Ebersberg: Hier könnten die Windräder stehen

Von: Peter Kees

Wo sollen in Ebersberg Windräder stehen. Keine leichte Entscheidung für die Stadträte. © dpa

Ebersberg will Gas geben bei der Nutzung erneuerbarer Energien. Windräder müssen her. Doch wo sollen sie stehen? Eine Richtung deutet sich an.

Ebersberg – 565 Hektar, 13 Prozent der Stadtfläche stehen in Ebersberg prinzipiell für Windkraftnutzung zur Verfügung. Das haben die von der Stadt Ebersberg beauftragten Stadtplaner und Landschaftsarchitekten aus Nürnberg im Rahmen der Potenzialerhebung ermittelt.

Vorangegangen war die Entscheidung der Stadträte, aus den von den Planern vorgeschlagenen Optionen die Variante mit den im Vergleich besten Abständen weiter zu verfolgen (900 m zu reinen Wohngebieten und 600 m zu allgemeinen Wohngebieten).

Planer sehen Möglichkeiten in drei Gebieten

Möglichkeiten für Windräder sehen die Planer nun in drei Bereichen: im Südosten der Stadt, zwischen den Ortsteilen Rinding, Englmeng, Traxl und Pollmoos (Bereich A), im Ebersberger Norden/ Ebersberger Forst (Bereich B) und im Südwesten der Stadt, nördlich und südlich der B 304 (Bereich C).

Da auch das Landschaftsbild berücksichtigt werden soll – gerade den Bereich um den Egglburger See gilt es zu schützen –, haben sich die Stadträte nun dafür ausgesprochen, die Bereiche A (Ebersberg Süd-Ost) und B (Ebersberg Nord) für die Umsetzung von Windkraftprojekten vorrangig in den Blick zu nehmen.

Nur wenn sich diese Flächen aufgrund derzeit „nicht absehbarer widerstreitender Belange“ nicht für eine Windkraftnutzung eignen oder die Flächen nicht ausreichen, sollen auch die Flächen C (Ebersberg Südwest) für Windkraftanlagen in Betracht gezogen werden.

Flächen werden an Planungsverband gemeldet

Nächster Schritt: gemäß der beschlossenen Priorität sollen nun die geeigneten Windenergieflächen an den Regionalen Planungsverband gemeldet werden. Er hat hat die Aufgabe übernommen, dem Bund entsprechende Flächen zu melden.

Die von einigen Stadträten formulierte Sorge, dass diese Flächen dann womöglich nicht mehr anderweitig „beplanbar“ seien, ist nach Auskunft der Planer unbegründet.

