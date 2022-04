Neue Wohnungen im Ebersberger Südwesten

So sieht der Entwurf aus, auf den sich die Jury verständigt hat. Sieben dreigeschossige Häuserzeilen. © pke

Ebersberg braucht dringend Wohnungen. Im Südwesten der Stadt sollen bis zu 80 entstehen. Die Stadträte einigten sich jetzt auf einen Bebauungsvorschlag, der zuvor von einer Jury unter mehreren Einsendungen ausgewählt worden war.

Ebersberg – Von einer Mehrfachbeauftragung spricht man – im Gegensatz zu einem Architektur-Wettbewerb –, wenn eine Kommune mehrere Architekturbüros beauftragt, Lösungsvorschläge für ein größeres Bauvorhaben zu erarbeiten. Im Falle des geplanten Wohnbaugebietes südlich der Straße „Im Augrund“ hatte der Technische Ausschuss des Ebersberger Stadtrats eine solche beschlossen.

Südlich der Straße „Im Augrund“, zwischen bestehender Bebauung und Bahngleis, soll ein neues Wohngebiet entstehen. Die Planung läuft. © Google Maps

Fünf Architekturbüros waren eingeladen, ihre Vorschläge zur Entwicklung des Gebietes einzureichen. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses wurde nun das Ergebnis dieser Ausschreibung vorgestellt. Eine Jury bestehend aus Bürgermeister Ulrich Proske, den Stadträten Martin Schechner (CSU), Gerd Otter (Pro Ebersberg), Christoph Münch (SPD) und Jürgen Friedrichs (Grüne), sowie Rainer Bargenda als Vertreter des Investors, der Architekten Melanie Wenderlein und Rainer Hofmann sowie der Landschaftsarchitektin Elke Berger hatte sich für einen Entwurf aus den fünf Einreichungen entschieden.

Der unspektakulärste Vorschlag macht das Rennen

„Zwei Vorschläge fielen sofort raus,“ berichtete Jury-Vorsitzender Rainer Hofmann. Aus den restlichen drei habe man schließlich die Lösung des Münchner Büros „Zeitler + Blaimberger Architekten und Stadtplaner“ mit der Münchner Landschaftsarchitekten „Brandhoff Voß“ gewählt. Hofmann sprach vom unspektakulärsten Vorschlag, der allerdings gut zu einer Stadteingangssituation passe, sähe man am Stadtrand doch weniger das Spektakel.

Sieben dreigeschossige Häuserzeilen

Sieben dreigeschossige Häuserzeilen als Holzständerbauten sind vorgesehen, die südlich leicht gedreht sind und an der Schnittstelle zu einem länglichen dreieckigen Binnenraum führen. „Die Arbeit besticht durch ihre Einfachheit,“ heißt es in der Jurybegründung, weiter: „Es entsteht ein feines, einfaches Gerüst an privaten Erschließungswegen, die alle auf dem kommunalen Binnenraum münden. Geschickt wird dieser sich nach Westen öffnende Raum am Ende mit einem kleinen Gemeinschaftshaus gefasst, genau an der Stelle an der sich nach Süden eine grüne Freifläche mit Alpenblick öffnet.“ Trotz Zuschlag, die Jury hatte auch kritische Anmerkungen – etwa, dass die grüne Mitte mit attraktiven Angeboten ausgestattet werden müsse oder dass auf der Nordseite die Bebauung noch räumlich und wirtschaftlich optimiert werden könnte.

Der Technische Ausschuss jedenfalls stimmte der Juryentscheidung einstimmig zu. Das ausgewählte Büro wird damit beauftragt, seinen städtebaulichen Entwurf unter Berücksichtigung der Maßgaben der Jury weiter auszuarbeiten. Etwa in einem Jahr, so Bürgermeister Ulrich Proske zum weiteren Prozedere, „könnte alles durch sein.“

Im Sommer 2020 hatte sich der Technische Ausschuss auf die „Mehrfachbeauftragung“ verständigt. Damals war von 80 Wohnungen die Rede, die auf dem Areal am südwestlichen Rand der Kreisstadt entstehen könnten, 25 davon als sozialer Wohnungsbau. Die Fläche ist rund 9500 Quadratmeter groß.

