiße Säule. „Das wird eine Fichte“, sagt er dazu und dreht sich suchend in den leeren Raum. „Und hier kommt irgendwo eine Buche hin.“ Müller ist Chef des Museums Wald und Umwelt auf der Ebersberger Ludwigshöhe. Gerade steht er im Erdgeschoss, wo kommendes Jahr die Dauerausstellung wieder ihren Platz finden soll – darunter das Herzstück, die über 200 Jahre alte Holzbibliothek des Benediktinermönchs Candid Huber.

Großbrand im Waldmuseum Ebersberg wirkt bis heute nach

Noch beschränkt sich der Museumsbetrieb auf Veranstaltungen. Noch sind auch die restaurierten Räume im Keller und im Obergeschoss leer. Wer auf den Balkon des historischen Jagerhäusls tritt, dessen jahrhundertealte Fichtenbohlen ans Museum anschließen, sieht warum: Rußschwarz und flammenzerfressen ist dort ein Stück Fassade. Ein bewusst belassenes Mahnmal an den Großbrand vom 18. Dezember 2019. Das Feuer hat im Waldmuseum vieles wieder auf Anfang gesetzt.

Förderkreis unterstützt Wiedereinrichtung

Dass heute noch manchmal Rauchgeruch über dem Gebäude hängt, liegt an der Hackschnitzelheizung. Nun, in den restaurierten Räumen, ist Platz für Optimismus. „Es gibt keinen Schaden, der nicht etwas Gutes enthält“, sagt Rudolf Schierl, als er in den hellen Raum im ersten Stock tritt, wo seit der Renovierung die Fenster viel mehr Licht hereinlassen als zuvor. Schierl ist stellvertretender Vorsitzender des „Förderkreis für das Museum Wald und Umwelt“, eines von der Einrichtung unabhängigen Vereins, der sich die Unterstützung des Museums in die Satzung geschrieben hat – und noch einiges dazu.

Aus dem uralten Brunnen im Forst ins Museum: Historische Holz-Wasserleitungen

Davon gleich mehr, erst gilt es aber den neuesten Schatz des Hauses zu bewundern. Auf zwei Biertischen ruhen acht lange, runde Pakete. Die dicke Folienwicklung lässt das uralte Holz im Inneren nur erahnen. Es handelt sich um die Teile der Holzdeicheln, jahrhundertealter Wasserleitungen, die vergangenen Sommer ein Team von Spezialisten und Freiwilligen aus dem zwölf Meter tiefen, mittelalterlichen Brunnen im Ebersberger Forst geborgen hatte (wir berichteten). Vermutlich datieren die ausgehöhlten Holzstämme mit ihren Eisenmanschetten auf das 18. Jahrhundert. Zeitzeugen zum Anfassen, wie früher Grundwasser-Förderung im Ebersberger Forst bewerkstelligt wurde, als dort noch vereinzelt Menschen lebten und Tiere weideten.

Jahrhundertealt sind die Holzdeicheln aus dem mittelalterlichen Brunnen im Ebersberger Forst. Hannes Müller (2. v. re.), Leiter des Museums Wald und Umwelt, zeigt die zum Schutz in Folie verpackten Fundstücke Mitgliedern des Förderkreises: (v.li.) Norbert Neugebauer (Kassier), Helmut Stalla (Beisitzer), Rudolf Schierl (2. Vorstand). Nicht auf dem Bild: Vorsitzender Hans Vollhardt (siehe oben), die Beisitzer Jochen Carl, Hans Eder, Ursula Kunz und Anneliese Schlegl-Bechtold sowie die Kassenprüfer Jürgen Bethmann und Siegfried Kunz. © Stefan Roßmann

Das morsche Material muss dafür aufbereitet und konserviert werden, und das kostet. „So etwas kann der Förderkreis übernehmen“, sagt Hans Vollhardt. Der 84-jährige Altlandrat ist Vorsitzender des Vereins. „Anstoßen, gestalten, finanzieren“, umreißt er in drei Worten dessen Aufgaben. Dafür stehen dem Verein laut Vollhardt an die 15 000 Euro im Jahr zur Verfügung – aus Mitgliedsbeiträgen (zwölf Euro pro Jahr), Spenden und dem Erbe der umweltbewussten Ebersberger Gönnerin Paula Hettinger, deren Grundstück bis heute eine Erbpacht zugunsten des Förderkreises einbringe.

Förderkreis Museum Wald und Umwelt Ebersberg will Aufklärungsarbeit leisten

Mit diesem Geld kann der Verein nicht nur zuschießen, sondern auch selber tätig werden, führt Vize-Vorstand Schierl aus. Zentrales Ziel des Förderkreises Museum Wald und Umwelt ist, die Menschen in der Region für die teils drastischen Folgen des Klimawandels zu sensibilisieren. „Das haben viele immer noch nicht auf dem Schirm“, sagt Schierl.

Neues gestalten: Blick übers Dach des Waldmuseums nach Ebersberg. Bei der neuen Photovoltaik-Anlage war die Indach-Montage Denkmalschutz-Vorgabe. © Stefan Roßmann

Ihm schweben gleich mehrere Projekte vor. Gemeinsam mit der Hochschule Weihenstephan einen einschlägigen Forschungspreis auszuloben, zum Beispiel. Oder einen Baum unweit des Museums mit einer Vielzahl von Sensoren gewissermaßen zum Sprechen zu bringen – und so zu zeigen, was Hitzestress für einen Baum bedeutet, wie viel Wasser er verdunstet, welches Klima am Stamm und unter der Krone herrscht, und so weiter.

27 Ausstellungen und Veranstaltungen hat der Förderkreis seit seiner Gründung 2006 veranstaltet. Die Ausstellung „Das Klima ändert sich – Gletscher als Zeugen“ von 2006 schreit nach einer Neuauflage, findet Schierl. Mittlerweile geht die Wissenschaft davon aus, dass die Alpengletscher aufgrund des Klimawandels nicht mehr zu retten sind – wo besser über die Folgen reden, als in einem Museum, das auf einer Endmoräne steht, die ein Eiszeitgletscher übrig gelassen hat und die heute Ludwigshöhe heißt?

Wir müssen unsere Aufgaben neu sortieren“, sagt Hans Vollhardt über die Arbeit des Förderkreises nach dem Museumsbrand. Dazu gehört, dass sich der Verein am Wiederaufbau der Dauerausstellung beteiligt. Einmischen, auf die gute Art.

Waldmuseum: Das steht an

Der Förderkreis veranstaltet am Montag, 20. März, um 19 Uhr im alten kino Ebersberg einen Vortrag mit Prof. Annette Menzel vom Lehrstuhl Ökoklimatologie der Technischen Universität München bei freiem Eintritt unter dem Titel „Risiko Klimawandel für Mensch und Natur im Frühling“. Das Museum selbst arbeitet an seiner ersten Sonderausstellung seit dem Brand. Unter dem Titel „Die Jagd im Visier“ thematisiert diese von 1. April bis 8. Oktober Aufgaben und Vorurteile zum Thema Jagd. Kontakt zum Förderkreis: www.foek-ebe.de oder Tel. (0 80 92) 82 55 52.

