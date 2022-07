Solarzellen auf jedem neuen Dach: Thema PV-Pflicht spaltet den Landkreis

Von: Josef Ametsbichler

Zwei Männer montieren Panels einer Photovoltaikanlage auf das Dach eines Hauses. Einige Gemeinden wollen, dass Bayern die Solar-Pflicht für alle Neubauten durchsetzt. Ein Weg, den andere Kommunen nicht mitgehen wollen. dpa © Marijan Murat

Ein Vorstoß aus der Gemeinde Zorneding offenbart Uneinigkeit in der Region zur Solarstrom-Vorschrift für Neubauten.

Landkreis – Solarzellen auf jedes neue Dach: dieser Wunsch ist eigentlich bayerische Staatsräson. Ziemlich genau vor einem Jahr forderte CSU-Ministerpräsident Markus Söder in einer Regierungserklärung eine bundesweite PV-Pflicht. Es blieb aber bei der Aufforderung an die Ampel-Koalition. Eine eigene Regelung auf Landesebene nach Baden-Württemberger Vorbild hat Bayern bislang nicht auf den Weg gebracht, obwohl der Ministerpräsident Entsprechendes durchklingen ließ.

Einigen Kommunen im Landkreis Ebersberg geht das zu langsam: Gerade macht ein Offener Brief, entworfen im Zornedinger Rathaus, an die Staatsregierung die Runde durch die Stadt- und Gemeinderäte im Landkreis. Darin enthalten die Bitte an Markus Söder, „dass Sie Ihrer Ankündigung nachkommen“. Die Staatsregierung solle die PV-Pflicht für Neubauten umsetzen oder wenigstens die Rechtssicherheit für Kommunen verbessern, die für sich eine solche Regelung treffen wollen, heißt es in dem Entwurf.

Frauenneuharting und Baiern wollen keine PV-Pflicht

Die ersten Rückmeldungen aus den angeschriebenen Gemeinden zeigen: Der Landkreis Ebersberg ist beim Thema PV-Pflicht für Neubauten gespalten. So verweigern etwa die Landgemeinden Frauenneuharting und Baiern dem Zornedinger Brief die Unterstützung. „Das ist ein zu großer Eingriff ins jeweilige Privatrecht“, findet Baierns Bürgermeister Martin Riedl (CSU). Zudem müsse die Kommune eine solche neue Vorschrift auch kontrollieren und durchsetzen. „Die Kapazitäten hätten wir gar nicht.“

Auch die Minimalforderung, den Kommunen eine bessere Regelungsmöglichkeit für die Photovoltaik-Pflicht in der Bayerischen Bauordnung einzuräumen, lehnt der Bairer Rathauschef im Namen seiner Gemeinde ab: „Das wären wir auch nicht mitgegangen“, sagt er. Bei der derzeitigen Baupreis-Entwicklung noch eine Pflicht draufzulegen trage dazu bei, dass sich Normalsterbliche langsam das Bauen gar nicht mehr leisten könnten.

Forstinning begrüßt PV-Pflicht

Ein Nein zu dem Schreiben kommt auch aus der Gemeinde Emmering. Wie 2. Bürgermeister Martin Killi berichtet, sei die PV-Pflicht zwar eine „sehr gute Idee“, dennoch wolle man sie Bauherren nicht „verpflichtend mit auf den Weg geben“. Der Gemeinderat sprach am Donnerstagabend unter Killis Sitzungsleitung gegen den Zornedinger Vorstoß aus.

Einen argumentativen Gegenpol bildet Forstinning. Der dortige Gemeinderat unterstützt die Forderung nach einer PV-Pflicht sogar einstimmig, berichtet Zweite Bürgermeisterin Anna Adlberger (CSU) aus der jüngsten Ratssitzung, die sie vertretend leitete. „Dazu gab es gar keine Wortmeldung mehr“, sagt sie. Das Gremium habe die PV-Pflicht bereits im Rahmen eines Bebauungsplans debattiert, passenderweise für die Sonnengasse. „Es ist zwar wieder eine Vorschrift, aber das ist eine sinnvolle Sache“, fasst Adlberger die Stimmung in Forstinning zusammen.

Auch Poing sieht PV-Pflicht positiv

Auch die Nachbarn in Poing unterstützen den Offenen Brief. „Ich begrüße das ausdrücklich, vor allem beim Gewerbe, aber auch bei Privatbauten“, so Bürgermeister Thomas Stark (CSU) über die PV-Pflicht zur EZ. Einen Gemeinderatsbeschluss fasste Poing dazu nicht, die Stimmung im Gremium sei aber klar dafür gewesen. Egmating habe gegen die Stimmen der CSU zugestimmt, berichtet Bürgermeisterin Inge Heiler (ABE). „Wir lernen gerade, dass wir alle Energiequellen nutzen müssen“, begründet sie den Beschluss und vergleicht die PV-Pflicht mit der Stellplatzsatzung, die Bauherren eben auch zugunsten der Allgemeinheit in die Investitionspflicht nimmt.

Wie viele Kommunen und Bürgermeister insgesamt den Brief unterschreiben, zeigt sich voraussichtlich erst Ende August. Abzulesen ist aber bereits der Trend, dass auch in der allerorts stark vertretenen CSU die Stimmung zur PV-Pflicht geteilt ist. Das beste Beispiel ist Zorneding selbst, wo CSU-Bürgermeister Piet Mayr nur zwei der acht Stimmen seiner eigenen Fraktion zur Unterstützung des Briefs gewinnen konnte, seine eigene mitgerechnet. Die Mehrheit lieferten die anderen Zornedinger Fraktionen.

Solarpflicht als „sauberste Lösung“

Als „mit Abstand die sauberste Lösung“ verteidigt der Zornedinger Mayr eine von oben gewollte Solarpflicht. Die Gemeinde habe die Erfahrung machen müssen, dass es sonst bei der Bauleitplanung immer wieder auf langwierige Gutachten und komplexe städtebauliche Verträge hinauslaufe, um Rechtssicherheit zu schaffen. Der Brief nennt als Ursache hierfür eine „kontroverse Rechtssprechung“ beim Thema PV-Pflicht. „Schade“, sagt der Bürgermeister darüber, dass einige Gemeinden bei dem Offenen Brief nicht mitziehen wollen. „Aber ich kann niemanden dazu zwingen.“

