Wegen Fahrerflucht vor Gericht: Wirrwarr-Freispruch für Lkw-Fahrer

3000 Euro teurer Kratzer

Im Ebersberger Amtsgericht musste sich ein Lastwagenfahrer verantworten, weil er angeblich ein Auto angefahren hatte. Doch im Prozess gab es einiges Durcheinander.

Vaterstetten – Immer wieder haben große Lieferfahrzeuge Probleme mit der engen Ausfahrt bei einer Firma in Weißenfeld (Gemeinde Vaterstetten). Nun wurde vergangenes Jahr der daneben geparkte Dodge eines Anwohners von einem der Fahrzeuge an Motorhaube und Kotflügel zerkratzt, Gesamtschaden fast 3000 Euro. Ohne Kontaktdaten zu hinterlassen, war der Verursacher davongefahren. Darum fand sich nun ein polnischer Lkw-Fahrer vor dem Ebersberger Amtsgericht wegen Fahrerflucht wieder.

Der Angeklagte gab zu, dass er an besagtem Tag mit seinem schwarzen Lkw bei der Firma war. An die exakte Uhrzeit könne er sich nicht mehr erinnern, damals beim Hinausfahren sei ihm jedoch nichts aufgefallen.

Rätsel um Farbe des Lkw

Immer wieder könne sie beobachten, dass die Lieferwagen Probleme hätten, erklärte eine Anwohnerin als Zeugin. Es komme regelmäßig vor, dass an der Ausfahrt hin und her rangiert werde. Auch an besagtem Tag habe ein Lkw mehrere Versuche gebraucht, dementsprechend aggressiv habe der Fahrer gewirkt, auf dessen Beschreibung der Angeklagte ungefähr passte. Als er dann hinausfuhr, habe sie gesehen, wie der Lkw gegen das geparkte Auto kam und es nach hinten schob. Sofort gab sie dem Besitzer Bescheid.

Kompliziert wurde es im Gerichtssaal bei den Details: Laut Aussage der Zeugin war der Laster rot, das Kennzeichen zu „100 Prozent“ polnisch oder österreichisch, hieß es noch im Polizeibericht. Nun im Gerichtssaal sei es laut ihr rumänisch oder bulgarisch gewesen. Ob der Vorfall um 8.30, 9 oder erst 10.30 Uhr stattfand, wisse sie nicht mehr sicher.

Autobesitzer wartet immer noch auf Entschädigung

Ein weiterer Nachbar als Zeuge konnte ebenfalls wenig weiterhelfen. Er habe im Bad beim Rasieren gegen 9 Uhr einen roten Lkw durchs Fenster gesehen und später Kratzer an dem Auto bemerkt und den Besitzer informiert. Die Lackspuren an den Kratzern: anthrazit.

„Ich habe bis jetzt noch keinen Cent bekommen“, klagte daraufhin der Besitzer des beschädigten Autos dem Gericht, einen Teil habe er zumindest selbst schon reparieren können. Ihm persönlich habe die Firma, nachdem er den Vorfall der Polizei gemeldet hatte, keinerlei Auskunft geben wollen.

Polizei widerspricht sich in Berichten selbst

Die Polizei widerspricht sich in ihren Berichten bei den angegebenen Uhrzeiten mehrmals selbst, war dem Gericht beim Sichten der Akten aufgefallen. So ganz konnten die geladenen Beamten die Schwankungen um ein bis zwei Stunden hin und her auch nicht erklären. Bei der Firma hieß es laut Polizei, dass an besagtem Vormittag nur eine Lieferung angekommen war. Die Firma verwies die Beamten an die Logistik-Firma, bei welcher der Angeklagte angestellt war.

Ein Administrator des Unternehmens stellte daraufhin im Gericht klar, dass alle Fahrzeuge der Firma schwarz seien, rot käme gar nicht vor. Wirklich schlauer wurde auch mit seiner Hilfe das Gericht aus dem Fahrtenbuch nicht, da es erneut ein Wirrwarr um die Uhrzeiten gab.

Freispruch nach verwirrendem Prozess

Ein Mitarbeiter der Weißenfelder Firma machte schließlich das Durcheinander perfekt, indem er erklärte, dass lediglich die von ihnen beladenen Lieferwagen mit Uhrzeit vermerkt werden, bei Lieferungen dagegen gäbe es lediglich die Lieferscheine mit Datum, abgeheftet in den einzelnen Ordnern der etwa 300 Logistikfirmen.

„Je mehr man forscht, umso verwirrender wird es“, fand schließlich auch Richterin Vera Hörauf. Mit „Da passt einiges nicht zusammen“, sprach sie den Angeklagten schließlich frei.

