Drei Windräder im Forst mit Bürgerbeteiligung

Von: Robert Langer

Teilen

Kleine Windräder setzten den thematischen Akzent, Bernd Vetter und Heinz Utschig (Staatsforsten, v.li.) im Gespräch mit Landrat Robert Niedergesäß. © Artist S.ROSSMANN

Die Rotoren im Forst sollen 2027 in Betrieb gehen. Eberwerk kooperiert mit Investment-Firmen. Für drei der fünf Anlagen soll es eine Bürgerbeteiligung geben.

Landkreis – Fünf kleine weiße Windräder mit einem Mini-Solarpaneel stehen am Tisch der Verantwortlichen bei der Pressekonferenz zu den geplanten fünf Rotoren im Ebersberger Forst. Die kleinen Modelle laufen nicht, ihre große Vorbilder könnten das aber bald tun. Der Zeitplan: Im Jahr 2025 Baurecht, im Jahr 2026 Bauphase und im Jahr 2027 Inbetriebnahme. Bis dahin fehlen noch reihenweise Gutachten. „Gründlichkeit geht vor Eile“, so Landrat Robert Niedergesäß (CSU).

Anlass der Pressekonferenz war der jüngst berichtete Einstieg neuer Partner in das Projekt nach der Pleite des bisherigen Entwicklers Green City AG. Zugeschaltet waren per Video Sebastian Lüdke, Geschäftsführer der Gesellschafter Surplus Equity Partners und Philipp Oberbeck, Investmentmanager Qualitas Energy. Surplus bezeichnet sich als Asset- und Investmentmanager und Kapitalgeber mit Fokus auf Erneuerbare Energien und Immobilien; Qualitas als Finanzierer und Entwickler von Onshore-Windenergieanlagen, darunter an mehreren Waldstandorten.

Die Bürgerbeteiligung an den Rotoren managt das Eberwerk, oben Geschäftsführer Markus Henle. © Artist S.ROSSMANN

Bürgerbeteiligung ist zentral

Ein zentraler Punkt ist die Möglichkeit der Bevölkerung, sich in das Projekt einzukaufen. Das ist für drei der fünf geplanten Anlagen angedacht, wie genau, ist noch offen. Verantwortlich soll dafür der regionale Energieversorger Eberwerk sein. Dessen Geschäftsführer Markus Henle gab sich zuversichtlich. Er betonte, die Beteiligung mit einer „Scheibe“ des Projektes sei eine „Versicherung gegen hohe Strompreise“.

Grundlage ist Bürgerentscheid

Der Weg geebnet wurde für das Projekt durch einen Bürgerentscheid mit einer knappen Mehrheit zu fünf Windrädern im Forst. Wenn der Bürgerentscheid heute stattfinden würde, käme wohl eine deutlichere Zustimmung zugunsten der Windräder heraus, sagt Niedergesäß. Das Projekt sei ein wichtiger Baustein für die Energiewende. Erwartet wird eine Abdeckung durch die fünf Anlagen von 20 000 Haushalten im Landkreis oder etwa zehn Prozent des gesamten Strombedarfes. Heißt im Umkehrschluss aber auch: Das Projekt im Forst alleine reiche noch nicht aus. „Wir brauchen 25 Windräder im Landkreis“, so Niedergesäß. Heinz Utschig, Betriebsleiter der Staatsforsten Wasserburg und zuständig für den Ebersberger Forst, betonte: „Die Windräder im Forst dürfen keine Alibifunktion haben. Das wäre kontraproduktiv.“

Vertrag der Staatforsten

Die Bayerischen Staatsforsten haben den Standortsicherungsvertrag für die neue Konstellation bereits unterzeichnet. Niedergesäß betonte, er habe nach der Pleite von Green City zu „keinem Zeitpunkt Sorgen“ vor dem Scheitern des Projekts gehabt. Es habe viele Interessenten gegeben. Der Vertrag sei die Garantie, dass es nicht mehr als fünf Windräder würden. Auch die 10 H Regelung zum Abstand von der Wohnbebauung werde eingehalten. Wie hoch die Kosten sein werden und welche Windräder konkret gebaut würden, wurde nicht mitgeteilt. Betont wurde in der Präsentation, dass die Windenergie in Bayern eine wichtige Rolle spiele, gemeinsam etwa mit der Solarenergie. „Wir müssen die Energiewende ernst nehmen, wir müssen um Verständnis werben“, so Michale Stolze, Aufsichtsratsvorsitzender beim Eberwerk und Bürgermeister in Markt Schwaben.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.