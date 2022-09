Entscheidung gefallen: So nah könnten bald Windräder an die Kreisstadt rücken

Von: Peter Kees

(Noch) das einzige im Kreis: Das Windrad in Hamberg. © PETER KEES

245 Meter hoch, die Rotoren 160 Meter lang: Ebersberg plant bei Windkraft mit geringstmöglichem Abstand zu Wohnbau.

Ebersberg – Man ist sich einig: in Ebersberg müssen Windräder gebaut werden. So der allgemeine Konsens im technischen Ausschuss der Kreisstadt vergangenen Dienstag. Nur wie viele und wo? Seit Ende August gibt es ein sogenanntes „Gesamträumliches Konzept Windkraft Ebersberg“, vorgestellt vom Stadtplanungs- und Landschaftsarchitekten-Büro TB Markert aus Nürnberg, über das die Fraktionen beraten konnten.

Die Fachleute hatten vier Varianten – mit unterschiedlichen Abständen zu den Siedlungsflächen – für den möglichen Bau von Windrädern ausgearbeitet, diese zwischenzeitlich an die aktuelle Gesetzeslage angepasst. 245 Meter hoch sollen demnach die Windräder in Ebersberg werden, die Länge der Rotoren soll 160 Meter betragen. Bei der liberalsten Variante gehen die Planer von einem Abstand von 410 Meter (2H-Regel) zum Siedlungsbau aus.

Theoretisch bis zu 34 Windräder möglich

Konkrete Flächen für Windräder sind freilich noch nicht bestimmt. Die muss der Stadtrat festlegen. Erster anstehender Beschluss: man muss sich für eine der vier vorgestellten Varianten entscheiden. Die Planer übrigens sehen prinzipiell ein großes Potential für Windkraft in Ebersberg. Rein rechnerisch seien auf dem Gebiet der Stadt bis zu 34 Windräder vorstellbar, führen sie aus. Bei größeren Abständen zur Besiedlung schrumpfe diese Anzahl auf etwa 15 mögliche Standorte.

Doch diese Zahlen, so betonte Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos), bestärkt durch den Energiemanager der Stadt, Christian Siebel, seien nichts weiter als Theorie, die lediglich ein Gefühl für die Möglichkeiten, die es gäbe vermitteln soll. In der Realität, so der Bürgermeister weiter, könne man froh sein, wenn es gelängte drei oder vier Windräder zu errichten. Themen wie Artenschutz, Schattenwurf, Eigentum der Flächen usw. müssten ohnehin erst abgeklärt werden.

Elementare Kritik an Regierung

Stadträtin Susanne Schmidberger (Die Grünen) distanzierte sich von diesem Zahlenspiel: „Die Stadt Ebersberg benötigt derzeit etwa 50 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr, acht Windräder könnten diesen Energiebedarf decken.“ So ihre Rechnung. Stadtrat Martin Schechner (CSU) wurde grundsätzlich: „Wir müssen das lösen, was die oben verbocken.“ Meinte damit die Politik der Regierung in den letzten 20 Jahren und bekam prompt den Applaus der Runde. Photovoltaik-Anlagen würden nach 20 Jahren abgeschalten, obwohl sie noch funktionierten, Biogas-Anlagen ebenso. „Bei uns in Deutschland läuft etwas falsch.“

Trotz dieser elementaren Kritik zeichnete sich im Laufe der Diskussion schnell eine deutliche Mehrheit für die offenste aller Varianten ab, für die mit dem kleinsten Abstand zur Wohnbebauung. „Damit haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten,“ betonte Schechner.

Entschluss für offenste Variante

Einzig Gerd Otter (Pro Ebersberg), der zunächst auf die zu erwartende Dynamik der nächsten Jahre hinwies – in fünf oder zehn Jahren werde sich viel in Sachen Windenergie entwickeln, die Menschen würden anders darüber denken – wollte die Abstimmung vertagen. „Es geht um unsere Heimat, um die Endmoränenlandschaft, darum unsere Lebensqualität zu erhalten.“ Klar sei er für Windkraft, doch müsse man sich über all das erst noch mehr Gedanken machen, ehe man entscheide.

Das Argument, weiterdiskutieren könne man endlos, überzeugte offensichtlich alle. Mit einer Gegenstimme entschied sich der Ausschuss schließlich für die offenste aller Variante, für die mit einem Abstand von 2H von Haus zum Rotorblatt. Nun können eher mehr als weniger Windräder in Ebersberg gebaut werden. Die 10H-Regel bzw. ein Mindestabstand von 1000 Metern gilt für Kommunen übrigens nicht. Kommunen durften schon immer unterhalb der vom Staat festgesetzten Grenzen bauen, erklärt der Energiemanager der Stadt auf Nachfrage.

