Schon vor der Einweihung bezogen: Riesenansturm auf Klinik-Personalwohnungen

Von: Raffael Scherer

Von außen: Auf den nachhaltigen Holzmodulbau sollen noch PV-Anlagen kommen. © Stefan Roßmann

300 Euro Miete im Monat: Neubau eingeweiht mit mehr bezahlbaren Wohnraum für Pflegepersonal der Ebersberger Kreisklinik.

Ebersberg – Am 9. September schrieb Stefan Huber, Geschäftsführer der Ebersberger Kreisklinik, intern für sein Pflegepersonal Wohnungen mit 8,50 Euro Quadratmetermiete (kalt) aus: „Die waren sofort weg“, erinnert er sich. Noch am selben Tag zogen 19 Mitarbeiter in die 30 bis 33 Quadratmeter-Wohnungen des Neubaus neben der Klinik ein. Voll möbliert für fast 300 Euro im Monat, nur die Bettwäsche mussten die Bewohner selbst mitnehmen, witzelt Huber.

Doch dieser Ansturm machte ihm erneut klar: „Das zeigt mal wieder, wie hoch die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist. Die schönsten Räumlichkeiten und die besten, neusten Geräte helfen einem eben nichts, wenn einem die Mitarbeiter fehlen.“ Umso mehr freue es ihn, dass nun am Montagmittag das Projekt der Wohnbaugesellschaft Ebersberg mit insgesamt 22 Wohnungen eingeweiht werden konnte.

Über 50 weitere Wohnungen sollen folgen

Von innen: Zwei Zimmer, Küche, Bad – fehlen nur noch Bett und Regale. © STEFAN ROSSMANN

„Alle guten Dinge sind drei“, bestätigte dort auch Landrat Robert Niedergesäß (CSU). Denn nach den ersten beiden Mietbauten in Grafing und Moosach ist damit nun das dritte Wohngebäude des Kommunalunternehmens im Ebersberger Raum fertiggestellt. Insgesamt biete der Landkreis damit derzeit 50 bezahlbare Wohnungen – 2023 sollen laut Niedergesäß und Huber sogar nochmal 50 bis 60 weitere in Ebersberg dazukommen, auch in Anzing ist ein Bau für 2023 geplant, das Belegungsrecht liegt je bei der Kommune.

Die Allgäuer Firma Geiger wurde im November 2021 mit dem Ebersberger Personalwohn-Projekt beauftragt, im Januar folgte der Spatenstich, im Mai das Richtfest. Insgesamt kostete der Neubau laut Landrat 3,1 Millionen. Etwa 64 Prozent seien durch staatliche Förderungen finanziert, der Rest läuft auf Kredit mit Niedrigzinsen. Die Wohnbaugesellschaft hat als Vermieter einen einzigen Mietvertrag mit der Kreisklinik, diese vergibt wiederum selbst die Wohnungen intern.

