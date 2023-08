Nach Opferschützer-Kritik: Landrat verspricht Frauenhaus im Landkreis Ebersberg bis 2024

Von: Josef Ametsbichler

Eine Frau sitzt in einem Frauenhaus auf einem Bett. (Symbolbild) © Maja Hitij/dpa/Archivbild

Endlich ein Frauenhaus für den Landkreis Ebersberg fordert der Weiße Ring. Der Landrat verspricht Eröffnung 2024 und vermeldet Fortschritte.

Landkreis – Leicht verschnupft reagiert Landrat Robert Niedergesäß (CSU) auf Kritik am Ebersberger Kreistag durch die Opferhilfsorganisation Weißer Ring. In einem Offenen Brief hatte der örtliche Außenstellenleiter Martin Ache gemahnt, den Beschluss zum Bau eines Frauenhauses im Landkreis von 2019 umzusetzen. Opfern häuslicher Gewalt fehle eine Zuflucht vor Ort.

In einer Reaktion moniert der Landrat, dass dieser Offene Brief dem Landratsamt bis zum Donnerstag nicht vorgelegen sei. „Ich verstehe die Sorge von Herrn Ache, was die dringende Notwendigkeit des geplanten Frauenhauses betrifft“, lässt sich Niedergesäß in einer Mitteilung zitieren. Der Landrat hätte sich demnach einen direkten Kontakt gewünscht, um Fortschritte zu vermelden.

Sensibles Thema: Landrat verweist auf Geheimhaltung und gibt Terminversprechen ab

„Das geplante Frauenhaus wird 2024 eröffnet“, heißt es in der Überschrift von Niedergesäß’ Mitteilung. Und im Text etwas zurückhaltender: „Aktuell gehen wir sehr zuversichtlich davon aus, dass wir das Frauenhaus im Landkreis Ebersberg im kommenden Jahr eröffnen können.“

Mit Blick auf die Betroffenen, deren Schutz im Vordergrund stehe, müsse die Planung in nichtöffentlichen Sitzungen behandelt werden, führt der Landrat weiter aus. „Ich bitte daher alle Beteiligten und auch die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, wenn wir uns bei diesem sensiblen Thema öffentlich bedeckt halten müssen.“

Finanzierung und Standort gesichert

Allerdings habe der Kreistag per einstimmigem Beschluss im Juli die Finanzierung der Einrichtung gesichert und den (geheimen) Standort genehmigt, bei dem sich die Suche hingezogen habe. Nun gelte es, einen Träger zu finden. Die Suche solle im Herbst starten. Niedergesäß: „Wir werden alles dafür tun, dass die Betroffenen bei uns den Schutz und die Unterstützung finden, die sie brauchen.“

Martin Ache vom Weißen Ring dazu: „Ich freue mich über das Versprechen und werde die Entwicklungen genau beobachten. Das Schreiben sei nicht ans Landratsamt, sondern an die Partei-Fraktionen gerichtet gewesen, um dem Anliegen Nachdruck zu verleihen.

