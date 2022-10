Komplett autofrei: 95 neue Wohnungen für Ebersberg

Von: Peter Kees

Teilen

Auf dieser bisher unbebauten Wiese „Im Augrund“ soll das Wohnquartier entstehen. © Stefan Rossmann

Kreisstadt bringt Großprojekt „Im Augrund“ auf den Weg. Seit dem ersten Entwurf hat sich einiges getan.

Ebersberg – Fast 100 neue Wohnungen für Ebersberg, die dringend benötigt werden: Südlich der Straße „Im Augrund“ soll gebaut werden. Mehrere Architekturbüros waren in der Vergangenheit beauftragt, Lösungsvorschläge für das Areal zu erarbeiten. Eine Jury hatte sich im Frühjahr aus den eingegangenen Vorschlägen für das Resultat des Münchner Büros „Zeitler + Blaimberger Architekten und Stadtplaner“ mit der Münchner Landschaftsarchitekten „Brandhoff Voß“ entschieden.

Deren städtebaulicher Entwurf ist nun überarbeitet worden, weil die Jury gewisse Verbesserungswünsche hatte. im Technischen Ausschuss wurde der überarbeitete Entwurf nun vorgestellt, er stieß auf breite Zustimmung.

Von 77 auf 95 Wohnungen aufgestockt

In erster Linie ging es um die angedachten Nebengebäude auf der Nordseite des Planungsgebietes, die der Jury im ursprünglichen Entwurf nicht gefielen. Nun sind sie in die Wohngebäude integriert, die wiederum etwas verlängert wurden, was auch zur Folge hat, dass im Augrund mehr Wohnungen entstehen werden als ursprünglich geplant. Sprach man einst von 77 Wohnungen, so sind es nun 95, 67 davon frei finanziert, 22 gefördert.

Die damit gestiegene Zahl an notwendigen KfZ-Stellplätzen will man zum Großteil in einer Tiefgarage unterbringen, die nun zwar „nicht schöner aber größer“ werde, wie der Planer den Räten erklärte. Sie soll eingeschossig bleiben, schon aus rein wirtschaftlichen Überlegungen. Geplant sind insgesamt 136 Stellplätze, 112 davon sollen in der Tiefgarage untergebracht werden.

Grüne Mitte samt Pavillon

Das Quartier selbst soll autofrei sein. Geplant ist auch eine „grüne Mitte“, ein Quartiersplatz mit Pavillon auf der Westseite der sieben Gebäude. Außerdem legt man großen Wert auf ein gutes Regenwassermanagement mit oberirdischer Führung des überschüssigen Dachwassers, auf Dachbegrünung und auf Nachhaltigkeit. Eine zentrale Holzpelletsanlage sowie eine Photovoltaikanlage sollen das Quartier zukünftig beheizen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.