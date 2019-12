Drama in Ebersberg: Waldmuseum brennt lichterloh - Bürgermeister ringt mit den Tränen

Das Ebersberger Waldmuseum steht in Vollbrand. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Ein Verlust des Museums wäre dramatisch. Der Bürgermeister ringt um Fassung.

Im Waldmuseum in Ebersberg ist ein Brand ausgebrochen

Zahlreiche Feuerwehren kämpfen gegen das Feuer.

Das Museum gilt als Vorzeigeprojekt - ein Verlust wäre dramatisch.

Update Mittwoch, 18. Dezember, 22.12 Uhr: Der Ebersberger Bürgermeister Walter Brilmayer ist am Brandort. Das Ebersberger Waldmuseum lag ihm alle Jahre, die er in der Kreisstadt Rathauschef war, erkennbar besonders am Herzen. Viele Veranstaltungen begleitete er gerne persönlich. Jetzt muss er zusehen, wie die Flammen aus dem Gebäude schlagen. Die Löscharbeiten dauern an. Wir werden weiter berichten.

Waldmuseum brennt lichterloh - Bürgermeister ringt mit den Tränen - Fotos Zur Fotostrecke

Update Mittwoch, 18. Dezember 21.45 Uhr: Das Ebersberger Waldmuseum beherbergt wertvolle und weltweit einzigartige Exponate - unter anderem Exemplare aus der berühmten Holzbibliothek des Abtes Candid Huber. Wie vor Ort zu erfahren war, können diese Ausstellungsstücke vermutlich gerettet werden, weil sie durch eine Betondecke geschützt sind. Derzeit werden auch andere wertvolle Bücher unter schwerem Atemschutz von den Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet. Über die Brandursache kann zum momentanen Zeitpunkt nur gemutmaßt werden.

Update Mittwoch, 18. Dezember, 21.37 Uhr: Inzwischen sind zahlreiche Feuerwehren zu dem Brand des Waldmuseums Ebersberg ausgerückt. Die Einsatzkräfte versuchen, die aus dem Dach lodernden Flammen mittels Drehleitereinsatz zu bekämpfen.

Nach ersten Informationen ist das Feuer auf der Seite des Daches ausgebrochen, auf dem sich die Photovoltaikanlage befindet. Nähere Informationen gab es derzeit noch nicht. Das gesamte Gebäude ist durch den Brand gefährdet, weil es in Holzbauweise erstellt ist.

Brand in Ebersberger Waldmuseum: Schlimmer Verlust für Kreisstadt droht

Das Waldmuseum Ebersberg hatte in der Vergangenheit immer wieder mit interessanten Denkanstößen über Umweltproblematiken auf sich aufmerksam gemacht. Sollte es bei dem Brand vernichtet werden, wäre das ein schlimmer Verlust für die Kreisstadt.

Erstmeldung von Mittwoch 18. Dezember, 20.54 uhr

Ebersberg - Das Waldmuseum Ebersberg, ein Holzbau, der über viele Jahre wegen seiner interessanten Ausstellungen Tausende von Besuchern anlockte, steht in Flammen. Nähere Informationen dazu gibt es derzeit noch nicht. Das Waldmuseum ist seit vielen Jahren ein Vorzeigeprojekt der Kreisstadt Ebersberg. Unzähligen Gästen wurde hier das Ökosystem Wald erläutert, es fanden interessante Diskussionen und auch Erlebniskurse für Kinder statt.

