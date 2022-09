Inflation und steigende Preise: So steht es um den Ebersberger Wochenmarkt

Teurere Lebensmittel

Fast jeden Mittwoch bieten die Händler in Ebersberg ihre Waren feil. Doch auch ihnen machen die Preiserhöhungen zu schaffen - eine Zwischenbilanz.

Ebersberg – Da staunte Sebastian Gommlich beim Einkauf der Zutaten für seine Pizza und andere Verköstigungen nicht schlecht: Gleich mehrmals waren die Lebensmittelpreise über 100 Prozent gestiegen. „Es ist seit Jahresbeginn brutal“, fasst der Foodtruckbesitzer zusammen.

Die ständig steigenden Kosten an seine Kunden am Ebersberger Wochenmarkt weiterzugeben, sei kaum zumutbar, erklärt Gommlich und schwingt den Pizzateig. Hier und da habe er zwar die Preise um zehn Prozent mal angehoben, eins zu eins sei das jedoch „nicht möglich“, sagt der Koch und klatscht den Teig wieder auf das Brett.

Dickes Lob von Pizzabäcker Gommlich an die Marktkunden

+ Caterer mit „dem kleinsten Foodtruck der Welt“: Sebastian Gommlich. © Stefan Roßmann

Seiner Kundschaft scheint die Erhöhung bisher wenig auszumachen: Gleich sechs Personen warten vor ihm in der Schlange auf ein warmes Mittagsmenü. „Das Ebersberger Klientel ist sehr qualitätsbewusst“, weiß Gommlich und fügt ein „dickes Lob“ an seine Marktkunden hinzu. Dass bei überall steigenden Preisen die Menschen irgendwo sparen müssten, sei auch ihm bewusst, „aber beim sich Gönnen machen sie wohl keine Abstriche“, so sein bisheriges Fazit.

Obst- und Gemüsehändler Stockinger sorgt sich eher um den Winter

+ Macht eine kleine Pause im Cockpit: Obst- und Gemüsehändler Kevin Stockinger. © Stefan Roßmann

Auch bei Obst und Gemüsehändler Kevin Stockinger, der sich gerade eine kurze Verschnaufpause im Fahrercockpit gönnt, ist der Kundenansturm „bisher gleichbleibend.“ Etwa um 20 Prozent musste er mit seinen Preisen hochgehen. Wobei die Steigerungen letzten Winter erheblich höher waren, als Obst und Gemüse aus Holland oder Italien importiert werden mussten, stellt er klar.

Jetzt im Sommer, wo wieder regionale Waren verkauft werden können, steigen die Preise weit weniger. „Die Leute bei uns wissen ja, was gerade los ist“, sagt Stockinger und zwinkert verschlafen.

Bäckereizutaten könnten zur Weihnachtszeit teuer werden

+ Bäckerei-Fachverkäufer und „Marktstandler“ Konrad Schäfer ist gespannt auf die Weihnachtszeit. © Stefan Roßmann

„Ich habe das Gefühl es werden weniger Leute, aber ich könnte es jetzt an nichts festmachen“, heißt es ein paar Meter weiter bei Bäckerei-Fachverkäufer und „Marktstandler“ Konrad Schäfer. Ob das an der Inflation oder der Urlaubszeit liege, könne er nicht abschätzen. Auch er musste die Preise seiner Backwaren bereits zwei mal erhöhen. Allem voran Milch und Butter seien dabei die stärksten Kostentreiber, erklärt er.

„Bisher bin ich noch ganz gut verschont geblieben, aber im Winter zur Weihnachtszeit gehen die Preise dann bestimmt wieder rauf“, so seine Vermutung. Schließlich bringt der November den Bedarf nach Weihnachtsgebäck und damit nach mehr und teureren Backzutaten mit sich. Jetzt muss er aber weiterarbeiten.

Käsehändler ist sich klar: Erst nach der Wiesn geht es bergauf

+ Roland Ober, bekannt als „Käseober“ hofft auf bessere Geschäfte nach dem Oktoberfest. © Stefan Roßmann

Laut Roland Ober, auf dem Markt bekannt als „Käseober“, sei der September generell für Marktstände eine schlechte Zeit: „Erst wenn die Wiesn vorbei ist geht es wieder los“, so seine Erfahrung. Schließlich seien viele noch im Urlaub oder in den Ferien. Zudem bräuchten diverse Familien, um den Nachwuchs für den Schulanfang einzudecken ein „Schweinegeld“, da brauche es nicht einmal steigende Preise für weniger Käse-Kunden.

Von einem gravierenden Kostenanstieg wegen der steigenden Gaspreise ist der Käseober fürs erste „nicht so betroffen.“ Schließlich bezieht Ober viele seiner Produkte aus Frankreich – „Und die heizen da wenig mit Gas.“ Gleichzeitig zeigt ihm die anhaltende Kundentreue: „Die gehen lieber auf den Markt, um gut zu essen, als ein schickes Auto vor der Tür zu haben. Und die Leute haben gelernt einfacher mit weniger zurecht zu kommen.“

