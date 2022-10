Zwei Promille im Blut: Betrunkener verbremst sich an Ampel - Unfall!

Von: Josef Ametsbichler

Eine Ampel hatte der Betrunkene zu spät bemerkt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Nichts Böses ahnend stand ein Autofahrer bei Ebersberg an der roten Ampel, als es schepperte: Ein Betrunkener war ihm ins Heck gefahren.

Ebersberg - Die Polizei Ebersberg meldet: Am Nachmittag des Samstag, 15. OKtober kam es auf der B304 bei Ebersberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern. Ein 56-Jähriger musste an einer roten Ampel halten. Ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg, der dahinter fuhr, konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Pkw. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2500 Euro. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Die Polizei wurde hinzugerufen und stellte fest, dass der 50-Jährige ca. 2 Promille Alkohol im Blut hatte. Außerdem hatte der Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, den Unfallverursacher erwartet nun eine entsprechendes Strafverfahren. ez

