Wuchtiges Zeichen für den Frieden: Über 2000 Menschen bei Lichterkette für Ukraine in Ebersberg

Von: Josef Ametsbichler, Michael Acker

Zu einer Lichterkette für Frieden in der Ukraine hatten Schulen und Jugendorganisationen in und um Ebersberg aufgerufen. Es kamen viel mehr Menschen als erwartet.

Ebersberg - Nach dem Läuten der Kirchenglocken um 18 Uhr haben über 2000 Schülerinnen und Schüler aus Ebersberg und der Umgebung am Freitagabend mit einer halbstündigen Menschenkette in der Ebersberger Innenstadt für Frieden in der Ukraine demonstriert.

Organisiert hatten die Aktion Diana Kühnlein und Stephanie Scharfenberg, Religionslehrerinnen an der Ebersberger Grund- und Mittel- bzw. der Realschule. Beteiligt waren zudem etwa das Gymnasium Kirchseeon, die Feuerwehr Ebersberg und die Schulen aus dem benachbarten Grafing sowie im Landkreis ansässige Kinder- und Jugendorganisationen.

Viele Kinder hatten dazu bereits in der Schule oder zuhause Plakate vorbereitet, in den ukrainischen Farben zum Beispiel, und zeigten Slogans wie „Krieg ist keine Lösung“ und „Frieden für die Ukraine“. „Wir wollten einen Nerv erwischen“, sagt Diana Kühnlein (47). „Und eine Plattform schaffen, damit Kinder und Jugendliche ihrem Anliegen Ausdruck verleihen können.“ Es handelte sich nicht um eine Schulveranstaltung, Teilnahme: freiwillig.

„Viele Kinder haben großen Redebedarf“, so die Lehrerin über die aktuelle Situation. Sie habe den Ukraine-Konflikt zum Anlass genommen, über Kinderrechte zu sprechen, besonders das in der entsprechenden UN-Konvention verankerte Recht auf Schutz bei bewaffneten Konflikten. „Alle Kinder haben Rechte – weltweit!“, betont Kühnlein.

Auch das solle die Demonstration in Ebersberg in Erinnerung rufen, die mit Einsetzen der Dunkelheit zur Lichterkette wurde. Es gelang ein Ringschluss vom Marienplatz über die Heinrich-Vogl-Straße und Eichthalstraße am Landratsamt vorbei und von der Amtsgerichtskreuzung die Bahnhofstraße entlang. Bewusst hatten die Veranstalter die Verkehrsadern gewählt, um der Demonstration maximale Sichtbarkeit zu verleihen.

